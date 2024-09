Brückentage 2025: Urlaub geschickt zur richtigen Zeit planen Stand: 16.09.2024 14:43 Uhr Mit wenigen Urlaubstagen viel Freizeit herausschlagen: Das ist möglich, wenn man Brückentage nutzt und den Urlaub geschickt zwischen Feiertagen und Wochenenden plant. Welche Tage bieten sich 2025 dafür an?

Ein klassischer Brückentag, der sich für einen Kurzurlaub nutzen lässt, ist im Jahr 2025 der Freitag nach dem 1. Mai und - wie jedes Jahr - der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Der Feiertag fällt 2025 auf den 29. Mai. Mit jeweils einem Urlaubstag kommt man so auf vier freie Tage am Stück. Aber es gibt im kommenden Jahr noch weitere gute Möglichkeiten, Feiertage und Urlaubstage geschickt zu kombinieren, um viele freie Tage am Stück zu bekommen.

Ostern: Bis zu 17 Tage frei mit acht Urlaubstagen

2025 liegt Ostern zwischen dem 18. April (Karfreitag) und dem 21. April (Ostermontag). Durch diesen späten Ostertermin kann man mit geschickter Planung auch einen längeren Urlaub herausholen.

Wer vom 14. bis 17. April Urlaub nimmt, bekommt dank der Feiertage mit vier Urlaubstagen zehn freie Tage heraus.

heraus. Ebenfalls zehn freie Tage mit vier Urlaubstagen gibt es, wenn man diese vom 22. bis zum 25. April nimmt.

mit vier Urlaubstagen gibt es, wenn man diese vom 22. bis zum 25. April nimmt. Wer zusätzlich in der Folgewoche die drei Tage vom 28. bis 30. April sowie den 2. Mai frei nimmt, kommt mit acht Urlaubstagen sogar auf 17 freie Tage.

1. Mai 2025 fällt auf einen Donnerstag

Da der 1. Mai, der Tag der Arbeit, 2025 auf einen Donnerstag fällt, bietet es sich an, den 2. Mai als Brückentag freizunehmen. So kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf insgesamt vier freie Tage - ideal für einen Kurzurlaub.

Christi Himmelfahrt - vier Tage frei

Christi Himmelfahrt fällt wie immer auf einen Donnerstag. 2025 ist der Feiertag am 29. Mai. Mit einem Urlaubstag am 30. Mai gibt es immerhin 4 freie Tage.

Himmelfahrt bis Pfingsten - bis zu zwölf Tage frei

Nach Himmelfahrt kommt Pfingsten - am Sonntag, dem 8. Juni und Montag, dem 9. Juni.



Neun freie Tage gibt es, wenn man sich vom 10. bis 13. vier Urlaubstage nimmt.

gibt es, wenn man sich vom 10. bis 13. vier Urlaubstage nimmt. Wer stattdessen den Brückentag nach Himmelfahrt sowie die Woche vor Pfingsten freinimmt, erhält mit sechs Urlaubstagen zwölf freie Tage.

Lange Wochenenden zum 3. und 31. Oktober

Sowohl der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober als auch der Reformationstag am 31. Oktober fallen 2025 auf einen Freitag - somit ergeben sich immerhin drei freie Tage am Stück.

Weihnachten und Neujahr liegen günstig

Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage, in vielen Betrieben müssen Arbeitnehmer einen halben oder einen ganzen Tag Urlaub einreichen. Beide Tage sind 2025 ein Mittwoch.



Die Weihnachtsfeiertage (25. und 26. Dezember) fallen auf Donnerstag und Freitag und bescheren uns ein langes Wochenende. Auch der Neujahrstag am 1. Januar ist ein Donnerstag: Mit nur einem Urlaubstag lässt sich ein weiteres langes Wochenende daraus machen.

Wer zwei Urlaubstage am 29. und 30. Dezember sowie jeweils einen halben Tag am 24. und 31. Dezember nimmt, hat neun Tage frei .

. Wer zusätzlich noch am 2. Januar Urlaub nimmt, hat sogar zwölf Tage frei .

. Einen richtig langen Urlaub kann planen, wer zusätzlich noch den 22. und 23. Dezember Urlaub nimmt: 16 freie Tage. Je nach betrieblicher Regelung sind dafür vier, fünf oder sechs Urlaubstage einzureichen.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 01.01.2024 | 19:30 Uhr