Ratzeburger See und Küchensee

Der Ratzeburger See liegt im Südosten Schleswig-Holsteins im Naturpark Lauenburgische Seen. Gemeinsam mit dem Küchensee umschließt er die Inselstadt Ratzeburg. Am Ratzeburger See gibt es in fast jedem Ort einen Badeplatz. Kostenlos sind zum Beispiel die Badeplätze in Buchholz am Westufer oder drei weitere am Ostufer bei Kalkhütte, bei Römnitz und bei Bäk. Die meisten Badestellen sind gut für Kinder geeignet. Eine kostenpflichtige Badestätte mit Steg und Badeinsel befindet sich in Pogeez am Westufer. Dort gibt es Umkleiden, sanitäre Einrichtungen und einen Kiosk, der auch warme Speisen anbietet. Die Anlage wird von der DLRG betreut. Direkt in Ratzeburg - mit Blick auf den Dom - liegt der beaufsichtigte und kostenlose Badeplatz Schlosswiese. Er bietet Duschen, Umkleiden, Liegeflächen und einen Spielplatz.

Am angrenzenden Küchensee südlich des Stadtzentrums von Ratzeburg liegt ein Badeplatz am Hallenbad Aqua Siwa. Auch dort gibt es einen Kiosk und zeitweise Badeaufsicht.

Gut zu wissen:

viele kostenlose Badestellen

sehr gute Wasserqualität, aber: In warmen Sommern kann es zu erhöhter Blaualgen-Belastung kommen. Eine im Juni 2018 ausgesprochene Badewarnung für den Ratzeburger See wurde Ende Juni 2018 wieder aufgehoben.

Der Ratzeburger See ist ein gutes Segel- und Angelrevier. Angelscheine gibt es bei der Tourist-Information.

