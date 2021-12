Stand: 27.12.2021 14:44 Uhr Pisten, Loipen, Wanderwege: Der Harz im Winter

Etwa 500 Kilometer gespurte Langlaufloipen, Skipisten verschiedener Schwierigkeitsgrade, Rodelbahnen und Natureisflächen: Der Harz bietet besonders in den Hochlagen oft gute Wintersport-Bedingungen. Viele Orte, so etwa Altenau, Braunlage und Wildemann, präparieren auch spezielle Winterwanderwege.

Wintersportzentrum Oberharz

Die Gipfel im Harz reichen bis über 1.000 Meter. Höchster Berg ist mit 1.141 Meter der Brocken. Skipisten gibt es dort allerdings nicht. Torfhaus, ein Ortsteil von Altenau, ist mit 800 Metern die höchstgelegene Siedlung im Harz. Die meisten Wintersportorte, so etwa St. Andreasberg, Schulenberg und Clausthal-Zellerfeld, liegen im Oberharz. Auf den Wurmberg (971 Meter) bei Braunlage führt eine Seilbahn, die Talabfahrt ist mit gut vier Kilometern die längste Skipiste des Mittelgebirges. Eine weitere Seilbahn fährt auf den Bocksberg bei Hahnenklee.

Corona-Regeln: 2G und Maskenpflicht in Liften

Nachdem die Lifte im Winter 2020/21 wegen Corona geschlossen bleiben mussten, sind sie nun unter Auflagen wieder geöffnet. So gilt etwa am Bocksberg in Hahnenklee sowie im gesamten Skigebiet am Wurmberg in Braunlage die 2G-Regel und in den Wartebereichen, Gebäuden, Liften und in der Kabinenbahn ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Wer ins Skigebiet fahren möchte, sollte sich unbedingt vorab über die aktuellen Regeln informieren.

Rechtzeitig und mit Winterausrüstung in den Harz fahren

Autofahrer sollten nur mit Winterausrüstung in den Harz fahren: Winterreifen sind unbedingt erforderlich, bei viel Neuschnee in einigen Gebieten auch Schneeketten. Tagesgäste sollten schon am frühen Morgen anreisen, denn besonders bei schönem Wetter sind die Parkplätze schnell besetzt. Wer länger bleiben möchte, sollte sich im Vorfeld eine Unterkunft buchen. Übernachtungsgäste erhalten in den meisten Harz-Orten das kostenlose "Harzer Urlaubs-Ticket" für Fahrten mit allen Linienbussen.