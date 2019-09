Stand: 06.09.2019 13:50 Uhr

Durch die Wildnis der Großstadt

Mehr als neun Prozent der Hamburger Landesfläche sind Naturschutzgebiet: Da kann kein anderes Bundesland mithalten. Und obwohl viele die Hansestadt in erster Linie als Großstadt wahrnehmen, herrscht hier eine erstaunliche biologische Vielfalt.

Wildes Hamburg - Naturschutzgebiete der Hansestadt









































Hamburg ist besonders artenreich

Viele Pflanzenarten gibt es ausschließlich in Hamburg. Ein Grund dafür: Auf engem Raum treffen in der Hansestadt so unterschiedliche Lebensräume wie Moore, Heidegebiete, Gezeitengewässer oder Dünenlandschaften aufeinander. Zudem zählen Stadtlandschaften generell zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa. Das liegt unter anderem daran, dass dort auf engem Raum unterschiedlichste Lebensbedingungen herrschen und Überlebensmöglichkeiten bieten. Besonders artenarm sind dagegen intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen.

Bald 36 Naturschutzgebiete in Hamburg

Insgesamt hat die Stadt Dutzende Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen, hinzu kommen Landschaftsschutzgebiete wie etwa die Vier- und Marschlande oder der Elbhang sowie der Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer um die Insel Neuwerk. Das 36. Naturschutzgebiet ist bereits in Planung: Es wird im Nordosten von Duvenstedt an der Einmündung der Diekbek in die Alster liegen und die dortigen Auenbereiche schützen. Erst vor Kurzem war mit dem Naturschutzgebiet Duvenwischen bei Volksdorf ein knapp 44 Hektar großes Areal unter Schutz gestellt worden.

Wildes Hamburg - Tiere in der Stadt Expeditionen ins Tierreich - 04.09.2019 20:15 Uhr Seeadler, Hirsche, Iltisse: Über 50 Säugetierarten und etwa 160 verschiedene Vogelarten leben in Hamburg. Das ist mehr als in jeder anderen deutschen Großstadt.







Karte: Naturschutzgebiete in Hamburg

Dieses Thema im Programm: Expeditionen ins Tierreich | 08.09.2019 | 14:30 Uhr