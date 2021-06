Sprengel Museum Hannover: Ein Museum der Moderne erleben Stand: 10.05.2019 09:59 Uhr Am Nordufer des beliebten Naherholungsgebietes am Maschsee in Hannover, liegt ein Tempel der Kunst - das Sprengel Museum. Es gilt als eines der bedeutendsten Zentren moderner Kunst in Deutschland und genießt internationales Ansehen.

Weltweit bietet das Sprengel Museum die größten Sammlungen von Max Ernst und Kurt Schwitters, die zweitgrößte Paul-Klee-Sammlung und immerhin 400 Werke von Pablo Picasso. Insgesamt umfasst die Sammlung des Museums mehr als 40.000 Werke.

Aktuelle Künstler vertreten

Auch die Kunst nach 1960 ist ausführlich vertreten, unter anderem mit Bruce Nauman, Gerhard Richter und Georg Baselitz. Eine Sonderstellung widmet sich zudem der Künstlerin Niki de Saint Phalle, die der Stadt Hannover und dem Sprengel Museum im Jahr 2000 einen Großteil ihrer Werke überlassen hat.

Werke von Marc, Macke und Nolde

In der untersten Etage ist die "Klassische Moderne" zu bewundern. Meisterwerke der Kunstgeschichte von Kandinsky und Franz Marc hängen hier genauso wie August Macke und der Farbenkünstler Emil Nolde. Die Bilder sind nicht nur für Kunstkenner ein Genuss.

Eindrücke der Großstadt und neue Reize

Bemerkenswert und einer der wertvollsten Schätze der Sammlung ist das Meisterwerk von Umberto Boccioni, "Lärm der Straße dringt ins Haus" von 1911, ein Schlüsselwerk des italienischen Futurismus. Erstmalig versuchten die Künstler zu dieser Zeit, alles gleichzeitig im Bild einzufangen: den Lärm der Großstadt und die Reizüberflutung durch Sinneseindrücke. Zeit, Ort, Form, Farbe und Ton laufen simultan in nur einem einzigen Bild zusammen. Im Werk Boccionis befindet sich im Zentrum des Bildes das Ohr einer Frau, durch das der Lärm der Großstadt dringt. Die sogenannten Bildsprachen waren in der klassischen Moderne unabkömmliches Ausdrucksmittel.

Erste begehbare Collage der Kunstgeschichte

Auch der Künstler Kurt Schwitters, ein Sohn der Stadt Hannover, fand seine eigene Form des Ausdrucks und beeinflusste damit nachhaltig die Kunstszene. Mit seinem "Merzbau", der ersten begehbaren Collage der Kunstgeschichte, hebelte er alle herkömmlichen Sichtweisen aus: Schwitters stellte die übliche Architektur in Frage und veranlasste die Menschen, alles mit anderen Augen zu sehen. Statt eines Raumes mit vier glatten Wänden baute er einen fantasievoll verwinkelten Raum mit Nischen, Ecken, Kanten und Spiegeln, um den Geist lebendig zu halten. Das Original wurde im Zweiten Weltkrieg in Schwitters Haus in Hannover zerstört, das Museum zeigt einen Nachbau.

Bei vielen Besuchern löst Schwitters Atelier Staunen und die Frage aus: Warum sehen Räume eigentlich immer so langweilig aus?

Mehr Platz im Erweiterungsbau

Die Frage, wie Räume aussehen sollen, musste das Sprengel Museum jüngst auch für sich selbst beantworten: Es erhielt einen 75 Meter langen und 14 Meter hohen Erweiterungsbau, der die Ausstellungsfläche um 1.400 auf rund 6.650 Quadratmeter vergrößert. Den alten und den neuen Gebäudeteil verbindet eine zweigeschossige Halle mit einer großen spiralförmigen Rampe, die im unteren Teil zur Treppe wird. Aus verglasten Logien des sonst fensterlosen neuen Gebäudes können Besucher auf den benachbarten Maschsee blicken.

Debatte über die Fassade

Die dunkle Beton-Fassade führte in Hannover zu heftigen Diskussionen über die äußere Gestaltung des Anbaus. Er steht optisch im Kontrast zur weißen Hülle des alten, 1979 eröffneten Museumsgebäudes. Entworfen hat den Erweiterungsbau das Züricher Architekturbüro "Meili + Peter". Rund 28,5 Millionen Euro sollte er ursprünglich kosten, am Ende waren es mehr als 35 Millionen. Die Bauarbeiten begannen im Herbst 2012, drei Jahre später wurde der Anbau erstmals für das Publikum geöffnet.

2017 kürte deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA das Sprengel Museum zum "Museum des Jahres".

Sprengel Museum Hannover Kurt-Schwitters-Platz

30169 Hannover

Tel. (0511) 168 438 75



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Museums

