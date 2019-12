Stand: 18.12.2019 12:34 Uhr - NDR Plus

Kunst und Kultur in Güstrow erleben

Residenzstadt, Paris des Nordens oder Barlachstadt: Im Laufe der Jahrhunderte hat Güstrow zahlreiche Beinamen erhalten. Sie alle weisen auf die fast 800-jährige wechselvolle Geschichte und die kulturhistorische Bedeutung der Stadt hin. Wallenstein, Zar Peter I., August der Starke, Ernst Barlach - sie alle hinterließen ihre Spuren im Herzen Mecklenburgs.

Streifzug durch Güstrow Ausflugstipps – Entdecke den Norden - 20.12.2019 07:30 Uhr Autor/in: Irene Altenmüller Ein prächtiges Schloss, ein Dom und Kunstwerke des expressionistischen Bildhauers Ernst Barlach - dafür ist Güstrow bekannt. Auch das Krippenmuseum lohnt einen Besuch.







Mittelalterliches Stadtbild

Kriege haben Güstrow verschont, zumindest aus architektonischer Sicht. So blieb die mittelalterliche Stadtstruktur bis in die Gegenwart erhalten. Wer sich einen Überblick über die Altstadt verschaffen will, kann auf den Turm der Pfarrkirche St. Marien steigen. Von dort aus zeigt sich ein geschlossenes Bild von Häusergiebeln aus Backsteingotik, Renaissance und Klassizismus.

Hohe Baukunst: Das Güstrower Schloss

Das auffälligste Gebäude der 30.000-Einwohner-Stadt ist das Renaissance-Schloss. Herzog Ulrich von Mecklenburg ließ den Prunkbau 1558 als seinen Regierungssitz errichten. Das Schloss kombiniert mitteleuropäische Architektur mit italienischen und französischen Stilelementen. Das Schlossmuseum ist unter anderem für seine bedeutende Mittelaltersammlung bekannt. Die Flure mit den Ausstellungen sind noch bis Ende 2019 zu sehen. Danach werden sie zeitweilig schließen, weil das Schloss saniert wird.

Mit dem Nachtwächter auf Wallensteins Spuren

Die Geschichte der Stadt ist eng mit dem Namen des Feldherrn Wallenstein verknüpft, der im Dreißigjährigen Krieg den Dänenkönig Christian IV. besiegte. Als Lohn bekam er das Land Mecklenburg mit Güstrow. Auf Wallensteins Spuren ziehen heute regelmäßig Nachtwächter und Touristen durch die abendliche Altstadt - vorbei am schönen Rathaus, dessen Fassade 1798 vor vier bestehende Häuser gesetzt wurde.

Krippen aus aller Welt in der Heilig-Geist-Kirche

Nicht nur zur Weihnachtszeit lohnt ein Besuch im Norddeutschen Krippenmuseum. Es befindet sich in der Heilig-Geist-Kirche, einem schönen mittelalterlichen Backsteinbau. Die Ausstellung zeigt rund 100 Krippen aus aller Welt und aus unterschiedlichsten Materialien. Neben einer winzigen Krippe in einer Nuss-Schale zählt auch ein Exemplar aus Stroh und eins aus böhmischem Glas dazu. Wieder andere wurden in Muscheln oder Buddelschiffe hinein gebaut. Insgesamt besitzt das Museum rund 600 Krippen, von denen aber jedes Jahr nur ein Teil gezeigt wird.

Der Dom und seine Schätze

Sehr sehenswert ist der mittelalterliche Dom im Stil der Backsteingotik. Eine Besonderheit ist die hölzerne Zwischenebene über den Sitzbänken. Sie ermöglicht es Besuchern, den Innenraum der Kirche aus einer neuen Perspektive zu bestaunen. Mehrere bedeutende Kunstwerke aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit sind im Dom zu sehen. Außerdem hängt dort die wohl bekannteste Bronzefigur des Expressionisten Ernst Barlach, der "Der Schwebende". Bei der Engelsfigur handelt es sich allerdings um einen Nachguss: Die Nationalsozialisten hatten das Original eingeschmolzen. Zwei weitere Barlach-Werke, "Der Gekreuzigte" sowie das Terrakotta-Relief "Der Apostel" gehören ebenfalls zu den Kunstschätzen im Dom.

Wo Ernst Barlach wohnte und arbeitete

Von 1910 bis 1938 wohnte und arbeitete der Bildhauer in der Stadt, zuletzt am Güstrower Inselsee. Ein Spaziergang von der Stadtmitte zu Barlachs Atelierhaus dauert etwa 40 Minuten. Dort steht auch das Ausstellungsforum der Ernst Barlach Stiftung mit einem großen Bestand an Arbeiten und Skizzen des Künstlers, den die Stadt posthum zum Ehrenbürger ernannte.

Rundgang durch die Altstadt

Ein idealer Ausgangspunkt für einen Bummel durch die Altstadt ist das Schloss. Von der Schlossbrücke geht es über den Franz-Parr-Platz mit Amtsgericht und Theater zunächst geradeaus Richtung Dom. Kersting- und Domstraße führen anschließend zum Markt. Dort stehen die St.-Marien-Kirche, das Rathaus und viele schöne Giebelhäuser. Vorbei am Krippenmuseum führt die Gleviner Straße von dort zurück zum Schloss.

Baden und wandern am Inselsee

Der Inselsee ist nicht nur für Kulturinteressierte ein lohnendes Ziel: Im Sommer lockt er mit Badestränden und Wassersportmöglichkeiten. Besucher können auch Bootstouren auf einem Kutter unternehmen. Die im See gelegene Schöninsel ist über eine Holzbrücke mit dem Ufer verbunden. Auf der Insel residierte Wallenstein während seiner kurzen Herrschaft, heute ist sie Naturschutzgebiet. Besucher können die Schöninsel auf einem Rundwanderweg erkunden, ein Aussichtsturm bietet einen Blick über das Wasser.

Wölfe und Bären im Wildpark beobachten

Naturfreunden hat Güstrow ebenfalls einiges zu bieten. Ein gut ausgebautes Reit- und Wanderwegenetz lädt zu Erkundungstouren in die nähere Umgebung ein. Doch auch unmittelbar am Stadtkern lassen sich manchmal Falken und Störche, Eisvögel und Wasseramseln beobachten. Wer größere Wildtiere treffen möchte, ist im Wildpark-MV richtig. Dort leben unter anderem Wölfe, Wildschweine, Waschbären und Braunbären. In einem großen Natur-Aquarium schwimmen rund 30 heimische Fischarten.

Der Güstrower Weihnachtsmarkt: Klein, aber oho Nordmagazin - 08.12.2019 19:30 Uhr Der Weihnachtsmarkt in Güstrow wird durch viel Engagement der Bürger am Leben erhalten. Reporter Sylvio Kaczmarek spricht mit Katrin Garloff, die den Glühweinstand betreibt.







Karte: Güstrow und Umgebung

