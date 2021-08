Auf dem Heidschnuckenweg durch die Heide wandern Stand: 12.08.2021 13:52 Uhr Offene Heideflächen, Moorgebiete und Mischwälder: Der Heidschnuckenweg verbindet die schönsten Heideflächen zwischen Hamburg und Celle. Er führt durch die Naturparks Lüneburger Heide und Südheide.

Moore, Wälder, Wiesen und mehr als 30 große und kleine Heideflächen, die von Anfang August bis Anfang September in kräftigen Lilatönen blühen - das bietet einer der schönsten Fernwanderwege Deutschlands: der 222 Kilometer lange Heidschnuckenweg. Er verbindet viele interessante Stellen der Lüneburger Heide zwischen Hamburg-Fischbek und Celle. Dabei führt der Weg durch die vielfältige, meist leicht hügelige Landschaft der Naturparks Lüneburger Heide und Südheide - mit offenen Heideflächen, Wacholderhainen, Kiefern- und Mischwäldern sowie Moorgebieten.

Sehenswürdigkeiten entlang der Wegstrecke

Mehrere hübsche Orte liegen an der Strecke, darunter Wilsede, Bispingen, Soltau, Wietzendorf und Faßberg. Die eindrucksvollsten Naturerlebnisse bieten diese Orte:

Brunsberg (129 Meter) bei Sprötze mit schönem Panorama

Büsenbachtal bei Handeloh mit großen Heideflächen

Weseler Heide mit Pastorenteichen bei Undeloh

Wilseder Berg (169 Meter) bei Bispingen mit Weitblick

Heidetal Totengrund bei Bispingen

Pietzmoor mit Wollgrasflächen bei Schneverdingen

Misselhorner Heide und Tiefental bei Hermannsburg

Etappen sind gut für Tagesausflüge und Familien geeignet

Die Route teilt sich in 13 Hauptetappen mit zwei optionalen Varianten auf, die sich auch gut für Tagesausflüge eignen. Mit Längen von sieben bis 27 Kilometern lassen sich die kürzeren Teilstrecken auch von Familien mit Kindern bewältigen. Allerdings sollten sich Wanderer vorab informieren, ob es möglich ist, mit Bus oder Bahn zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Bequem geht das von Mitte Juli bis Mitte Oktober: In dieser Zeit verbindet der Heide-Shuttle mehrere Orte an der Strecke mit den Regional-Bahnhöfen.

Geführte Touren, Vollmond-Wanderungen und Wandernadel

Daneben gibt es Angebote für geführte Wanderungen, Kutschfahrten sowie Touren mit Gepäcktransport. Ein besonderes Erlebnis sind die nächtlichen Vollmond-Wanderungen, die von Mai bis Oktober stattfinden. Ehrgeizige Wanderer können an 14 Stationen Stempel auf dem Heidschnuckenweg-Wanderpass sammeln und später gegen Wandernadeln tauschen. Wer die kostenlose App SummitLynx nutzt, erhält eine digitale Wandernadel als Belohnung.

Der Heidschnuckenweg im Überblick Länge: 222 Kilometer

Start/Ziel: Hamburg-Fischbek/Celle

Markierung: Logo mit Heidschnuckenkopf und Schriftzug oder weißes H auf schwarzem Grund



Die 13 Etappen mit den Highlights:

Hamburg-Fischbek - Buchholz in der Nordheide (26 km): Fischbeker Heide, Karlstein, Dibberser Mühle und Museumsstellmacherei Langenrehm

Fischbeker Heide, Karlstein, Dibberser Mühle und Museumsstellmacherei Langenrehm Buchholz - Handeloh (15 km): Brunsberg, Höllenschlucht, Pferdekopf und Büsenbachtal

Brunsberg, Höllenschlucht, Pferdekopf und Büsenbachtal Handeloh - Undeloh (17 km): Hexenhaus Wesel, Weseler Heide, St. Magdalenen Kirche und Heide-ErlebnisZentrum Undeloh

Hexenhaus Wesel, Weseler Heide, St. Magdalenen Kirche und Heide-ErlebnisZentrum Undeloh Undeloh - Niederhaverbeck (14 km): Radenbachtal, Heidemuseum Wilsede, Totengrund, Wilseder Berg und Heidetal

Radenbachtal, Heidemuseum Wilsede, Totengrund, Wilseder Berg und Heidetal Niederhaverbeck - Bispingen (17 km): Tal der Haverbeeke, Behringer Heide und Kirche "Ole Kerk" Bispingen

Tal der Haverbeeke, Behringer Heide und Kirche "Ole Kerk" Bispingen Bispingen - Soltau (23 km): Luhe-Quelle, Grundlose Kuhle, Kreuzberg, Böhmetal, Breidings Garten und Spielmuseum Soltau

Luhe-Quelle, Grundlose Kuhle, Kreuzberg, Böhmetal, Breidings Garten und Spielmuseum Soltau Soltau - Wietzendorf (18 km): Heidefläche Wilde Berge und Peetshof Wietzendorf

Heidefläche Wilde Berge und Peetshof Wietzendorf Wietzendorf - Müden an der Örtze (14 km): Wietzer Berg mit Lönsstein, Heidesee, Fluss-Wald-Erlebnispfad, St. Laurentius-Kirche und Wildpark Müden

Wietzer Berg mit Lönsstein, Heidesee, Fluss-Wald-Erlebnispfad, St. Laurentius-Kirche und Wildpark Müden Müden - Faßberg (7 km): Heidesee und Örtze

Heidesee und Örtze Faßberg - Oberoher Heide (19 km): Wacholderpark, Haußelberg und Oberoher Heide

Wacholderpark, Haußelberg und Oberoher Heide Oberoher Heide - Weesen (12 km): Oberoher Heide, Blick Schillohsberg und Treppenspeicher Lutterloh

Oberoher Heide, Blick Schillohsberg und Treppenspeicher Lutterloh Weesen - Dehningshof (13 km): Misselhorner Heide, Tiefental und Angelbecksteich

Misselhorner Heide, Tiefental und Angelbecksteich Dehningshof - Celle (27 km): Severloher Heide, Citronenberg, Wildecker Teiche, Schloss und Park Celle

Karte: Auf dem Heidschnuckenweg durch die Heide

