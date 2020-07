Stand: 31.07.2020 12:07 Uhr

NDR Info im Dialog

Dialog und Transparenz sind uns wichtig. Was denken Sie über die Angebote von NDR Info? Haben Sie sich über etwas geärgert oder hat Ihnen etwas besonders gut gefallen? Wir wollen es wissen! Schreiben Sie uns gerne per Mail - ein entsprechendes Formular finden Sie hier.

Regelmäßig freitags um 9.40 Uhr sowie bei besonderen Ereignissen greifen wir Ihr Feedback in unserem Radioprogramm auf, nehmen Stellung zu Kritik und erläutern auch Fehler, die uns unterlaufen sind. Denn: Auch wenn wir viel tun, um Fehler und Pannen zu vermeiden, so passieren sie auch bei uns - damit wollen wir offen umgehen.

Immer wieder blicken wir bei "NDR Info im Dialog" auch hinter die Kulissen: Was bewegt uns in der Redaktion? Worüber streiten wir? Und wie entstehen die NDR Info Angebote im Radio, im Fernsehen und bei NDR.de? Wir freuen uns, wenn Sie einschalten oder "NDR Info im Dialog" hier im Blog oder in der NDR Info App verfolgen.

Kritik an Berichterstattung über RKI-Zahlen

NDR Info im Dialog NDR Info - Infoprogramm - 31.07.2020 10:49 Uhr Autor/in: Vick, Carsten/ Sperling, Andreas Ein Frequenzwechsel, der für Verwirrung sorgt, Sorgen wegen des Schulstarts unter Corona-Bedingungen und Kritik an der Berichterstattung über die RKI-Zahlen waren Thema bei NDR Info im Dialog.







