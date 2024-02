Stand: 13.02.2024 10:00 Uhr Chat: Diabetes Typ 2, Fibromyalgie, Schlaf-Apnoe

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Worauf muss ich mit Diabetes Typ 2 achten? Was hilft bei Fibromyalgie? Was kann ich mit der Ernährung gegen Schlaf-Apnoe, also Atemaussetzer im Schlaf tun? Um diese Themen ging es in Folge 70 bei den Ernährungs-Docs. Nach der Sendung hat Dr. Jörn Klasen Ihre Fragen zu den Themen der Sendung im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Anne: Ich habe gelesen, dass Sie bei Fibromyalgie einzelne Fastentage in der Woche empfehlen. 2022 war ich mit einer chronischen Migräne und Spannungskopfschmerzen in der Migräneklinik in Kiel. Dort wurde das Fasten bei Migräne nicht empfohlen. Können Sie mir eine Form des Fastens empfehlen oder soll ich es tatsächlich besser lassen und auf eine antientzündliche Ernährung umstellen?

Dr. Jörn Klasen: Ja, Sie sollten auf eine antientzündliche Ernährung umstellen.

Joyce: Gibt es Tageszeiten, an denen der Körper besser "verstoffwechselt"? Mein Eindruck ist, dass die Zuckerwerte bei gleicher Nahrungsaufnahme nach einem frühen Frühstück um 6 Uhr weniger stark ansteigen als bei einem späten Frühstück um 9 Uhr.

Klasen: Der Organismus reagiert individuell. Wenn Sie das frühe Frühstück besser "verstoffwechseln", sollten Sie dabei bleiben.

INGRID: Ich soll die Diabetes-Tablette zum Frühstück nehmen. Aber nicht mit Milchprodukten. Ich esse aber täglich mein Müsli mit Milchprodukten. Was kann ich tun?

Klasen: Dazwischen 30 Minuten Abstand lassen oder Hafermilch nehmen.

Maria Anna: Macht es einen Unterschied, ob man Haferflocken bezüglich "Blutzucker-Spitzen" kalt eingeweicht oder kurz gekocht isst?

Klasen: Kurz gekocht ist oftmals besser.

Pricka: Sind Nasenklammern bei Schlaf-Apnoe so wirksam wie die Gesichtsmasken? Ich bin 72 Jahre alt und habe Adipositas, ernähre mich ausgewogen, koche immer selbst und gehe täglich etwa 45 bis 60 Minuten mit meinem Hund spazieren. Aber mein Übergewicht sitzt fest wie Beton? Ich möchte so gerne abnehmen. Was kann ich tun?

Klasen: Machen Sie zusätzlich zweimal pro Woche Krafttraining unter Anleitung.

Conny B.: Kann man Durchschlafstörungen über die Ernährung beeinflussen?

Klasen: Ja, der Konsum von Zucker sollte nicht mehr als 25 Gramm am Tag betragen und vier Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen.

rika: Zählt Stevia zu den Zuckerersatzstoffen, die man meiden soll?

Klasen: Ja!

Chris: Wirkt sich die regelmäßige Einnahme von "glaubern", also die Einnahme von Glaubersalz zum Abführen, nicht negativ auf die Darmflora und Darmbakterien aus?

Klasen: Ja, regelmäßiges "Glaubern" sollten Sie nicht durchführen.

Kerstin: Es wird immer wieder mal in der Sendung erwähnt, dass man kein Knäckebrot essen soll. Warum eigentlich?

Klasen: Knäckebrot weist hohe Anteile an Kohlenhydrate und Acrylamid auf, deshalb lieber nur selten essen.

Michaela: Ich habe meinen Prädiabetes durch eine Ernährungsumstellung aufgrund Ihrer Empfehlungen geheilt und leide jetzt noch unter Bluthochdruck und Arthrose. Seit einem dreiviertel Jahr mache ich Intervallfasten nach der 16:8-Methode. Ist das bei meinem Krankheitsbild dauerhaft oder sogar lebenslang geeignet?

Klasen: Ja, das Intervallfasten können Sie lange bis hin zu lebenslang beibehalten.

Joyce: Ich habe Fragen zu Diabetes: Kann die Leistung der Bauchspeicheldrüse durch Ernährung erhöht oder verbessert werden? Kann sich die Bauchspeicheldrüse erholen? Ich konnte durch die von Ihnen angeregte Ernährungsumstellung von 2,5 Milligramm NovoNorm auf 0,5 Milligramm reduzieren, nehme jedoch noch 100 Milligramm Januvia und würde gerne auf alle Medikamente verzichten. Mein derzeitiger HbA1c-Wert liegt bei 6,1 Prozent.

Klasen: Meistens kann sich die Bauchspeicheldrüse durch die richtige Ernährung erholen. Bei dem guten HbA1c-Wert sollten Sie mit ihrem Arzt besprechen, ob die Medikation nicht weiter reduziert werden kann. Sie scheinen auf dem Weg zu sein, die Medikamente ganz loszuwerden.

rika: Ist eine Siebzigjährige mit einem HbA1c-Wert von 6,3 Prozent (ohne Medikation) Diabetikerin oder spricht man von Prädiabetes?

Klasen: Ein Diabetes ist es offenbar noch nicht. Ob ein Prädiabetes vorliegt, kann nur durch weitere Untersuchungen geklärt werden.

Fred: Mein Thema ist Typ 2 Diabetes. Ich bin 76 Jahre alt und seit etwa 40 Jahren Diabetiker. Aufgrund gesunder Lebensweise ist mein Langzeitwert bei etwa 6 Prozent. Deshalb nehme ich nach Anweisung meines Arztes seit längerem kein Diabetes-Medikament mehr (vorher Januvia). Aufgrund einer Krebserkrankung im vergangenen Sommer wurde ich sechs Wochen mit Strahlentherapie behandelt. Dadurch habe ich ungefähr 13 Kilogramm abgenommen, also von 80 Kilogramm auf etwa 67 Kilogramm. Nun meine Frage: Eigentlich sollte der Diabetes aufgrund des enormen Gewichtsverlustes doch komplett verschwunden sein. Ist es aber nicht. Wenn ich Süßes oder kohlenhydratreich esse, geht der Blutzuckerwert immer noch recht hoch bis etwa 150 mg/dl und fällt auch nicht unter 110 mg/dl. Woran kann dies liegen? Besteht noch Aussicht auf komplette Heilung?

Klasen: Soweit es geht, sollten Sie auf Süßes verzichten. Das ist auch gut bei der Krebserkrankung.

Angelika: Wie wird eine Fibromyalgie diagnostiziert? An welchen Arzt kann ich mich da wenden? Seit Februar letzten Jahres hat meine 21jährige Tochter immer wieder diffuse Beschwerden, wie Erschöpfung, Gliederschmerzen, Schwindel, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen. Es wurde mehrmals ein gängiges großes Blutbild gemacht und dabei unter anderem Eisenmangel und Vitamin D-Mangel festgestellt. Aber auch die Gabe dieser Substanzen hat bisher nicht zum Erfolg geführt.

Klasen: Sie sollten mit ihrer Tochter einen Rheumatologen aufsuchen. Der wird schauen, ob eine rheumatische Erkrankung vorliegt und über Fragebögen klären, ob es sich um eine Fibromyalgie handelt.

Sabrina: Ich, weiblich und 34 Jahre alt, fühle mich etwas "lost" im Dschungel der Ernährung, da ich durch Osteoporose mehrere Wirbelkörperbrüche habe, gleichzeitig auch autoimmunerkrankt bin und unter Adipositas leide. Welche Ernährungsweise hat aus Ihrer Sicht Priorität und gibt es etwas, das ich weglassen sollte, wie beispielsweise Milchprodukte von der Kuh?

Klasen: Sie sollten eine antientzündliche Ernährung durchführen. Anregungen dazu finden Sie hier auf der Internetseite der Ernährungsdocs.

Mecki: Ich habe Diabetes Typ 2 und nehme Ozempic und bin damit recht gut eingestellt. In zwei Wochen werde ich eine Woche Heilfasten (Säftefasten). Was mache ich mit dem Medikament. Setze ich es in der Woche ab oder nehme ich es weiter?

Klasen: Sie sollten unter Blutzuckerkontrolle das Ozempic weiternehmen.

Tina: Ich bin weiblich, 55 Jahre, 163 Zentimeter groß, wiege 59 Kilogramm und habe beim Gesundheitsscheck einen Nüchternblutzuckerwert von 116 mg/dl und eine Woche später einen Wert von 107 mg/dl gehabt. Ich mache mehrmals pro Woche Sport, ernähre mich gesund mit wenig Zucker und mit nicht zu vielen Kohlenhydraten. Habe aber seit längere Zeit sehr viel Stress. Was kann ich tun?

Klasen: Die Blutzuckerwerte sind so ausreichend. Sie sollten ein Anti-Stresstraining machen.

Mira: Frage zu Schlaf-Apnoe und Morbus Crohn: Mein Mann hatte bereits einen Herzinfarkt, sowie eine Asystolie von insgesamt vier Minuten. Zudem hat er seit zwölf Jahren Morbus Crohn und Schlaf-Apnoe und ist mittlerweile leicht adipös. Welche Ernährung wäre die passende?

Klasen: Sie brauchen die Beratung durch einen Ernährungsmediziner. Denn können Sie im Internet unter DGEM finden.

Mai: Meine Kinder (elf und 13 Jahre) essen mittlerweile heimlich Süßigkeiten, weil ich angeblich sehr viel darüber rede, dass zu viel Süßes ungesund ist. Wir gucken auch ab und zu zusammen Ernährungsdocs-Sendungen, damit sie sehen, welche Auswirkungen falsches Essen haben kann. Ich habe schon die Hoffnung verloren, dass ich als Vorbild gelten könnte. Haben Sie einen Tipp? Sollte ich mit den Kids zu einer Beratung?

Klasen: Seien Sie weiter Vorbild und gehen sie mit ihren Kindern etwas gelassener um.

Marlen: Fibromyalgie mit leichtem Untergewicht, kein Rheuma, keine Müdigkeit, keine Energielosigkeit – im Gegenteil: Innere Unruhe mit innerem Vibrieren. Wie soll ich mich ernähren, um nicht abzunehmen!

Klasen: Zunächst einmal muss die innere Unruhe abgeklärt werden (Schilddrüse?). Danach benötigen Sie eine Ernährungsberatung.

Frauke: Meine Long-QT-Syndrom-Erkrankung [angeborene genetische Herzerkrankung] erlaubt mir keine Fastentage. Kann ich durch konsequente, entzündungshemmende Ernährung trotzdem ein Effekt zur Besserung meiner schweren Fibromyalgie erzielen? Ist es auch möglich von meiner Medikation mit Gabapentin wieder loszukommen?

Klasen: Sie könnten Intervallfasten versuchen. Wichtig ist, dass Sie sich bei jeder Mahlzeit ausreichend satt essen.

Melanie: Ich leide an Schlaf-Apnoe und habe ebenfalls Schwierigkeiten mit der Maske. An meinem Körpergewicht liegt es wohl nicht: Bei 1,71 Meter Körpergröße wiege ich 70 Kilogramm. Ich bin weiblich und 48 Jahre alt. In einer Untersuchung an der Uniklinik Kiel wurde bestätigt, dass das Problem nicht durch zu viel Fettgewebe verursacht wird und daher auch ein Zungenschrittmacher für mich infrage käme. Meiner Krankenkasse ist ein solcher Schrittmacher jedoch zu teuer, weshalb man mir eine Kieferschiene empfahl. Auch damit komme ich leider nicht zurecht, denn regelmäßig leider ich unter Kiefergelenkschmerzen. Hätten Sie eine Idee, die mir bei meinem Problem helfen könnte?

Klasen: Sie sollten sich nochmals bei einem HNO-Arzt oder Lungenfacharzt vorstellen, der dann eine Zweitmeinung abgeben könnte, was Sie benötigen. Wenn der ihnen dann bescheinigt, dass Sie einen Zungenschrittmacher benötigen, muss ihre Kasse den auch zahlen.

Rosie: Da ich keinen Fisch mag und esse, nehme ich morgens einen Löffel Omega-3-Öl zusammen mit meinem selbstgemachten Müsli ein. Nun hieß es letztens in einer Studie, dass zu viel Omega-3 schädlich ist. Was sagen Sie dazu?

Klasen: Wenn Sie einen Esslöffel Omega-3-Öl einnehmen, ist das nicht zu viel. Infos dazu finden Sie hier.

Unbekannt: Soll eine Ernährungsumstellung, bei der zuckerhaltige Produkte und Fertigprodukte weglassen werden, ärztlich begleitet werden oder kann man das unbedenklich auf eigene Faust machen?

Klasen: Das können Sie auch auf eigene Faust machen.

Judith B: Ich leide unter Fibromyalgie und würde gerne Ihre Tipps für die Ernährung befolgen. Meine Frage: Kann ich dabei meine vegetarische Ernährung beibehalten und wenn ja, muss ich etwas Besonderes beachten?

Klasen: Sie können ihre vegetarische Ernährung beibehalten, sollten aber auf Ihren Vitamin B12- und Ihren Eisenspiegel achten.

Ben: In der heutigen Folge wird auch Algenöl eingesetzt. Wie bewerten Sie das derzeit heiß diskutierte erhöhte Risiko für Vorhofflimmern bei der Anwendung solcher Öle?

Klasen: Das hängt von der Menge ab, die man von diesen Ölen nimmt. Ein bis zwei Esslöffel am Tag sind unbedenklich.

Anja W.: Wir geben seit vielen Jahren täglich Leinsamen in unser Frühstücksmüsli aus Quark, Apfel, Walnußöl und Leinsamen. Jetzt haben wir durch Zufall auf den Leinsamen-Tüten den Hinweis gelesen, dass dieser nicht roh verzehrt werden darf. Müssen wir den Leinsamen vorher kochen oder über Nacht einweichen?

Klasen: Nehmen Sie geschrotete Leinsamen. Ein bis zwei Teelöffel in ihr Müsli können Sie problemlos machen.

Klaas Berlin: Kann ich mit meinen 54 Jahren als Typ 1 Diabetiker (seit über 40 Jahren) mit etwa 13 Kilogramm Übergewicht auch eine 14-tägige medizinische Proteinshake-Diät machen? Welche medizinischen Shakes sind zu empfehlen?

Klasen: So etwas sollten Sie nur gemeinsam mit ihrem behandelnden Arzt oder Ernährungsmediziner machen. Der wird ihnen dann auch einen entsprechenden Shake empfehlen.

Frank: Ich habe sehr viele verschiedene Erkrankungen, wie Fibromyalgie, Fettleibigkeit, Fettleber und so weiter. Womit fange ich denn am besten an?

Klasen: Mit allem gleichzeitig: Nehmen Sie ab!

Ulrich11: In den Rezepten der Ernährungsdocs finde ich etwa Olivenöl und Walnussöl, aber kein Rapsöl. Warum?

Klasen: Dann kennen Sie nicht alle Rezepte :-)

Melanie: Mein Freund leidet auch unter Schlafapnoe und trägt die Schlafmaske. Übergewicht hat er nicht und er macht auch regelmäßig Sport. Haben Sie eine Idee, was man noch machen könnte beziehungsweise woran es liegen könnte?

Klasen: Die Ursache für das Schlaf-Apnoe-Syndrom ist ihnen offenbar nicht bekannt. Da sollte Sie unbedingt noch einmal mit dem zuständigen Arzt sprechen, denn es gibt verschiedene Formen des Schlafapnoe-Syndroms.

Claudia: Wird Intervallfasten durch eine später am Abend stattfindende Medikamenteneinnahme, wie zum Beispiel Heilerdekapseln, unterbrochen oder gilt das nur für Nahrungsmittel?

Klasen: Das gilt nur für Nahrungsmittel.

Mjw: Neben Fibromyalgie leide ich auch an Arthrose und Small-Fiber-Neuropathie [Erkrankung des peripheren Nervensystem]. Ich möchte mich an die Fibromyalgie-Diät halten. Kann dies auch für andere Erkrankungen verwendet werden?

Klasen: Ja!

Corleone: Mein 15-jähriger Sohn hat viel Akne. Er behilft sich mit Cremes. Wie kann gesunde Ernährung helfen?

Klasen: Zucker sollte reduziert werden auf maximal 25 Gramm am Tag. Und dann machen Sie eine antientzündliche Ernährung. Rezepte zur Ernährung bei Akne finden Sie bei uns im Internet.

