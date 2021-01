Stand: 26.01.2021 09:59 Uhr Langlauf im Harz: Die besten Loipen

Mehr als 500 Kilometer Langlauf-Loipen führen durch den winterlichen Harz. Ob kleiner Rundkurs oder lange Strecke, leicht oder schwer - für jeden Anspruch ist etwas dabei. Die Loipen verlaufen häufig durch Naturschutzgebiete des Nationalparks Harz. Sportler sollten daher die gespurten und markierten Strecken nicht verlassen.

Corona-Hinweis Wegen der Corona-Pandemie sind Lifte und Verleihe im gesamten Harz derzeit leider geschlossen. Abfahrten und Loipen werden nicht präpariert. Auch die Restaurants haben geschlossen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld!

Die Harzer Langlauf-Loipen im Detail

Eine Auswahl von Loipen in mittleren und höheren Lagen, die in der Regel in der Wintersaison gespurt sind:

Altenau : verschiedene Loipen, zum Beispiel Mühlenberg (Rundkurs, 2-8 km, leicht), Tischlertral (8 km, schwer), Stieglitzeck-Torfhaus (8,5 km), Verbindungsloipen nach Clausthal-Zellerfeld (7,5 km, leicht) und Torfhaus (10 km, mittelschwer) sowie etwa 40 km Loipen rund um Torfhaus, u.a. im Brockengebiet

: verschiedene Loipen, zum Beispiel Mühlenberg (Rundkurs, 2-8 km, leicht), Tischlertral (8 km, schwer), Stieglitzeck-Torfhaus (8,5 km), Verbindungsloipen nach Clausthal-Zellerfeld (7,5 km, leicht) und Torfhaus (10 km, mittelschwer) sowie etwa 40 km Loipen rund um Torfhaus, u.a. im Brockengebiet Bad Sachsa : Loipe am Ravensberg (6 km Rundkurs, leicht mit Anschluss an die 42 km lange Südharz-Loipe)

: Loipe am Ravensberg (6 km Rundkurs, leicht mit Anschluss an die 42 km lange Südharz-Loipe) Benneckenstein : Grenzloipe (2 Teile, 12 und 8 km), Rappenberg und Pfeiferberg-Grauberg (Rundkurse von je 4,5 km Länge mit Anschluss an die Grenzloipe)

: Grenzloipe (2 Teile, 12 und 8 km), Rappenberg und Pfeiferberg-Grauberg (Rundkurse von je 4,5 km Länge mit Anschluss an die Grenzloipe) Braunlage : Achtermann-Loipe (6 km, mittelschwer), Hasselkopf-Loipe (variabel, 6, 10 oder 15 km, leicht bis mittelschwer), Waldloipe (7,5 km Rundkurs, leicht), beleuchtete Skatingloipe (2,5 km, leicht), Wettkampf-Loipe (Rundkurs 5/10 km, mittelschwer bis schwer)

: Achtermann-Loipe (6 km, mittelschwer), Hasselkopf-Loipe (variabel, 6, 10 oder 15 km, leicht bis mittelschwer), Waldloipe (7,5 km Rundkurs, leicht), beleuchtete Skatingloipe (2,5 km, leicht), Wettkampf-Loipe (Rundkurs 5/10 km, mittelschwer bis schwer) Buntenbock (Ortsteil von Clausthal-Zellerfeld): beleuchtete Loipe am Kurpark (ca. 2 km), Ziegenberg-Loipe (ca. 5 km)

(Ortsteil von Clausthal-Zellerfeld): beleuchtete Loipe am Kurpark (ca. 2 km), Ziegenberg-Loipe (ca. 5 km) Clausthal-Zellerfeld : Spiegeltal (ca. 8 km), Loipe Ringerhalde (ca. 2,5 km, abends beleuchtet), Loipe nach Buntenbock (ca. 3,5 km), Loipe nach Altenau (7,5 km leicht)

: Spiegeltal (ca. 8 km), Loipe Ringerhalde (ca. 2,5 km, abends beleuchtet), Loipe nach Buntenbock (ca. 3,5 km), Loipe nach Altenau (7,5 km leicht) Elbingerode : Drei-Annen-Hohne-Loipe (10 km, Rundkurs, mittelschwer), Hornberg-Loipe (5 km parallel zum Waldrand, leicht)

: Drei-Annen-Hohne-Loipe (10 km, Rundkurs, mittelschwer), Hornberg-Loipe (5 km parallel zum Waldrand, leicht) Hahnenklee : Übungsloipe im Kurpark (1,5 km), Schulberg-Loipe (8 km, mittelschwer), Bergloipe (6 km, mittelschwer)

: Übungsloipe im Kurpark (1,5 km), Schulberg-Loipe (8 km, mittelschwer), Bergloipe (6 km, mittelschwer) Hasselfelde : Skiloipe Hasselfelde (4 km, leicht), Carlshaus-Loipe (Rundkurs 21 km, verkürzt 16 km, anspruchsvoll)

: Skiloipe Hasselfelde (4 km, leicht), Carlshaus-Loipe (Rundkurs 21 km, verkürzt 16 km, anspruchsvoll) Hohegeiß : Bohlweg-Rundloipe (2 oder 4 km, leicht/mittel), Ebersberg-Loipe (drei Rundkurse von 3, 5 und 10 km Länge, leicht bis mittelschwer)

: Bohlweg-Rundloipe (2 oder 4 km, leicht/mittel), Ebersberg-Loipe (drei Rundkurse von 3, 5 und 10 km Länge, leicht bis mittelschwer) St. Andreasberg : Rundkurse Beerberg (3,5 km, leicht, mit paraleller Skating-Loipe) und Oderberg (5,4 km, schwer), Rundkurs Waage (6 km, leicht), Rundkurs Sonnenberg (13,4 km, mittel), Loipe Sonnenberg-Oderteich-Oderbrück (5,4 km, mittel).

: Rundkurse Beerberg (3,5 km, leicht, mit paraleller Skating-Loipe) und Oderberg (5,4 km, schwer), Rundkurs Waage (6 km, leicht), Rundkurs Sonnenberg (13,4 km, mittel), Loipe Sonnenberg-Oderteich-Oderbrück (5,4 km, mittel). Schierke : großes Langlaufgebiet im Nationalpark Harz (etwa 40 km), 400 Meter Höhenunterschied, sieben gespurte Loipen von leicht bis mittelschwer (4,4 bis 15,1 km)

: großes Langlaufgebiet im Nationalpark Harz (etwa 40 km), 400 Meter Höhenunterschied, sieben gespurte Loipen von leicht bis mittelschwer (4,4 bis 15,1 km) Wildemann: Adlersberg-Loipe (5 km, leicht), Spiegeltal-Loipe (4 km, leicht), Hasenberg-Loipe (8 km, mittelschwer)

Detaillierte Pläne der Strecken und weitere Informationen halten die Tourismusbüros der einzelnen Orte sowie die Seiten des Harzer Tourismusverbandes bereit.

Informationen zu aktuellen Schneehöhen im Harz

Einen aktuellen Überblick über die Schneelage sowie geöffnete Pisten, Loipen und Wanderwege bietet die Website des Harzer Tourismusverbandes. NDR Text informiert auf Seite 672 über Schneehöhen. Die momentane Situation zeigt ein Blick auf die vielen Webcams in allen Höhenlagen.

VIDEO: Der Brocken - ein Wintermärchen zum Anschauen (1 Min)

Karte: Wintersportzentren im Harz

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.01.2021 | 19:30 Uhr