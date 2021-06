Stand: 18.10.2016 11:29 Uhr Das Moor sehen, spüren und hören

Seit jeher faszinieren Moore die Menschen. Einst galten sie als unwirtliche, gefährliche, manchmal gar verhexte Orte, heute verzaubert die besondere Stimmung und die spezielle Tier- und Pflanzenwelt der letzten Moore Naturliebhaber. Mit den Moorwelten widmet sich in Niedersachsen ein eigenes "Europäisches Fachzentrum Moor und Klima" dem außergewöhnlichen Naturraum.

Spielerisch das Moor verstehen lernen

Das moderne Erlebniszentrum bei Wagenfeld in der Diepholzer Niederung, einem der größten erhaltenen Moorgebiete Niedersachsens, hat sich der Erforschung, dem Erhalt und der Wissensvermittlung rund um das Thema Moor verschrieben. Eine multimediale Ausstellung informiert auf spielerische und anschauliche Weise über den Lebensraum Moor und seine Pflanzen wie Torfmoos und Sonnentau. In einem Quiz können Besucher mehr über Vögel erfahren, die im Moor zu Hause sind. Eine besondere Rolle spielt der Kranich, der auf seinem Weg von Süd nach Nord und umgekehrt regelmäßig in der Diepholzer Moorniederung rastet. Im Frühjahr und Herbst sind dort bis zu 70.000 Tiere zu Gast. Die Moorwelten bieten dann Exkursionen zu Beobachtungsplätzen sowie Vorträge zum Thema Kraniche an.

Moore schützen unser Klima

An einen Kranich soll auch die Form des modernen Gebäudes des Fachzentrums erinnern, das neben der Ausstellung mehrere Labors und Tagungsräume für Forschungszwecke beherbergt. Außerhalb des Hauses lädt ein Barfußpark die Besucher dazu ein, das Moor an 20 Stationen mit nackten Füßen zu erkunden. In der Matschkuhle können sie dabei sogar erfahren, wie es sich anfühlt, im Moor zu versinken. Zugleich lernen sie viel über die Bedeutung der Moore unter anderem für unser Klima, denn Moore können große Mengen des Treibhausgases CO2 binden.

Auf Holzwegen durch Wollgrasfelder und Moorflächen

Mit der Moorbahn, die vor dem Gebäude der Moorwelten hält, können Besucher außerdem einen Ausflug zum Moorpadd, machen, einen Moorerlebnispfad mit 19 Stationen im etwa zwei Kilometer entfernten Neustädter Moor. Er führt auf Holzbohlenwegen durch offene Wollgrasfelder, Moor- und Heideflächen. An den Wochenenden jeweils um 13 Uhr können Interessierte auch an Führungen durch die Ausstellung und über den Moorpadd teilnehmen und dabei mehr über die Entstehung von Mooren und Maßnahmen zu ihrer Renaturierung erfahren. Darüber hinaus bieten die Moorwelten viele weitere Veranstaltungen an - vom Fotoseminar bis zu Nachtwanderung durchs Moor für Kinder.

Moorwelten Europäisches Fachzentrum Moor und Klima Wagenfeld GmbH

Auf dem Sande 11

49419 Wagenfeld

Tel. (05774) 99 78 22 0



Öffnungszeiten:

Di - So sowie an Feiertagen 10 - 18 Uhr



Weitere Informationen sowie aktuelle Eintrittspreise auf der Homepage der Moorwelten

