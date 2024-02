Stand: 20.02.2024 12:45 Uhr Chat: Colitis ulcerosa, Arthrose und Sinusitis

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Worauf muss ich bei der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Colitis ulcerosa achten? Was hilft bei Arthrose? Was kann ich mithilfe der Ernährung gegen eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) tun? Um diese Themen ging es in Folge 71 bei den Ernährungs-Docs. Nach der Sendung hat Dr. Jörn Klasen Ihre Fragen zu den Themen der Sendung im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Martin: Oft wird bei entzündlichen Erkrankungen auf die Vorteile von pflanzlichen Proteinen hingewiesen. Gleichzeitig ist es mithilfe von pflanzlichen Lebensmitteln schwieriger, auf die empfohlene Tagesmenge zu kommen. Was halten Sie von Kürbiskernmehl als Nebenprodukt aus der Ölmühle, zum Beispiel als Basis von Müslis (mit Haferflocken und Obst) oder als Zugabe beim Backen (zum Beispiel Pfannkuchen)? Habe ich aufgrund der restlichen Fette und deren Zusammensetzung Nachteile zu erwarten?

Dr. Jörn Klasen: Kürbiskernmehl ist eine sehr gute Möglichkeit.

Mercedes: Ich bin von einem Pankreas divisum betroffen, Lipase-Werte sind dauerhaft erhöht, Amylase-Werte leicht erhöht. Ich halte mich von Beginn an die E-Docs-Empfehlungen. Auch faste ich seit Start 16:8. Die Lipase-Werte deuten auf eine dauerhafte Entzündung der Bauchspeicheldrüse (BSD) hin. Was kann ich tun? Sollte ich BSD-Enzyme einnehmen? Wenn ja, welche?

Klasen: Bauchspeicheldrüsenenzyme sollten Sie auf keinen Fall zu sich nehmen! Denn Sie haben ja schon genug davon.

Mara: Können alternativ zu Hafertagen auch Gerstentage gemacht werden, ist die Wirkung ähnlich?

Klasen: Hafertage wirken noch stärker antientzündlich, aber Gerste geht auch.

Carmen: Kann man eine Saftkur zum Fasten alleine machen oder sollte man dies nur unter ärztlicher Aufsicht tun?

Klasen: Wenn man das das erste Mal macht, sollte man es unter ärztlicher Aufsicht tun.

Alexander: Ich habe Fibromyalgie, Arthrose und Gallensteine und habe gelesen, dass man dann nur eine Portion Kartoffeln/Getreide und möglichst keine tierischen Eiweiße essen soll. Ist das richtig? Wegen der Gallensteine kann ich keine 16 Stunden fasten, aber auch kein Öl ins Müsli rühren. Was tun?

Klasen: Einerseits gibt es genügend pflanzliche Proteine, beispielsweise in Hafer und Hülsenfrüchten. Zehn Stunden könnten Sie schon fasten und bis zu einem Esslöffel Öl ist auch möglich.

Frido: Beim Intervallfasten 16:8 ist es möglich, um 9 Uhr ein Haferflockenfrühstück zu speisen und um 17 Uhr Abendbrot mit 500 Gramm Gemüse?

Klasen: Ja, das ist möglich.

Ani: Hallo, ich habe Morbus Crohn. Trotz guter medikamentöser Einstellung leide ich unter ständigen Durchfällen. Auch Ernährungsberatung hat mich bis jetzt nicht weitergebracht. Außerdem habe ich eine Stenose, deshalb wiederum auch Probleme, wenn der Stuhl mal doch fester ist. Was könnte ich tun, um diese Durchfälle in den Griff zu bekommen?

Klasen: Bei der Stenose ist es besser, wenn Sie bis zu einem gewissen Grad die Durchfälle akzeptieren.

EDocFan: Sind Milchprodukte bei Entzündungen zu meiden? Wäre ein tägliches Quarkfrühstück okay?

Klasen: Ja, Milch und Milchprodukte sind möglich, aber in Maßen.

Martina: Es werden so häufig Nüsse empfohlen. Gibt es Alternativen für Nussallergiker?

Klasen: Als Alternative könnten Sie Samen wie Kürbiskerne oder Sonnenblumen nehmen.

SAB-HN: Ich habe seit gut zwei Jahren einen starken Schub meiner Colitis ulcerosa - bis zu 40 Stuhlgänge am Tag, Blut und Schleim im Stuhl, Krämpfe, Analfissur, Fatigue ... Leider helfen verschiedenste Medikamente nicht oder nur sehr kurz. Ich faste an zwei Tagen in der Woche, da es am darauffolgenden Tag etwas besser ist. An zwei weiteren Tagen esse ich die Moro-Suppe als Hauptmahlzeit. Ansonsten nur Schonkost. Was kann ich tun, um wieder fitter zu werden und den Schub einzudämmen?

Klasen: Sie sollten komplett auf Wurstwaren verzichten und nur eingeschränkt Zucker essen.

Mara: Thema Bitterstoff: Chicorée und Pfefferminztee zusammen gegessen/getrunken schmeckt sehr, sehr bitter. Ist diese Kombination von der Wirksamkeit im Körper, gleichzusetzen wie beispielsweise Wermuttee?

Klasen: Wermut beinhaltet den stärksten Bitterstoff, den es in der Natur gibt, aber Chicoree geht auch.

Michelle N: Kann man täglich Algenöl zu sich nehmen, wenn man Probleme mit Histamin hat?

Klasen: Ja.

Claudia: Ich habe seit vier Jahren Heberden-Arthrose mit zunehmender Schmerzsymptomatik. Ich ernähre mich fast völlig frei von tierischen Produkten - mit Ausnahme von Kuhmilch und Quark. Ich esse zum Beispiel jeden Tag Haferflocken, Leinöl und Kurkuma. Trotzdem nehmen die Schmerzen zu. Was kann ich tun? Kann ein Stück Kuchen am Wochenende meine ganzen sonstige Bemühungen wieder rückgängig machen?

Klasen: Ja, Sie sollten mal für vier Wochen alles meiden, was zusätzlichen Zucker beinhaltet.

Sabine: Ist es tatsächlich notwendig, bei einer Pankreasinsuffizienz lebenslang Verdauungsenzyme zu nehmen? Oder gibt es doch noch einen anderen Weg?

Klasen: Leider muss das sein.

Hermine Claasen: Wie kann man am besten die Ernährung bei Arthrose und Diabetes Typ 2 "koordinieren"? Die Pfunde purzeln schon, jedoch macht die Arthrose oft an verschiedensten Gelenken spontane Schmerzen und sind in den Knien am heftigsten. Bei Diabetes scheint eine Haferflockenkur als Kurzintervention beziehungsweise Start gut zu wirken. Gibt es einen ähnlichen "Starter" auch bei Arthrose?

Klasen: Sie sollten unbedingt auf Zucker verzichten, auch auf fruktosehaltiges Obst wie beispielsweise Weintrauben. Und denken Sie an ausreichende Bewegung.

Nana: Ich habe seit acht Jahren den gleichen Leidensweg wie Carl, schwere Sinusitis. Es liegt ebenfalls ein Gallenstein vor. Welcher Arzt stellt fest, ob die Bauchspeicheldrüse genug Enzyme produziert?

Klasen: Das kann ihr Hausarzt machen, indem er Elastase im Stuhl bestimmt.

Hippie: Ich bin 38, habe seit zehn Jahren eine Linksseitencolitis, gerade einen Schub, Mesalazin und Kortison bringen keine Verbesserung, sodass ich in Kürze auf Biologika umgestellt werde. Ich ernähre mich bereits sehr stark antientzündlich und koche selbst und frisch, versuche viel spazieren zu gehen, mache hin und wieder Yoga, sorge für Entspannung. Was kann ich noch tun, um die Erkrankung in Schach zu halten? Bin ich durch die Biologika in meiner Lebensmittelauswahl eingeschränkt, da in das Immunsystem eingegriffen wird?

Klasen: Nein. Ihre Ernährung können Sie auch während der Biologika-Therapie unverändert fortsetzen.

Kathrin: Ich bewundere immer das von ihnen empfohlene Intervallfasten. Nach Jahren Intervallfasten bin ich ratlos, weil ich das Gefühl habe, dass mein Körper sich nicht daran gewöhnen kann. Ich habe einen Reizdarm und regelmäßig Durchfall. Deshalb nehme ich als Nahrungsergänzung Kalium, B-Vitamine, Eisen, Zink, Folsäure und Magnesium. Ich versuche, maximal zweimal täglich nach 16 Stunden Pause zu essen. Allerdings habe ich bereits nach zwölf Stunden mit Übelkeit zu kämpfen. Auch bin ich dann reizbar, dünnhäutig, müde und sehr schmerzempfindlich. Ich walke täglich und mache Yoga. Das fällt mir dann sehr schwer. Ich bin sehr schlank, habe aber gehört, dass sowohl Reizdarm als auch Körperzellen (Autophagie) profitieren. Gilt das vielleicht nicht bei jedem Menschen? Nach Jahren Intervallfasten bin ich ratlos. Was empfehlen Sie?

Klasen: Versuchen Sie es doch mit drei Mahlzeiten täglich und versuchen Sie, eine Pause von nur zwölf Stunden einschließlich des Schlafens einzuhalten.

IRMI: Es wird immer wieder von Omega-3- und Omega-6-Ölen gesprochen. Darf ich diese Öle auch nehmen, wenn ich ASS 100 einmal täglich einnehmen? Die Öle sind ja auch blutverdünnend.

Klasen: Bei der Einnahme von ASS können Sie täglich Algenöl nehmen, allerdings nicht mehr als einen Esslöffel täglich.

Rosie: Ich finde die Rezepte der Ernährungs-Docs superlecker, werde aber von der Menge nicht satt. Darf es dann etwas mehr sein?

Klasen: Ein klein wenig mehr schon.

AndreasF.: Nach 18 Jahren Colitis ulcerosa folgte 2022 eine Kolektomie. Im Laufe der Jahre während der Behandlung der Colitis ulcerosa ergaben sich mehr Erkrankungen, wie Adipositas, Diabetes, Fettleber, Polyneuropathie in den Füßen und Beinen, jetzt zunehmend in den Händen. Fructoseintoleranz, Weizen-, Roggen- und Gras-Allergie. Aktuell macht der Dünndarm (Stoma-Träger) Probleme und durch die Schmerzmittel (Tramadol 100) auch die Bauchspeicheldrüse. Was kann ich tun?

Klasen: Sie sollten sich unbedingt einen Ernährungsmediziner in ihrer Nähe suchen. Diesen können Sie finden unter bdem.de.

Sigrid: Ich habe Arthrose und Osteoporose. Ich versuche mich antientzündlich zu ernähren und achte auf Bewegung. Was halten Sie zusätzlich von Nahrungsergänzungsmitteln wie zum Beispiel Hagebutte, Kurkuma, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Kollagenhydrolysat und ähnliche. Sollte man dies zusätzlich einnehmen?

Klasen: Unter den Nahrungsergänzungsmitteln ist die Hagebutte der wichtigste Zusatz. Auf alle anderen könnten Sie auch verzichten, wenn Sie sich nach unseren Vorschlägen ernähren.

Michelle: Ersetzen die Smoothies (mit Obst und Gemüse) eine Mahlzeit, oder sind die auch für zwischendurch geeignet?

Klasen: Wenn Sie davon nicht mehr als einen am Tag trinken, ist der Smoothie gut für zwischendurch.

UZ Sifi: Ich habe seit 18 Jahren Arthrose im linken Knie. Inzwischen sehr fortgeschritten, aber dennoch bis vor einem Dreivierteljahr alles im Griff mit guter Ernährung (vorwiegend pflanzlich und täglich frisch gekocht) und Nahrungsergänzung (Knorpelnahrung). Seit einem Jahr muss ich Blutverdünner ASS 100, Cholesterinsenker Rosuvastatin und seit Kurzem Amlodipin als Blutdrucksenker nehmen wegen 70-prozentiger Stenosierung der Carotis links und im Carotis-Siphon. Ich bin schon immer normalgewichtig und habe früher öfter gefastet. Inzwischen habe ich starke Schmerzen beim Stehen, Durchstrecken des Knies und auch nachts in Ruhe. In Bewegung bin ich viel. Seit einem Jahr ernähre ich mich frei von tierischem Fett, außer Meeresfisch wegen Omega-3. Dennoch diese Verschlechterung! Kann dies an den Medikamenten wegen der Stenose liegen? Gelenkersatz will ich unbedingt vermeiden (Alter 58 Jahre, weiblich). Was bleibt noch?

Klasen: Möglicherweise haben Sie eine familiäre Hypercholesterinämie. Dann sind diese Medikamente unverzichtbar. Sie bewirken auch keine Verschlechterung der Arthrose. Sie sollten unbedingt Achtsamkeits- und Entspannungsübungen machen.

Bine: Darf man bei Darmentzündungen Kaffee trinken? Wenn ja, auch mit Milch?

Klasen: Mit Kaffee und Milch sollten Sie bei einer Darmentzündung vorsichtig sein. Gegen eine Tasse am Tag ist nichts einzuwenden.

FrauKa: Ich (30 Jahre) leide an Colitis, aktuell in der Ruhephase. Bin immer davon ausgegangen, Milchprodukte sollten möglichst vermieden werden?

Klasen: Mit Kuhmilch sollten Sie bei der Colitis vorsichtig sein. Gegen eine geringe Menge an Milchprodukten, also verarbeitete Kuhmilch, ist nichts einzuwenden.

Sabine: Welche Heilpflanzen (oder auch Kräuter) - außer Wermut - helfen der Bauchspeicheldrüse noch, eine bessere Verdauungsleistung zu erbringen?

Klasen: Das sind die antientzündlichen Kräuter wie Kurkuma, Ingwer und Schwarzer Pfeffer.

Mercedes: Ist eine dauerhafte Einnahme von Kurkuma ganz allgemein sinnvoll/präventiv sinnvoll - oder empfehlen Sie das nicht?

Klasen: Als Gewürz genutzt spricht nichts dagegen.

Pauline: Hallo, meine Tochter hat Colitis. Durch Medikamente ist sie symptomfrei, außer Schleim im Stuhl. Worauf deutet dies hin?

Klasen: Das deutet darauf hin, dass die Entzündung im Darm noch nicht komplett überwunden ist.

EDocFan: Ich leide unter häufiger Keilbeinhöhlenentzündung, kein Sekret und auch keine weiteren Erkältungssymptome. Eine Allergie wurde nicht gefunden. Keine weiteren Erkrankungen. Was kann der Auslöser sein? Welche Ernährung empfehlen Sie?

Klasen: Eine antientzündliche Ernährung, in der Zucker stark eingeschränkt wird, viel Gemüse gegessen wird.

Gaby: Ich habe seit einem Jahr verstopfte Nebenhöhlen und erkälte mich seitdem häufig. Ich habe aus dieser und einer vergangenen Sendung herausgehört, dass allem voran ein Allergie-Test sinnvoll ist. Was sollte hier alles abgeklärt werden? Welche anderen Untersuchung wären noch sinnvoll?

Klasen: Sie sollten einen HNO-Arzt aufsuchen. Der wird die entsprechenden Allergietestungen durchführen und eventuell ein MRT der Nasennebenhöhlen veranlassen.

Marion: Darf man bei entzündeten Darm Kohl essen?

Klasen: Wenn der Darm akut entzündet ist, sollten Sie komplett auf Kohl verzichten. In der Remission können Sie es probieren, aber Kohl kann Blähungen verursachen.

Tina: Ich lebe vegan und habe eine Kollagene Kolitis. Ist eine nordische Ernährung auch vegan möglich?

Klasen: Genauso wie die Mittelmeerküche ist die nordische Ernährung selbstverständlich vegan möglich.

Schneegl_ckchen: Ich habe seit 20 Jahren Colitis ulcerosa. Salofalk nimmt die Entzündung. Was bleibt, ist heftiger Stuhldrang, besonders morgens und bei Stress. Die Panik, keine Toilette zu finden, ist sehr einengend. Ärzte sind keine Hilfe: Medikament oder künstlicher Ausgang ist alles, was ich höre.

Klasen: Sie sollten unbedingt unter Anleitung innere Übungen machen, die zur Entspannung führen und Sie Stress besser bewältigen lassen.

Kirsten: Ich habe eine Colitis ulcerosa und spritze seit 2018 Humira, bin seitdem auch in Remission. Jetzt habe ich seit einem Jahr eitrigen Schnupfen. Als Kind bin ich schon öfters an Polypen operiert worden. Kann dies mit der Colitis zusammenhängen? Aktuell liegt auch ein Vitamin-D-Mangel vor.

Klasen: Die Colitis bewirkt eine Dysbiose, das heißt, das Mikrobiom ist fehlerhaft zusammengesetzt. Dadurch werden Sie anfälliger für Infekte, was durch das Humira noch verstärkt wird. Ein Vitamin-D-Mangel muss unbedingt ausgeglichen werden.

Elisa: Ich habe seit 15 Jahren eine Arthrose im linken Knie. Im Laufe der Jahre ist eine Verschlechterung eingetreten, mittlerweile Grad 4, Kniescheibe ist total verschlissen, Zysten zwischen den Gelenken. Die Schmerzen nehmen deutlich zu. Ich versuche mit Intervallfasten und gesunder Ernährung die Operation herauszuschieben. Treppensteigen wird immer beschwerlicher. Teilweise sind die Schmerzen nur unter Medikamenten erträglich. Welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen Sie? Ich nehme Kurkuma, Methylsulfonylmethan (MSM) und Hagebuttenpulver.

Klasen: Sie machen offenbar alles richtig. Achten Sie bitte ganz besonders auf ihren Zuckerkonsum, der muss stark eingeschränkt werden. Das gilt auch für zuckerhaltiges Obst.

Osinski44: Ich leide schon seit 15 Jahren an einer chronischen Sinusitis, für die nichts, aber auch gar nichts hilft. Meine Beschwerden: ständiger Schleimfluss von den Nebenhöhlen in den Rachen, eine ständig leckende Nase und ein "rauer" Hals, sprich: Schleimbelag auf den Stimmbändern, was mir das Chorsingen unmöglich macht. Die mir von HNO-Ärzten immer wieder verordneten Kortison-Sprays brachten nichts. Leider ist Ihr Sinusitis-Patient von heute Abend ja "ein ganz anderer Fall". Dabei hatte ich mir gerade von Ihrer ganzheitlichen Vorgehensweise bei Diagnostik und Therapie auch für meine mir lediglich lästigen Beschwerden einen Rat erhofft.

Klasen: Dann sollten Sie sich diesen Fall in der Mediathek anschauen. Auch Sie werden dann Hilfen finden. Kurkuma und Hagebutte sollten Sie als Nahrungsergänzung nutzen.

Alexander: Müsste man bei Arthrose Entzündungswerte im Blut finden?

Klasen: Nein, das ist sogar nur selten der Fall, dass die Entzündungswerte erhöht sind.

D. Olk: Ich habe seit 2019 zusätzlich zum einem Diabetes (Diagnose 2013) die Diagnose Colitis ulcerosa. Nachdem ich die Krankheit nach gut einem Jahr einigermaßen im Griff hatte, kam im November alles wieder (es stand im Dezember eine Entnahme des Darms im Raum). Durch eine komplette Umstellung auf Rinvoq und Kortison wurde es langsam besser, bis vor zwei Wochen alles wieder einbrach (wobei es nie gut war). Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter. Ich habe schon viel gelesen, mich mit Ernährung beschäftigt und bin im normalen Alltag sehr aktiv. Momentan sieht alles anders aus, ich kann mich nicht mehr um meine Pferde kümmern, da ich fast den ganzen Tag schlafe, und zur Schule kann ich auch nicht. Mittlerweile habe ich Angst, mein Abitur nicht zu schaffen, auch wenn dies nie im Raum stand. Können sie mir noch einen Tipp geben, wie ich wieder mein normales Leben leben kann - ohne nur noch im Bett zu liegen, Tabletten zu schlucken, die am Ende doch nichts bringen, durchzuschlafen, meinen Blutzucker wieder zu regulieren und meine Stuhlgänge und Bauchschmerzen zu verbessern?

Klasen: Sie sollten sich einen Ernährungsmediziner suchen, der in ihrer Nähe praktiziert. Den finden Sie im Internet unter bdem.de. Sie können dort ihre Postleitzahl eingeben.

Trudel: Meine Frau hat Arthrose und Lipödem Stufe 2. Ihr fällt es sehr schwer, Kilos zu verlieren. Welche Ernährung würden Sie empfehlen?

Klasen: Vieles spricht für ein Intervallfasten 16:8.

Petra: Bei mir wurde vor einiger Zeit die Diagnose schwere exokrine Pankreasinsuffizienz diagnostiziert. Trotz Verdauungsenzymen geht es mir oft nicht gut. Ich habe seitdem fast zehn Kilo abgenommen. Ich bin 175 Zentimeter groß und wiege jetzt 50 Kilo. Ich ernähre mich gesund, habe aber oft starke Blähungen, Appetitlosigkeit und meine Stimmung ist oft auch nicht mehr gut. Ich war immer ein positiver Mensch. Leider hat sich das geändert. Das belastet mich sehr. Was kann ich noch tun? Leider finden sich in meiner Umgebung (Braunschweig) keine Ärzte, welche sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen.

Klasen: Sie sollten versuchen, am Tag fünf Mahlzeiten zu essen und zu jeder Mahlzeit gegebenenfalls die Pankreasenzyme erhöhen. Wenn Sie damit nicht weiterkommen, sollten Sie sich im Internet einen Ernährungsmediziner suchen unter www.bdem.de.

