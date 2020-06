Stand: 10.06.2020 15:30 Uhr - Nordtour

An und auf der Wümme die Natur genießen

118 Kilometer von Ost nach West: So fließt die Wümme durch das nördliche Niedersachsen. Von der Lüneburger Heide zieht sie sich in zahllosen Windungen bis nach Bremen und mündet dort in die Lesum. Nahezu die gesamte Strecke führt durch Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, meist säumen flache Wiesen die Ufer, manchmal Wälder. Das Wasser der Wümme gilt als sehr sauber und ist ein beliebtes Angel-Revier.

Naturschutzgebiet im Binnendelta

Wenige Kilometer vor Fischerhude verästelt sich der Fluss in ein seltenes Binnendelta mit Nord-, Mittel- und Südarm. Seit 2006 steht ein Teil davon, die Fischerhuder Wümmeniederung, unter Naturschutz. Im Winter wird das Grünland mit zahlreichen Gräben und stehenden Gewässern häufig überschwemmt. Sehr nasse Teile sollen sich zu Röhrichtbereichen und Auwäldern entwickeln. Schon jetzt leben dort Eisvögel, Fischotter und andere seltene Tiere und Pflanzen. Naturfreunde können die Niederung und das angrenzende Naturschutzgebiet Borgfelder Wümmewiesen auf Spazierwegen oder mit dem Kanu auf der Wümme erkunden.

Kanutouren auf der Wümme

Auch der Oberlauf der Wümme ist bei Kanufahrern und Paddlern beliebt. Zwischen Lauenbrück und Fischerhude bieten verschiedene Verleiher Boote und Touren an. Voraussetzung ist allerdings ein ausreichender Wasserstand am Pegel Hellwege. Wer mit dem eigenen Boot fahren will, muss sich zunächst per Mail beim Landkreis Rotenburg (Wümme) registrieren. Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich, denn die gemächlich fließende Wümme eignet sich auch für Anfänger.

Per Rad von der Heide an die Weser

Radfahrer können den Fluss auf dem Wümme-Radweg begleiten. Allerdings führt er meist nicht am Ufer entlang, sondern in einiger Entfernung vom Wasser. Da es für den Weg eine 125 Kilometer lange Nordroute und eine etwas längere Südroute gibt, bieten sich einzelne Abschnitte als Rundtouren an. Beide Routen des Wümme-Radwegs beginnen im Heide-Örtchen Undeloh und enden in Bremen-Vegesack.

Karte: Die Wümme

