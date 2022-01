Barocke Gartenkunst im Schlosspark Ludwigslust Stand: 26.12.2021 12:00 Uhr Der größte Landschaftspark Mecklenburg-Vorpommerns gehört zum Residenzschloss Ludwigslust. Barocke Gartenarchitektur und idyllische Wasserkunst prägen die Anlage.

Große alte Bäume, Wasserkunst und Wiesen: Mit mehr als 120 Hektar Fläche ist der Schlosspark Ludwigslust der weitläufigste Landschaftspark Mecklenburg-Vorpommerns. In seiner langen Geschichte mehrfach umgestaltet, erhielt der Park erst Mitte des 19. Jahrhunderts die heutige Form als offener Landschaftspark und lohnt zu jeder Jahreszeit einen Besuch.

Das Gelände geht auf einen deutlich kleineren, barocken Garten zurück, der 1731 bis 1735 am Jagdhaus von Christian II. Ludwig angelegt wurde. Der Herzog hatte sich die wildreichen Wälder als Jagdrevier ausgewählt. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts plante Baumeister Johann Joachim Busch die Erweiterung des Parks. Busch war auch für den Bau des Residenzschlosses verantwortlich, das zwischen 1772 und 1776 entstand.

Kanäle versorgen Wasserspiele und setzen Akzente im Park

Im Park setzte Busch mit Alleen und Wasserspielen spätbarocke Akzente, die dem Gelände noch heute einen besonderen Reiz verleihen. Da es in der trockenen, sandigen Gegend keine natürlichen Wasserflächen gab, ließ Busch um 1760 einen 28 Kilometer langen Kanal zwischen den Flüssen Stör und Rögnitz bauen. Sein teils natürliches, teils angelegtes Gefälle sorgt auch für den Druck, den Wasserspiele und Kaskaden im Park benötigen. Bis heute gibt es dafür keine mechanischen Pumpen.

Der Ludwigsluster Kanal wurde zu einem wichtigen Gestaltungselement. Umgeben von dichten Buchen-Beständen fließt das Wasser durch den Park. Unter dem Wahrzeichen Steinerne Brücke hindurch führt der Kanal zu einer Fontäne, dem "Mönch", und weiter zu den "Nonnen", 24 kleinen Springbrunnen. Kaskaden, Engstellen und Erweiterungen im Wasserlauf erzeugen in diesem Teil des Parks eine wechselnde akustische Begleitung für die Spaziergänger.

Große Kaskade auf dem Schlossplatz

Bestandteil der Wasserkunst ist auch die mehr als 70 Meter breite Große Kaskade auf dem Schlossplatz. Sie entstand 1780 aus Granitblöcken und gehört zur barocken Achse Ludwigslusts, die von der Stadtkirche über Kirchenplatz und Bassinplatz bis zum Residenzschloss verläuft.

Grotte, Mausoleen und Insel-Kirche

Neben botanischen Elementen prägen zahlreiche architektonisch interessante Bauwerke den Schlosspark. So gibt es eine als künstliche Ruine gestaltete Grotte, mehrere Denkmäler und einen chinesischen Teepavillon. Sehenswert sind auch das Helenen-Paulownen-Mausoleum für die jung verstorbene Frau von Erbprinz Friedrich Ludwig und das kleinere Louisen-Mausoleum. Beide Gebäude stammen aus dem 19. Jahrhundert. Auf einer künstlich angelegten Insel im Schlosspark steht die neugotische St. Helena-Kirche von 1809. Sie ist die zweitälteste katholische Kirche Mecklenburgs. Kurios: Der Glockenturm wurde nicht auf der kleinen Insel in der Nähe des Schlosses erbaut, sondern am anderen Ufer des Kirchenteichs.

Lebensraum für viele Tiere und Ort für Kultur

Die heutige Struktur des Landschaftsparks entstand ab Mitte des 19. Jahrhunderts nach Entwürfen von Peter Joseph Lenné. Er ergänzte die heimischen Gewächse um exotische Bäume und Sträucher, legte Gehölzgruppen und Sichtachsen an, aber auch große Rasenflächen. So präsentiert sich der Ludwigsluster Schlosspark seitdem als Mischung aus barocker Gartenkunst und großzügiger Parklandschaft.

In den natürlicheren Teilen des Geländes haben sich zahlreiche Tierarten darunter Eisvögel, Kraniche und Füchse angesiedelt. Außerdem ist der Schlosspark ein beliebter Ort für Veranstaltungen und Konzerte unter freiem Himmel. An einem Wochenende im August verwandelt sich das Gelände jedes Jahr zur naturnahen Bühne für ein Kleinkunst-Festival: dem "Kleinen Fest im großen Park".

Im Oktober 2017 richteten zwei Orkane große Schäden im Park an. Mehr als 900 teils uralte Bäume wurden entwurzelt oder knickten ab. Gebäude oder Skulpturen blieben unbeschädigt.

