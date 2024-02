Die Ernährungs-Docs: Fragen und Antworten

Wer in der Sendung teilnehmen möchte, kann sich über ein spezielles Formular in der Gesundheitsredaktion des NDR bewerben. Mindestens zweimal im Jahr gibt es einen Bewerbungsaufruf auf der Homepage ndr.de/e-docs, auch im Newsletter wird auf die neue Bewerbungsphase hingewiesen. Der Aufruf läuft jeweils über mehrere Wochen. Bewerben können sich Menschen aus dem Sendegebiet des NDR. Wer zu den Ernährungs-Docs in Behandlung gehen möchte, ohne von der Fernsehkamera begleitet zu werden, meldet sich direkt in den Praxen von Viola Andresen, Silja Schäfer, Jörn Klasen oder Matthias Riedl. Alternativ gibt es deutschlandweit mehr als 80 ernährungsmedizinische Schwerpunktpraxen (Adressen unter bdem.de).