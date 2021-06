Emsland Moormuseum in Geeste: Von Torfstechern und Riesenmaschinen Stand: 07.01.2015 11:25 Uhr Museum und Moor - das klingt zunächst widersprüchlich. Ist es aber nicht, denn wer nach Geeste ins Emsland fährt, bekommt mehr als eine reine Ausstellung geboten. Ein großer Teil des Emsland Moormuseums ist Freigelände.

von Kathrin Weber, NDR.de

Im Emsland Moormusem in Geeste hat der Besucher die Landschaft vor Augen, die die Region prägt und um die es geht: das Moor. Jahrhundertelang war das Moor für die Emsländer der einzige Erwerbszweig. Mühsam stachen die Bauern Brenntorf aus dem Boden und transportierten ihn mit Karren zum Trocknen und anschließend per Boot zu den Häfen an der Ems. Später übernahmen Maschinen nach und nach die Arbeit, zum Transport dienten Torfbahnen. Ab 1950 wurden große Moorflächen im Rahmen des sogenannten Emslandplans urbar gemacht, um das Armenhaus der Republik wirtschaftlich zu entwickeln. Dazu wurden riesige Pflüge eingesetzt, die in der Ausstellung zu sehen sind.

Großes Freigelände mit Feldbahn und Moorbauernhaus

Torfabbau per Hand und mit Maschinen, spezielle Geräte wie Pflug, Kran sowie Torf- und Feldbahn: Im Freigelände können sich Besucher ein Bild von der Arbeit im Moor machen und auch sehen, wie das für die Region typische Hochmoor mit dem Wollgrasbewuchs aussieht. Wer das große Gelände nicht nur zu Fuß erkunden möchte, unternimmt eine Fahrt mit der alten Feldbahn. Sie fährt von Mai bis Oktober mehrmals täglich außer montags eine knapp drei Kilometer lange Strecke. Bei gemütlichem Tempo von maximal sechs Stundenkilometern bleibt genügend Zeit, sich während der Fahrt ausgiebig umzusehen.

Emsland Moormuseum Geestmoor 6

49744 Geeste - Groß Hesepe

Tel. (05937) 70 99 90



Öffnungszeiten und Preise siehe Website des Museums



Teil der Ausstellung im Freien ist auch ein Moorbauernhaus aus den 30er-Jahren mit Ställen und Bauerngarten. Es zeigt das einst karge und ärmliche Leben der Torfbauern. Auf dem Hof, der besonders bei Familien beliebt ist, leben auch vom Aussterben bedrohte, heimische Haustierrassen wie das Bentheimer Landschaf oder das Bunte Bentheimer Schwein.

Vom Heimat- zum Moormuseum

Seit seiner Gründung in den 1970er-Jahren als Heimatmuseum hat sich das Museum zu einem der führenden Moormuseen in Europa entwickelt. Wurden dort früher vor allem technische Geräte wie Planierraupen, Pflüge und andere große Geräte zur Kultivierung der Moorlandschaft gezeigt, reicht der Blick heute sehr viel weiter.

Das Haus verfügt über eine umfangreiche Sammlung und kooperiert mit Forschungseinrichtungen. Neben dem Freigelände gibt es zwei moderne Museumsgebäude mit Dauerausstellungen. Sie dokumentieren anhand von Geräten, Filmen, Modellen und Informationstafeln, wie Torf gewonnen und verarbeitet und wie sich die Moorlandschaft im Laufe der Jahrhunderte verändert hat.

Dieses Thema im Programm: Nordtour | 24.03.2012 | 17:55 Uhr