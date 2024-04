Stand: 20.04.2024 13:13 Uhr 60.000 Frühjahrsblüher: Park der Gärten startet in die Saison

In Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland sind Zehntausende Blumen gepflanzt worden: Im Park der Gärten beginnt an diesem Wochenende die Saison. Mehr als 60.000 Frühjahrsblüher seien auf dem Gelände zu sehen, teilte eine Sprecherin mit. Interessierte können sich demnach mehr als 40 Mustergärten anschauen. Im Mai soll der Fokus auf Alpenrosen liegen. Bis Anfang Oktober werden außerdem Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Spiel und Bildung angeboten. Der rund 140.000 Quadratmeter große Park der Gärten entstand auf dem Gelände der ersten Landesgartenschau in Niedersachsen 2002. Den Betreibenden zufolge ist der Park der Gärten Deutschlands größte Mustergartenanlage.

