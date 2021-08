Unberührte Natur erleben an der Wakenitz Stand: 12.08.2021 17:44 Uhr Die Wakenitz fließt vom Ratzeburger See nach Lübeck und ist ein Eldorado für Naturfreunde. Besonders idyllisch: eine Kanutour auf dem Fluss oder eine Wanderung auf dem "Drägerweg".

Wegen der unberührten Natur gilt der kleine Fluss als "Amazonas des Nordens": die Wakenitz in Schleswig-Holstein. Bei Rothenhusen am Nordende des Ratzeburger Sees nimmt die Wakenitz ihren Anfang. Als natürlicher Abfluss des Sees schlängelt sie sich auf einer Länge von fast 15 Kilometern durch viel Natur bis nach Lübeck. Dort endet sie heute am Falkendamm an einem Überlauf in den Elbe-Lübeck-Kanal. Ursprünglich mündete der kleine Fluss südlich der Hansestadt in die Trave. Nach dem Bau des Kanals wurde die Wakenitz nordöstlich der Lübecker Innenstadt gestaut und umgeleitet.

Urwüchsiges Naturparadies durch ehemalige Grenzlage

Etwa auf den ersten zehn Kilometern - vom Ratzeburger See bis nach Falkenhorst - bildet der Flussverlauf die Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Nicht zuletzt durch die Lage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist viel von der Ursprünglichkeit des Flusses erhalten geblieben. Insbesondere auf den ersten Kilometern schlängelt sich die Wakenitz malerisch durch Erlenwälder.

Kleine Seenlandschaft durch Stauungen des Flusses

Durch die Aufstauungen ist die Wakenitz im nördlichen Verlauf teilweise einige hundert Meter breit und bildet eine kleine Seenlandschaft, die ihrerseits einen vielfältigen Lebensraum für zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten bietet. Dazu gehören nicht nur einheimische Arten. Nach dem Ausbruch von sechs Nandus aus einer Farm südlich von Lübeck im Jahr 2001 haben die südamerikanischen Straußenvögel östlich der Wakenitz eine neue Heimat gefunden. Die Population der flugunfähigen Vögel ist inzwischen auf etwa 200 Tiere angewachsen.

Lübeck: Badestellen, Ausflugslokale und Schiffstouren

Im Lübecker Stadtgebiet haben einige Segel- und Jachtklubs ihre Klubhäuser am Ufer der Wakenitz. Ähnlich traditionsreich wie einige der Wassersportvereine ist das bereits 1899 eröffnete Freibad an der Falkenwiese, das mit seinen hölzernen Badestegen und Umkleidekabinen heute denkmalgeschützt ist. Am Westufer der Wakenitz sind aus ehemaligen Fischerhorsten schöne Ausflugslokale entstanden. Fahrgastschiffe verkehren von Ende Mai bis Mitte Oktober - außer montags und freitags - zwischen Lübeck-Moltkebrücke und Rothenhusen. Dort ist ein Umsteigen auf Schiffe möglich, die bis nach Ratzeburg fahren.

Drägerweg: Radfahren und Wandern entlang des Flusslaufs

Wer mag, kann der Wakenitz von Lübeck bis zum Ratzeburger See auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad folgen. Der nach dem Fabrikanten und Stifter Heinrich Dräger benannte "Drägerweg" verbindet die Hansestadt mit den nördlichen Ausläufern des Naturparks Lauenburgische Seen. Wanderer und Radfahrer können auf der rund 14 Kilometer langen Verbindung die Natur genießen und ungestört vom Verkehr von Lübeck bis Rothenhusen gelangen. Beschriftete Findlinge weisen den Streckenverlauf.

Kanutour: Von Lübeck nach Rothenhusen am Ratzeburger See

Dieselbe Strecke lässt sich auch mit dem Kanu zurücklegen. Die Einstiegsstelle liegt in Lübeck an der Falkenstraße, die Ausstiegsstelle am Ratzeburger See in Rothenhusen an der Straßenbrücke. Bei diesem Streckenverlauf geht es flussaufwärts, das ist aber wegen der geringen Strömung der Wakenitz auch für ungeübte Paddler kein Problem. Es gibt auch keine Hindernisse im Flusslauf, sodass kein Umsetzen des Kanus erforderlich ist. Die Uferbereiche der Wakenitz sind ausgewiesene Naturschutzgebiete, deshalb ist das Betreten auf der Tour nur an acht Stellen erlaubt. Anlegen dürfen Paddler während der Fahrt nur an den Anlegestellen Absalonshorst und Müggenbusch. Wer eine Tour plant, sollte sich vorab über die Befahrungsregeln informieren.

Karte: Die Wakenitz zwischen Ratzeburger See und Lübeck

Weitere Informationen Grünes Idyll an den Lauenburgischen Seen Rund 40 Seen, Feuchtwiesen, Heideflächen sowie verschiedenste Tiere und Pflanzen. Der Naturpark Lauenburgische Seen ist ein attraktives Ausflugsziel für Radler und Wanderer. mehr

Dieses Thema im Programm: Rute raus, der Spaß beginnt! | 30.08.2020 | 02:15 Uhr