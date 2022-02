Streitkräfte und Strategien

NDR Info

Hören Sie hier das Update zur Lage in der Ukraine-Krise von „Streitkräfte & Strategien“ – eigentlich alle 14 Tage, aber jetzt täglich, weil es – wieder – Krieg gibt in Europa und viele Fragen. Wir versuchen, Antworten zu finden.Der Podcast informiert Sie ab sofort täglich über die aktuelle Lage zur Ukraine-Krise. Unser Experte für Sicherheitspolitik Andreas Flocken spricht mit dem langjährigen ARD-Auslandskorrespondenten Carsten Schmiester über Entwicklungen und Analysen zum Krieg in Europa. Dazu kommen neue Perspektiven auf den Konflikt. (Andreas Flocken, der bereits viele Folgen von „Streitkräfte & Strategien“ als Host präsentiert hat, beschäftigt sich seit Jahren auch mit der Bundeswehr – mit ihrer Entwicklung, ihren Defiziten und ihrer Rolle im aktuellen Konflikt. Carsten Schmiester war Korrespondent in London, Washington, zuletzt in Stockholm mit den baltischen Republiken als Teil des Berichtsgebietes.)