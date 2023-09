Auf dem Grünen Ring durch Hamburg wandern Stand: 15.09.2023 15:27 Uhr Durch Parks, Kleingärten und Wälder: Auf dem Grünen Ring können Wanderer Hamburgs grüne Seiten kennenlernen. Je nach Ausgangspunkt und Interesse lassen sich ganz unterschiedliche Touren gestalten.

Er verbindet den Jenischpark mit dem Altonaer Volkspark, das Niendorfer Gehege mit dem Ohlsdorfer Friedhof, die Vierlande mit der Veddel: Auf rund 100 Kilometern Länge verläuft Hamburgs Grüner Ring, der sogenannte 2. Grüne Ring, rund um die Hansestadt. Dabei führt er nicht nur durch etliche wichtige Parks der Stadt, sondern auch durch Kleingärten, Wälder und Obstplantagen. In einer Entfernung von acht bis zehn Kilometern umrundet er die Innenstadt und verläuft daher in einem wesentlich größeren Radius als der 1. Grüne Ring, der nur etwa ein bis zwei Kilometer vom Rathaus entfernt durch die einstigen Wallanlagen führt.

Acht Etappen von 9 bis 15 Kilometern Länge

Auf dem Grünen Ring lässt sich in acht Etappen wandern, die zwischen 9 und 15 Kilometer lang sind. Die Wanderungen führen beispielsweise vom Ohlsdorfer Friedhof bis nach Jenfeld oder von Teufelsbrück an der Elbe bis zum Altonaer Volkspark. Wer auf der Route unterwegs ist, sollte an ausreichend Verpflegung für den Weg denken. Einige Strecken führen längere Zeit durch naturnahe Gebiete ohne Versorgungsmöglichkeiten.

Auch Radfahrer sind auf der Strecke unterwegs

Alle Touren beginnen und enden in der Nähe von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, die gesamte Stecke ist mit einer weißen 11 auf grünem Grund gekennzeichnet. Da es sich ursprünglich um eine Radwanderroute handelt, sollten Wanderer auch auf die Beschilderung R 11 achten und zudem damit rechnen, dass Radfahrer die Strecke nutzen. Die Hamburger Umweltbehörde hat alle Informationen zum Grünen Ring auf einer Internetseite zusammengestellt.

