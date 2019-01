Stand: 17.01.2019 14:29 Uhr

Hannover: Grüne Vielfalt statt grauer Einfalt

Unter den deutschen Großstädten gilt Hannover häufig als graue Maus. Doch wer die Stadt an der Leine besucht, bekommt einen anderen Eindruck: Grün, vielfältig und mit einer spannenden Mischung aus Moderne und Tradition zeigt sich die Landeshauptstadt Niedersachsens. Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, finden sich zwischen Gebäuden aus den Nachkriegsjahren immer wieder Häuserzeilen aus der Zeit um 1900. In den ehemals dörflichen Stadtteilen abseits der City stehen bis heute viele Fachwerkhäuser und im gesamten Stadtgebiet gibt es etliche architektonische Kleinodien. In der Innenstadt allerdings dominieren funktionale Bauten aus den 50er- und 60er-Jahren.

Grüne Großstadt - Natürlich Hannover die nordstory - 18.01.2019 14:15 Uhr Hannover bietet seinen Bewohnern eine große grüne Lunge - vom Stadtwald Eilenriede über die Herrenhäuser Gärten bis zu den 20.000 Kleingärten. Das Filmteam atmet tief durch.







3,97 bei 68 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zeitgemäße Architektur setzt Akzente

Mit Um- und Neubauten in zeitgemäßer Architektur setzt die Stadtverwaltung diesen schmucklosen Bauten moderne Glanzlichter entgegen. So entstand aus der früheren Passerelle, einer unterirdischen Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Kröpcke, dem Mittelpunkt der Innenstadt, die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade. Die helle Ladenzeile erweitert sich im renovierten Bahnhof auf zwei Etagen. Der prächtige Hauptbahnhof mit einer Fassade aus dem 19. Jahrhundert ist ebenso ein optisches Highlight der City wie die Oper im klassizistischen Stil. Auf halber Strecke zwischen den Prunkbauten steht eine berühmte Uhr, die als idealer Treffpunkt mit Zeitanzeige geschätzt wird: die historische Kröpcke-Uhr von 1885. Fast in Sichtweite davon entstand der moderne Glaspalast der Norddeutschen Landesbank.,

Kultur von Kunst bis Schützenfest

Kunst und Kultur markieren bunte Tupfer im Stadtbild: Straßenkunst wie die drei "Nanas" am Leineufer - große farbenfrohe Skulpturen der Künstlerin Niki de Saint Phalle - oder von verschiedenen Künstlern gestaltete Bushaltestellen fallen sofort ins Auge. Das Sprengel Museum am Nordufer des Maschsees zählt international zu den renommiertesten Kunsthäusern. Es widmet sich Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts. Das Museum zeigt die weltweit größten Sammlungen von Max Ernst und Kurt Schwitters, ein beachtliches Werk von Niki de Saint Phalle, die zweitgrößte Paul-Klee-Sammlung und immerhin 400 Werke von Pablo Picasso.

Low-Budget-Tipps Freizeitspaß für kleines Geld Museumsbesuch, Stadtrundgang und Konzerte: Wer einen Kurzurlaub in Hannover verbringt, kann auch ohne prall gefülltes Portemonnaie einiges erleben. Tipps für Gratis-Touren. mehr

Internationale zeitgenössische Kunst ist in der Galerie der Kestnergesellschaft zu sehen. Im Mittelpunkt der wechselnden Ausstellungen stehen nicht nur Malerei und Skulpturen, sondern auch Architektur, Design und Mode. Das Wilhelm Busch Museum für Karikatur & Zeichenkunst widmet sich satirisch-humoristischer Kunst und das Niedersächsische Landesmuseum ist das größte staatliche Museum Niedersachsens. Sein Schwerpunkt liegt auf der Völker- und Naturkunde, zu sehen sind aber auch Gemälde und Bilder vom Mittelalter bis zur Klassischen Moderne. Tipp: Fast alle Museen verzichten freitags auf das Eintrittsgeld.

Zusätzlich pflegt Hannover seine lokalen Traditionen: In jedem Jahr findet dort das größte Schützenfest der Welt statt. Höhepunkt ist der Ausmarsch, wenn mehr als 10.000 Musiker, Künstler und natürlich Schützen in ihren Uniformen durch die Stadt ziehen. Hunderttausende Zuschauer lassen sich diesen Umzug nicht entgehen.

Dieses Thema im Programm: die nordstory | 18.01.2019 | 14:15 Uhr