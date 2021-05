Camping trotz Corona: Was ist im Sommer möglich? Stand: 05.05.2021 17:55 Uhr Auch 2021 planen viele Menschen wegen Corona einen Urlaub in Deutschland. Doch beliebte Ziele sind schnell ausgebucht. Campingplätze können eine Alternative sein. Was müssen Gäste beachten?

Im vergangenen Jahr waren nicht nur Ferienwohnungen und Hotels, sondern auch Campingplätze in beliebten Ferienregionen wie Nordsee und Ostsee sehr gefragt. Auch dieses Jahr hoffen viele Menschen darauf, mit Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil verreisen zu dürfen. Bereits geöffnet haben die Campingplätze in den schleswig-holsteinischen Modellregionen Schleiregion/Eckernförde und Nordfriesland. Weitere Regionen sollen folgen.

Einschränkungen auf Campingplätzen

Allerdings gelten auch auf Campingplätzen strenge Regeln, die das jeweilige Bundesland in seiner Corona-Verordnung vorgibt und die daher in den einzelnen Ländern voneinander abweichen können. Die konkreten Regeln verändern sich entsprechend des Pandemie-Verlaufs sehr dynamisch. Vor Reiseantritt sollten sich Reisende deshalb immer aktuell über die neuesten Maßnahmen oder auch Lockerungen informieren. Derzeit gelten in den norddeutschen Bundesländern folgende Regeln für Campingplätze:

Schleswig-Holstein:

Camping derzeit möglich in den Modellregionen Schlei mit Eckernförde sowie Nordfriesland, ab 9. Mai auch in der inneren Lübecker Bucht, ab 10. Mai in Büsum.

Modellregionen Schlei mit Eckernförde sowie Nordfriesland, ab 9. Mai auch in der inneren Lübecker Bucht, ab 10. Mai in Büsum. Ab 17. Mai sollen Übernachtungen wieder im ganzen Bundesland möglich sein. Voraussetzung ist ein Inzidenzwert, der weiterhin unter 100 liegt.

Verbindlicher negativer Corona-Test bei Anreise, der nicht älter als 48 Stunden ist. Alle 48 Stunden weitere verbindliche Tests vor Ort

Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume und Wellnessbereiche sind geschlossen. Nur Toiletten dürfen geöffnet werden.

des Weiteren gelten die aktuellen Corona-Regeln für Schleswig-Holstein

Niedersachsen:



Öffnung ab 10. Mai zunächst nur für Personen mit Erstwohnsitz in Niedersachsen

Auslastung der Plätze darf maximal 60 Prozent betragen

verbindlicher negativer Corona-Test vor Anreise oder alternativ ein Impfnachweis sowie vor Ort täglich ein kontrollierter Test

des Weiteren gelten die aktuellen Corona-Regeln für Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern:

Übernachtungen auf Campingplätzen sind aktuell nicht gestattet

Hamburg:

derzeit noch keine Öffnungen in Aussicht gestellt

Grundregeln für Camping in Corona-Zeiten

Für einen entspannten Urlaub sollten Camper außerdem diese Grundregeln beherzigen:

Niemals ohne Voranmeldung oder Vorabbuchung zu einem Campingplatz aufbrechen. Durch die hohe Nachfrage und das knappe Platzangebot - auch bedingt durch die Hygiene- und Abstandsregeln - müssen Urlauber sonst damit rechnen, abgewiesen zu werden.

Vor Reiseantritt beim Campingplatz-Betreiber telefonisch nach den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen fragen. Hier ist insbesondere wichtig, wo Maskenpflicht herrscht und ob es Einschränkungen beim Gebrauch der Sanitär- und Entsorgungseinrichtungen gibt. Sofern keine Selbstversorgung geplant ist, ist auch interessant, ob gastronomische Angebote geöffnet haben.

Vor Reiseantritt einen ausreichenden Vorrat an Schutzmasken sowie Hand- und Flächendesinfektionsmitteln besorgen. Entsprechende Produkte sorgen beispielsweise beim Gebrauch der Toiletten und Duschen für mehr persönliche Sicherheit.

Urlauber sollten sich zudem darauf einstellen, dass die Campingplatz-Betreiber persönliche Kontaktdaten erfassen und speichern, um im Corona-Fall Infektionsketten verfolgen zu können.

Camper sollten Abstands- und Hygienemaßnahmen immer streng einhalten, um zu verhindern, dass Plätze womöglich wieder schließen müssen.

Dieses Thema im Programm: die nordstory | 13.05.2021 | 13:45 Uhr