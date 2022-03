Hahnenklee: Sommerrodeln und Wandern im Harz Stand: 25.03.2022 17:50 Uhr Hahnenklee ist einer der beliebtesten Wintersportorte im Harz. Aber auch in den warmen Monaten lohnt ein Besuch - etwa zum Wandern, Mountainbiken oder für rasante Fahrten mit der Sommerrodelbahn.

Dichte Wälder und zahlreiche Teiche ringsherum sowie der 726 Meter hohe Bocksberg prägen den Kurort Hahnklee im Oberharz. Eine Seil- und eine Sesselbahn, vier Skipisten und eine lange Rodelstrecke locken in der kalten Jahreszeit Wintersportler an. Auch im Sommer lohnt ein Besuch - etwa zum Wandern, Mountainbiken oder für Fahrten mit der Sommerrodelbahn.

Mountainbiken und Sommerrodeln am Bocksberg

Alle sportlichen Aktivitäten spielen sich auf Hahnenklees Hausberg ab, der zum "Erlebnisbocksberg" ernannt wurde. Vom Gipfel führen sieben Mountainbike-Strecken verschiedener Schwierigkeitsgrade durch den Bikepark abwärts, anschließend geht es mit dem Sessellift wieder nach oben. Wer kein eigenes Rad hat oder mitbringen möchte, kann vor Ort eines mieten. Alternativ verleiht eine Station auf dem Gipfel sogenannte Mountaincarts - Dreiräder mit dicken Reifen. Damit geht es über die Waldabfahrt ins Tal.

Eine weitere Attraktion ist die Sommerrodelbahn auf Schienen, deren Start ebenfalls auf dem Gipfel des Bocksbergs liegt. Bis zu zwei Personen können die knapp 1,3 Kilometer lange Strecke mit Kreisel und Wellen in einem Bob hinabrauschen, das Tempo kann jeder individuell über einen Handgriff steuern. Anschließend zieht ein Seil Bob und Passagiere wieder zum Gipfel.

Wandern durch den Wald oder auf Themenwegen

Zahlreiche Wanderwege bieten die Möglichkeit, den Harz rund um Hahnenklee zu entdecken. Einer verläuft durch den Wald nach Goslar, andere verbinden das Wandern mit einem Thema, so auch der sieben Kilometer lange Liebesbankweg. Er führt rund um den Bocksberg, auf der Strecke laden 25 speziell gestaltete "Liebes-Bänke" zur Rast ein, den Anfang macht eine "Rendezvous"-Bank, am Ende steht die "Diamantene Hochzeit". Die Wanderung eignet sich auch für Familien mit Kindern, denn sie bietet viele Möglichkeiten für Pausen. Außerdem sorgen ein Wasserspielplatz, ein Wassertretbecken und eine Partner-Schaukel am Wegesrand für Abwechslung.

Stabkirche aus Holz - ohne Schrauben und Nägel

Die bekannteste Sehenswürdigkeit Hahnenklees steht am Ortsrand unterhalb des Bocksbergs: Die Stabkirche von 1908 besteht komplett aus Holz und enthält in der Grundkonstruktion weder Schrauben noch Nägel. Im Unterschied zu den norwegischen Vorbildern mit ihren einzeln stehenden Türmen ist der Turm hier mit der Kirche verbunden. Er dient als Aufgang zur Empore des beeindruckenden Kirchenschiffs. Durch die kleinen Bleiglas-Fenster fällt Licht in den Innenraum.

Ausflug nach Goslar: Kaiserpfalz und Schaubergwerk Rammelsberg

Hahnenklee gehört zu Goslar und liegt nur etwa 16 Kilometer von der Welterbestadt entfernt, die mit Kaiserpfalz, Altstadt und dem Schaubergwerk Rammelsberg ein attraktives Ausflugsziel ist. Mit den Teichen des Oberharzer Wasseregals befindet sich ein weiteres Stück Welterbe ganz in der Nähe. Jeden Mittwoch bietet Hahnenklee Tourismus geführte Touren dorthin an (Anmeldung unter 05325/510 40).

