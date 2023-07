Lokschuppen Aumühle: Museum für Eisenbahnfans Stand: 07.07.2023 09:04 Uhr Ein Treffpunkt für Freunde historischer Eisenbahnen: Das Museum Lokschuppen Aumühle bei Hamburg pflegt und präsentiert Oldtimer der Schiene, darunter zwei Dampfloks.

Wer sich für Eisenbahn-Oldtimer interessiert und einen Ausflug ins Grüne unternehmen möchte, findet in Aumühle bei Hamburg ein attraktives Ziel: das Eisenbahnmuseum Lokschuppen. Es liegt am Rand des Sachsenwaldes direkt an den Abstellgleisen der S-Bahn und wird von einem Verein betrieben. Ehrenamtliche kümmern sich um den Erhalt und die Pflege der Anlage und ihrer Schätze. Dazu gehören die "T3", eine mehr als 100 Jahre alte Dampflok, weitere Dampf- und Diesel-Lokomotiven sowie Personen- und Güterwaggons. Wechselnde Ausstellungen in einem ehemaligen S-Bahn-Waggon geben Einblick in die Eisenbahn-Geschichte.

Fahrt mit Hebel-Draisine und Feldbahn

Da der Lokschuppen nur über ein kurzes Schienennetz verfügt, sind Fahrten mit den großen Lokomotiven leider nicht möglich. Besucher können aber eine Handhebel-Draisine aus den 1920er-Jahren ausprobieren oder eine kurze Fahrt mit einem von Hand geschobenen Feldbahnwagen unternehmen. Beides ist speziell für Kinder attraktiv. Ergänzt wird das Angebot durch Aktionstage, die mehrmals jährlich stattfinden.

Ausgangspunkt für Spaziergang im Sachsenwald

Ein Besuch im Eisenbahnmuseum lässt sich gut mit einem Spaziergang durch den Sachsenwald verbinden. Vier ausgeschilderte Rundwanderwege starten jeweils ganz in der Nähe des Lokschuppens. Die kürzeste Route, der Schlangenweg, eignet sich mit knapp fünf Kilometern für einen ausgedehnten Spaziergang. Er führt unter anderem zum Garten der Schmetterlinge im benachbarten Friedrichsruh.

Lokschuppen Aumühle am Waldweg Richtung Friedrichsruh

21521 Aumühle

Tel. (04104) 963 92 08



Öffnungszeiten und Termine auf der Website des Museums

Eintritt frei, Spenden willkommen



Anfahrt: mit der S 21 bis Aumühle

Karte: Der Lokschuppen in Aumühle

