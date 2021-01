NDR Info - Die Nachrichten für den Norden

Nachrichten rund um die Uhr und überall dort, wo Sie sind - das ist NDR Info. Ob im Fernsehen, im Radio, Online, in der App oder in den sozialen Netzwerken: Wir bieten zuverlässige, unabhängige Informationen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind nah dran am Geschehen in Norddeutschland. Vom Norden aus haben wir Deutschland und die Welt im Blick, dazu können wir auch auf die ARD-Korrespondenten in den Auslandsstudios bauen. Wir bieten schnelle Informationen, verständliche Berichterstattung sowie Hintergründe und Zusammenhänge für das ganze Bild.