Emil Nolde Museum Seebüll: Jede Saison neue Bilder

Wichtige Stationen im Leben des Malers:

7.8.1867 Emil Nolde kommt als vierter Sohn eines Bauern im Dorf Nolde an der dänischen Grenze zur Welt.

bis 1888 Lehre als Holzbildhauer und Zeichner

bis 1891 Wanderjahre als Schnitzer und Zeichner

bis 1897 Lehrer für Zeichnen und Modellieren in der Schweiz

bis 1900 Besuch von Schulen und Akademien

1902 Hochzeit mit dänischer Schauspielerin Ada Vilstrup

bis 1907 Mitglieder der Künstlergruppe "Brücke"

1909 erste religiöse Bilder

bis 1912 Ausstellungen, Mitglieder der "Neuen Sezession"

bis 1914 Reise durch Sibirien in die Südsee

1920 Nolde wird dänischer Staatsbürger

bis 1932 Bau des Hauses in Seebüll, Ehrendoktorwürde der Uni Kiel

1937 Die Nationalsozialisten beschlagnahmen 1.052 Werke Noldes, einige werden später in der Ausstellung "Entartete Kunst" gezeigt

1941 Ausschluss aus Reichskunstkammer und Berufsverbot

1944 Bomben zerstören Noldes Berliner Wohnung, 3.000 Werke vernichtet

1946 seine Frau Ada stirbt, zwei Jahre später Hochzeit mit Jolanthe Erdmann

13.4.1956 Emil Nolde stirbt im Alter von 88 Jahren in Seebüll