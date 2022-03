Camping und Corona: Welche Regeln gelten? Stand: 23.03.2022 13:02 Uhr Camping erlebt seit der Pandemie einen Boom, viele Plätze und Ziele im Norden sind Monate im Voraus ausgebucht. Was müssen Gäste beachten? Welche Corona-Regeln gelten 2022 auf den Campingplätzen?

Während der Corona-Pandemie mussten die Plätze in Deutschland zeitweilig schließen, mittlerweile ist Camping seit Längerem wieder in allen Bundesländern möglich. Allerdings gelten auf den Plätzen teilweise weiterhin spezielle Regeln, die das jeweilige Bundesland in seiner Corona-Verordnung vorgeben kann und die daher in den einzelnen Ländern voneinander abweichen können.

Vor Reiseantritt sollten sich Urlauber deshalb immer über die aktuellen Regelungen am Reiseziel informieren. Wegen der hohen Nachfrage müssen sie zudem mancherorts mit gestiegenen Preisen rechnen oder damit, abgewiesen zu werden, wenn sie nicht rechtzeitig gebucht haben. Viele Plätze sind in der Saison überlastet, ganz besonders solche, die sogenanntes Glamping anbieten - also Mietunterkünfte in luxuriös ausgestatteten Zelten oder Holzhütten.

In den norddeutschen Bundesländern gelten aktuell folgende Regeln für Campingplätze:

Schleswig-Holstein:

seit 20. März keine Zugangsbeschränkungen mehr

Es gelten weiterhin die aktuellen Corona-Regeln für Schleswig-Holstein.

Niedersachsen:



Mindestens bis einschließlich 2. April gilt weiter die 3G-Regel.

Während des Aufenthalts benötigen Ungeimpfte zweimal pro Woche einen negativen Test-Nachweis.

Des Weiteren gelten die aktuellen Corona-Regeln für Niedersachsen.

Mecklenburg-Vorpommern:

Laut Planungen gilt voraussichtlich mindestens bis 27. April die 3G-Regel

Planungen gilt voraussichtlich mindestens bis 27. April die 3G-Regel Während des Aufenthalts ist bei Ungeimpften alle drei Tage ein negativer Test-Nachweis erforderlich.

Des Weiteren gelten die aktuellen Corona-Regeln für Mecklenburg-Vorpommern.

Hamburg:

mindestens bis 2. April: 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht

Ungeimpfte müssen vor Ort alle 72 Stunden weitere negative Test-Nachweise erbringen.

Des Weiteren gelten die aktuellen Corona-Regeln für Hamburg.

Einen Überblick, welche Auflagen in den einzelnen Bundesländern gelten, gibt der Bundesverband der Campingwirtschaft auf seiner Website.

Grundregeln für Camping in Corona-Zeiten

Für einen entspannten Urlaub sollten Camper außerdem diese Grundregeln beherzigen:

Niemals ohne Voranmeldung oder Vorabbuchung zu einem Campingplatz aufbrechen. Durch die hohe Nachfrage und das teilweise durch Hygiene- und Abstandsregeln bedingte knappere Platzangebot müssen Urlauber sonst damit rechnen, abgewiesen zu werden.

Vor Reiseantritt beim Campingplatz-Betreiber telefonisch oder online nach den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen fragen. Wichtig ist etwa, wo Maskenpflicht herrscht und welche Abstandsregeln beim Gebrauch der Sanitäranlagen gelten.

Vor Reiseantritt einen ausreichenden Vorrat an Schutzmasken sowie Hand- und Flächendesinfektionsmitteln besorgen.

Urlauber sollten sich darauf einstellen, dass Campingplatz-Betreiber und Gastronomen angewiesen sind, persönliche Daten zur Kontaktnachverfolgung zu erfassen und speichern.

