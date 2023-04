Moorexpress: Von Stade und Bremen ins Teufelsmoor Stand: 11.04.2023 10:55 Uhr Die Gleise stammen aus der Zeit, als im Teufelsmoor noch Torf abgebaut wurde. Heute pendelt der Moorexpress zum Vergnügen der Fahrgäste zwischen Stade, Worpswede und Bremen.

Einst war die Gegend hinter der Nordseeküste zwischen Elbe und Weser eine weite Moorlandschaft. Torfkähne bestimmten die Geschwindigkeit. Doch von 1909 an wurde eine Eisenbahnverbindung durch das Teufelsmoor gebaut. Der Moorexpress war das erste Landfahrzeug, das abgebauten Torf in die Städte transportierte - und später auch Menschen.

Mit dem Zug ins Moor zur Torfkahnfahrt

1978 kam das Aus für den regelmäßigen Personenverkehr auf der 99 Kilometer langen Strecke zwischen Stade und Bremen. Im Jahr 2000 wurden die Gleise in der noch immer dünn besiedelten Landschaft restauriert. Seitdem fahren die historischen Dieseltriebwagen des Moorexpress von Ende April bis Oktober regelmäßig an Wochenenden und Feiertagen. In gemütlichem Tempo geht es vorbei an Wiesen, Feldern und Gräben. Jeweils sonnabends lässt sich die Fahrt im Moorexpress mit einer Fahrt in einem Torfkahn kombinieren.

Ausflug mit Zug und Fahrrad

Der Moorexpress stoppt auf seiner Fahrt an mehreren Haltepunkten und transportiert auch Fahrräder. Wer mag, kann so die Zugfahrt mit einer Radtour verbinden. Es empfiehlt sich, sowohl Sitzplatz als auch Fahrradstellplatz vorab zu reservieren. Sehenswert sind nicht nur die gepflegten historischen Züge und die schöne Landschaft, sondern auch einige Stationen an der Strecke. Besonders der schön restaurierte Jugendstilbahnhof im Künstlerort Worpswede strahlt viel Eisenbahnromantik aus.

Moorexpress Strecke: Bremen - Worpswede - Bremervörde - Stade



Fahrzeit: etwa 2,5 Stunden, Teilstrecken möglich



Termine 2023: 29. April bis 3. Oktober an Sonnabenden, Sonntagen und Feiertagen,

Fahrpreise und weitere Informationen auf der Website des Moorexpresses

Karte: Moorexpress zwischen Bremen und Stade

