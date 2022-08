Polyneuropathie: Symptome, Diagnose und Behandlung

Problem: Das Gefühl in der Haut geht allmählich verloren. Füße und Beine fühlen sich pelzig oder taub an.

Folgen: Verletzungen oder Druckstellen werden nicht mehr wahrgenommen, sodass es unbemerkt zu hartnäckigen Druckgeschwüren kommen kann.



Problem: Das Gefühl über die Stellung von Muskeln und Sehnen geht verloren (Propriozeption).

Folgen: Da das Gehirn nur noch wenig Informationen über die momentane Körperhaltung erhält, entsteht eine Gangunsicherheit. Es kommt vermehrt zu gefährlichen Stürzen.



Problem: Nerven, die für das Temperaturempfinden zuständig sind, fallen aus.

Folgen: Wärme- und Kälteempfinden gehen verloren, die Temperatur zum Beispiel bei Fußbädern, kann nicht mehr richtig abgeschätzt werden, so kann es zu Verbrennungen kommen.



Problem: Verschiedene sensible Nerven, zum Beispiel für Temperatur- oder Schmerzempfindungen, reagieren übermäßig und senden krankhafte Reize an das Gehirn.

Folgen: Missempfindungen, Kribbeln, Schweregefühl, Engegefühl, Kältegefühle, stechende oder brennende Schmerzen.