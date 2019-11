Die NDR Info App - Jetzt laden

Die NDR Info App bietet die Nachrichten für den Norden - immer und überall. Das Wichtigste aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg steht dabei im Mittelpunkt, dazu gibt es zu jeder Tageszeit die neuesten Nachrichten aus Deutschland und der Welt im Überblick: schnell, kompakt, zuverlässig und unabhängig.

Außerdem bieten wir Ihnen Kommentare zu den Themen des Tages, exklusive Geschichten und investigative Recherchen unserer Reporter. Mit der App können Sie Radio und Fernsehen im Livestream verfolgen oder on demand Beiträge nachhören und -sehen wann Sie wollen. Über unseren Messenger können Sie darüber hinaus Push-Nachrichten zu besonders wichtigen Ereignissen erhalten und direkt mit uns in Kontakt treten.

App herunterladen

Die kostenfreie App wurde für Smartphones mit den Betriebssystemen Android und iOS entwickelt. Sie steht zum Download in den jeweiligen App-Stores bereit.

Push-Nachrichten und Messenger-Funktion

Wenn Sie die App neu installiert haben, müssen Sie sich einmalig in der App anmelden, um Push-Nachrichten zu erhalten und die Messenger-Funktion zu nutzen. Dafür klicken Sie in der Navigationsleiste unten rechts auf das Menü und danach auf "Mitteilungen". Anschließend werden Sie aufgefordert, sich bei uns im System anzumelden. Wählen Sie die Option "automatisch" oder "per Mail". Nun werden Sie gefragt, ob Ihnen NDR Info Mitteilungen senden darf. Wenn Sie dies erlauben, erhalten Sie künftig Push-Nachrichten zu besonders wichtigen Ereignissen im Norden. Nun werden Ihnen die Datenschutzbestimmungen angezeigt, die Sie akzeptieren müssen, um fortfahren zu können. Danach können Sie ein Profilbild und einen individuellen Benutzernamen wählen. Klicken Sie anschließend auf "Speichern". Nun öffnet sich der NDR Info Chat und Sie können mit der Redaktion in Kontakt treten.

Hilfe bei Fragen zur NDR Info App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mit dem unten anhängenden Formular oder über den Messenger der NDR Info App.

