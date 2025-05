Auszeit im Kloster Wennigsen: Meditieren und Natur erleben Stand: 09.05.2025 15:19 Uhr Im Calenberger Land, nur wenige Kilometer südwestlich von Hannover liegt Kloster Wennigsen - eine ruhige Oase, in der Besucher bei der Arbeit im Klostergarten und beim Meditieren Kraft schöpfen können.

Das mittelalterliche Kloster ist heute ein evangelisches Frauenkonvent und zugleich ein spirituelles Zentrum, das für Gäste eine breite Palette von Angeboten bereithält. Dazu zählen Meditationen ebenso wie Kurse in Kräuterkunde, Qi Gong oder Kalligraphie. In der Gartensaison öffnet jeden Donnerstagnachmittag der Klostergarten seine Pforten zum gemeinsamen Gärtnern. Die Naturpflege soll ebenfalls spirituelle Erfahrungen ermöglichen. Wer mag, kann sich auch für mehrere Tage als Gast in das stille Klosterleben zurückziehen.

Wechselvolle Klostergeschichte

Kloster Wennigsen wurde im 13. Jahrhundert gegründet, die ältesten Teile der Kirche sind sogar noch älter und stammen aus romanischer Zeit. Im Mittelalter war das Kloster ein beliebter Wallfahrtsort und zeitweise das reichste der fünf Klöster im Calenberger Land. Während der Reformation wurde es Mitte des 16. Jahrhunderts in ein evangelisches Damenstift umgewandelt. Auch baulich veränderte es sich über die Jahrhunderte: Im 15. Jahrhundert kamen Anbauten im gotischen Stil hinzu, nach dem Dreißigjährigen Krieg erhielt die Kirche eine barocke Innenausstattung, im 19. Jahrhundert folgten weitere Umgestaltungen im Inneren.

Mittelalterliche Kirchenschätze durch Zufall wiederentdeckt

Aus der Zeit vor der Reformation sind noch mehrere Heiligenfiguren erhalten - die gläubigen Nonnen ließen sie 1542 im Kirchenkeller einmauern, um sie vor dem Zugriff der reformatorischen Bilderstürmer zu schützen. Erst 1908 kamen die wertvollen Kunstschätze wieder zum Vorschein: Arbeiter fanden die Statuen, als sie in der Kirche eine Heizung einbauen wollten.

Mehr über die bewegte Geschichte des Klosters erfährt man auf einer der Führungen durch die historischen Räume, die regelmäßig etwa einmal im Monat jeweils freitags stattfinden (5 Euro, ermäßigt 2 Euro, Anmeldung unter 0176-61 20 17 38).

Kloster Wennigsen Klosteramthof 3

30974 Wennigsen

Tel. (05103) 45 79 70



weitere Informationen und Termine auf der Website des Klosters

