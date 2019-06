Stand: 06.06.2019 11:52 Uhr

Mölln: Die Eulenspiegelstadt im Grünen

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Eingebettet in den Naturpark Lauenburgische Seen ist Mölln ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur. In der idyllischen Kurstadt selbst stößt der Besucher auf Schritt und Tritt auf eine historische Persönlichkeit, die den Möllnern in der Vergangenheit so manchen Streich gespielt haben soll: Till Eulenspiegel. Ob Brunnen, Museum, Statue oder Gedenktafel - Eulenspiegel ist in Mölln noch immer präsent. Im 14. Jahrhundert hat der Schalk hier angeblich die letzten Jahre seines Lebens verbracht und soll 1350 gestorben sein.

Mölln - eine Stadt im Grünen Mein Nachmittag - 07.06.2019 16:20 Uhr Eingebettet in den Naturpark Lauenburgische Seen liegt die Stadt Mölln. Sven Tietzer reist in die Eulenspiegelstadt und erkundet die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Eulenspiegel-Festspiele

Heute verwandelt sich der historische Marktplatz alle drei Jahre in ein Freilichttheater. Mit den Eulenspiegel-Festspielen erinnert die Stadt auf komische Weise an den berühmten Narren. Die nächsten Festspiele finden im August 2021 statt.

Gepflegtes Fachwerk in der Altstadt

Auf den Spuren von Till Eulenspiegel können Besucher auch die Sehenswürdigkeiten der Altstadt entdecken. Dazu gehören neben dem Alten Rathaus von 1373 mit dem Stadtmuseum und der benachbarten St.-Nicolai-Kirche viele gut erhaltene Fachwerk- und Backsteinhäuser, wie etwa der Stadthauptmannshof. In dem Gebäude von 1414 residierten einst - als Mölln von Lübeck beherrscht wurde - die Stadthauptmänner. Heute wird das inzwischen vollständig sanierte Haus für Veranstaltungen genutzt und beherbergt das Natur- und Tourismuszentrum "erlebnisreich" - eine interaktive Ausstellung. Zur Anlage des Stadthauptmannshofs gehören noch drei weitere historische Gebäude: das ehemalige Schulhaus, ein Fachwerk-Reihenhaus und das Medaillongebäude von 1550.

Kneipp-Kurort mit großem Kurpark

Als staatlich anerkannter Kneipp-Kurort lädt Mölln Besucher und Einheimische dazu ein, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Im großen Kurpark, der direkt an die Altstadt grenzt, steht ein Wassertretbecken zur kostenloses Nutzung bereit. Außerdem bietet die Anlage neben verschiedenen Themengärten auch viele Sportmöglichkeiten wie Minigolf, Boule und Schach.

Seen, Seen Seen

Gleich elf Seen liegen in der unmittelbaren Umgebung von Mölln, Schulsee und Stadtsee grenzen direkt an die Altstadt. Außerdem verläuft der Elbe-Lübeck-Kanal durch die Stadt. Ein Ausflug auf dem Wasser ist also quasi ein Muss. Wer kein eigenes Boot hat, mietet sich eines oder macht eine Tour mit einem Fahrgastschiff. Für Radfahrer ist eine Tour am Kanal entlang auf dem Radfernweg "Alte Salzstraße" empfehlenswert. Im Sommer sind die Seen ideal für ein erfrischendes Bad.

Natur und Tiere im Wildpark erleben

Ein beliebtes Ausflugsziel für Familien ist der Uhlenkolk, ein Naturerlebnisraum mit Wildpark am östlichen Rand der Stadt mitten im Naturpark Lauenburgische Seen. Vom Stadtzentrum aus ist das Gelände mit Informationszentrum zu Fuß in etwa einer Viertelstunde zu erreichen. In der Wald- und Moorlandschaft können Besucher rund 30 heimische Tierarten beobachten, die in freier Wildbahn nur selten zu sehen sind. Im Wildpark leben zum Beispiel Wildschweine, Damwild, Waschbären, Dachshunde und Uhus. Der Park ist ganzjährig geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

Karte: Mölln HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 07.06.2019 | 16:20 Uhr