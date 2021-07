Park der Gärten in Bad Zwischenahn: Ideen für Hobbygärtner Stand: 22.07.2021 16:32 Uhr Im Park der Gärten in Bad Zwischenahn können sich Gartenfreunde inspirieren und beraten lassen. Mehr als 40 Mustergärten bieten Anregungen. Bei Illuminationen ist der Park im Spätsommer kunstvoll erleuchtet.

Der Park der Gärten in Bad Zwischenahn, dem touristischen Zentrum der Region Ammerland, ist Deutschlands größte Mustergartenanlage. Mehr als 40 professionell gestaltete Gärten mit vielen besonderen Pflanzen bieten reichlich Anregungen für die Gestaltung des eigenen Grundstücks. Außerdem ist der Park im Sommer eine Schule im Grünen. Gartenliebhaber können sich Tipps von Experten holen. Wann beschneide ich Rosen? Wie bleiben Hortensien blau? Wie bekämpfe ich Nacktschnecken?

Ausflugsziel mit Aussichtsturm, Spielplätzen und Illuminationen

Im Sommer stehen die Rosen und Taglilien im Park in voller Blüte. Auch sonst ist der Park der Gärten ein interessantes Ausflugssziel für die ganze Familie. Ein zweieinhalb Kilometer langer Rundweg führt vorbei an verschiedensten Arten einheimischer und exotischer Pflanzen, einem großen Rhododendron-Park und einer Gehölzsammlung. Ein rund 20 Meter hoher Aussichtsturm bietet einen schönen Blick über die Anlage. Auch an gut besuchten Tagen findet hier jeder eine ruhige Ecke - egal ob für ein Picknick oder einfach zum Entspannen. Außerdem finden im Park regelmäßig Veranstaltungen statt, etwa lange Abende mit Illumination im Spätsommer oder Konzerte. Für Kinder gibt es zwei Spielplätze.

Ammerland: Zentrum der Rhododendron-Parks

Rhododendren in jeder Form: Das Ammerland im Nordwesten Niedersachsens ist ein Zentrum der Rhododendron-Zucht. Das milde Klima und der Moorboden bieten den Pflanzen ideale Bedingungen. So haben sich im Laufe der Jahrzehnte im Ammerland nicht nur zahlreiche Baumschulen angesiedelt, sondern es sind dort neben dem Park der Gärten noch weitere schöne Parkanlagen wie der Rhododendronpark Hobbie in Westerstede oder der Rhododendronpark Gristede in Wiefelstede entstanden.

Park der Gärten Gartenkulturzentrum Niedersachsen

Elmendorfer Straße 40

26160 Bad Zwischenahn

Tel. (04403) 81 96-0



Öffnungszeiten und Preise auf der Website des Parks

