Stand: 19.02.2024 21:00 Uhr Darmgesund und Leber anregend: Gerichte mit Bitterstoffen

Bitter ist die unbeliebteste aller Geschmacksrichtungen. Dabei sind Bitterstoffe sehr gesund! Sie fördern Durchblutung und Verdauung, stärken das Immunsystem und regen den Fettstoffwechsel in Leber und Galle an. Für viele Menschen ist Bitterkonsum etwas gewöhnungsbedürftig, da der Geschmack über Jahrzehnte aus unseren Nahrungsmitteln herausgezüchtet wurde. Aber die gesunden Pflanzenstoffe wiederzuentdecken lohnt sich.

Bitterstoffe helfen bei der Verdauung

Bitterstoffe sind von Natur aus in bestimmten Lebensmitteln enthalten - ganz besonders in Artischocken, Chicorée, Löwenzahn, Radicchio, Rucola, in Wermutkraut und Kaffee. Aber auch Auberginen, Rosen- und Grünkohl, Kohlrabi, Fenchel oder Oliven liefern einen Bitterstoff-Kick. Prickelnd bitter auf der Zunge sind einige Zitrusfrüchte, besonders Grapefruit. Und Kräuter oder Gewürze können ebenso einen spannenden Hauch Bitteres liefern: Brennnessel, Ingwer, Kurkuma, Senf, Thymian oder Zimt. Lust, es mal auszuprobieren?