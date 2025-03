Naturschutzgebiete: So verhält man sich richtig Stand: 31.03.2025 14:48 Uhr Immer mehr Menschen zieht es nach draußen. Viele suchen Erholung und entdecken Naturschutzgebiete in der Nähe als Ausflugsziele. Einfache Regeln helfen, die Landschaft, Tiere und Pflanzen zu schützen.

Beim Spaziergang im Wald tief durchatmen, am Strand dem Klang der Wellen lauschen oder einfach nur ein Buch im Park lesen: Viele Menschen suchen Erholung in der Natur, auch in Schutzgebieten. Damit die Ausflüge und Tagestouren nicht zum Problem für die Umwelt werden, gibt es klare Regeln.

Die wichtigsten kann man sich einfach merken: auf den ausgeschilderten Wegen bleiben, keinen Müll hinterlassen und Hunde anleinen. Hunde scheuchen so keine Tiere auf und stören nicht bei Brut und Aufzucht, weggeworfene Einweg-Dosen werden nicht zu Todesfallen für kleinere Lebewesen, seltene Pflanzen nicht aus Versehen zertrampelt.

Keine Drohnen im Naturschutzgebiet

Aber auch weniger bekannte Verhaltensregeln sollten Besucher in Naturschutzgebieten berücksichtigen: So ist es etwa untersagt, Kameradrohnen aufsteigen zu lassen. Vor allem größere Vögel betrachten sie als Gefahr. Keinesfalls dürfen Zigarettenstummel weggeworfen werden - nicht nur wegen der Brandgefahr, sondern auch, weil sie gefährliche Gifte wie Arsen und Blei enthalten. Und auch das Sammeln von Vogelfedern ist untersagt - diese Regelung soll das Aufblühen eines Schwarzmarktes mit angeblich gefundenen Federn verhindern. Weitere Informationen zum respektvollen Umgang mit der Natur hat der Naturschutzbund (NABU) in einem "Natur-Knigge" zusammengefasst.

Naturschutzgebiete: Vorrang für die Natur

Insgesamt gibt es in Norddeutschland mehr als 1.300 kleinere und größere Naturschutzgebiete (NSG). Sie zählen - neben den Nationalparks wie dem Wattenmeer oder der Vorpommerschen Boddenlandschaft - zu den am strengsten geschützten Gebieten. Menschen dürfen sich dort nur aufhalten, wenn sie nicht in die natürlichen Abläufe eingreifen und keine Spuren hinterlassen. Zu den ältesten Naturschutzgebieten im Norden gehören Teile der Lüneburger Heide, sie wurden schon 1921 als besonders schützenswert ausgewiesen.

Unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Schutzgebiete

Die strengen Regeln für Nationalparks und Naturschutzgebiete (NSG) gelten nicht für Naturparks und Landschaftsschutzgebiete (LSG), hier ist eine wirtschaftliche Nutzung, wie zum Beispiel durch Tourismus oder Landwirtschaft, möglich. Davon zu unterscheiden sind Flora-Fauna-Habitate (FFH), sie gehören neben Vogelschutzgebieten zu dem europäischen Schutzprojekt Natura 2000, einem länderübergreifenden Netz von Schutzgebieten. In diesen Gebieten dürfen sich Menschen aufhalten und diese nutzen, wenn es die lokalen Regeln zulassen.

Alle Belange rund um den Naturschutz und die Landschaftspflege sind im Bundesnaturschutzgesetz geregelt. Für die großen Nationalparks und Biosphärenreservate gelten neben den nationalen auch internationale Verordnungen. Hinweisschilder informieren über die unterschiedlichen Regeln für unterschiedliche Schutzgebiete.

Natur schützen und sich richtig verhalten Naturschutzgebiete (NSG) gehören zu den besonders schützenswerten Flächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Zu erkennen sind sie an drei- oder fünfeckigen Schildern mit Eulen oder Seeadlern. Einfache Regeln helfen, den Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten:

auf Wegen und Pfaden bleiben

nichts pflücken

Tiere nicht stören

Hunde anleinen, Kotbeutel verwenden

nicht zelten oder grillen

keinen Müll hinterlassen Achten Sie bitte auch auf die lokalen Aushänge an den Eingängen zu den Naturschutzgebieten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Artenschutz Umweltschutz