Hannovers prächtiges Rathaus mit Aussicht

Ein Neues Rathaus stellt man sich wohl etwas anders vor. Während in den meisten Städten funktionale Zweckbauten diese Bezeichnung tragen, stehen Besucher in Hannover vor einem prächtigen Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Mit Türmchen und Erkern, Säulen und Rundbögen erinnert es eher an ein Schloss als an ein Verwaltungsgebäude. Auch der kleine Park mit See und alten Bäumen an der Rückseite würde jeden Adelssitz zieren.

Amtsstuben und Touristenattraktion

Tatsächlich aber ist das Neue Rathaus seit 1913 Sitz der Stadtverwaltung. Es löste damals das kleinere Rathaus am Rand der Altstadt ab, nur wenige Hundert Meter entfernt. Seitdem sind im Neuen Rathaus Amtsstuben und Säle untergebracht, der Oberbürgermeister kann aus seinem Büro in den Park schauen. Doch auch für Besucher der Stadt gehört das Neue Rathaus zum Besichtigungsprogramm. Wer die breite Treppe zum Haupteingang heraufgeht, steht in einer mächtigen Empfangshalle, die über mehrere Stockwerke reicht. Ein Stilmix aus Historismus, Neorenaissance und Jugendstil mit Dutzenden verspielten Details beeindruckt auch Touristen, die sich sonst weniger für historische Gebäude interessieren. Mehrere Modelle der Stadt zeigen die Entwicklung Hannovers vom Mittelalter über die Zerstörungen nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart.

Mit dem Bogenaufzug aufs Dach

Das spektakulärste Bauteil versteckt sich im oberen Teil des Hauses: In der dritten Etage startet ein weltweit einmaliger Bogenaufzug zur Fahrt in die große Kuppel auf dem Rathaus. Dabei passt er sich im Inneren der Kuppel deren Rundung an. Noch über der Kuppel befinden sich mehrere Aussichtsplattformen, von denen Besucher aus knapp 100 Metern Höhe einen beeindruckenden Blick auf die Stadt und bis weit ins Umland haben.

Rendezvous im Maschpark

Während vor dem Rathaus der Verkehr auf einer viel befahrenen Straße vorbeirauscht, herrscht auf der Rückseite idyllische Ruhe. Der historische Maschpark, eine rund zehn Hektar große Grünanlage mit vielen alten Bäumen rund um den Maschteich, wurde bereits im Jahr 1900 als öffentlicher Park angelegt. Bis heute ist er ein beliebter und romantischer Treffpunkt für junge Leute, die den Tag auf den Rasenflächen oder einer der zahlreichen Bänke ausklingen lassen. Mit dem Rathaus im Hintergrund bietet der Maschpark außerdem viele perfekte Fotomotive, die auch Hochzeitspaare gern nutzen.

Derzeit wird das mehr als 100 Jahre alte Neue Rathaus saniert. Einzelne Teile der Sandsteinfassade verschwinden daher hinter Gerüsten und Planen.

