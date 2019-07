Stand: 08.07.2019 10:30 Uhr

Hannover umsonst erleben

Freizeitaktivitäten kosten meist Geld: Schwimmbäder, Kinos, Theater und Zoos verlangen Eintritt. Doch auch ohne prall gefüllten Geldbeutel lässt sich in Hannover einiges erleben.

Freitags gratis ins Museum

Viele Museen in der niedersächsischen Landeshauptstadt öffnen zu bestimmten Zeiten gratis. Sprengel-Museum, Landesmuseum, Historisches Museum und das Museum August Kestner verlangen freitags keinen Eintritt - für das Landesmuseum gilt das allerdings erst ab 14 Uhr. Das Museum für Energiegeschichte in der Humboldtstraße und das Blindenmuseum im Stadtteil Kirchrode nehmen grundsätzlich keinen Eintritt. Das Museum für Kali- und Salzbergbau in Empelde bietet sonntags von 10 bis 13 Uhr kostenlose Führungen an. Auf dem Wöhler-Dusche-Hof in Isernhagen vor den Toren Hannovers wird Besuchern vermittelt, wie Menschen vor 100 Jahren auf einem Bauernhof lebten. Von Mai bis September sind Besucher sonntags von 11 bis 17 Uhr willkommen - Eintritt frei.

Auf dem Roten Faden durch die City

Wer Hannover näher kennenlernen möchte, kann eine teure Stadtrundfahrt buchen - oder sich zu Fuß auf den Weg machen. Der sogenannte Rote Faden lotst Besucher in der City zu 36 Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der mit roter Farbe auf dem Pflaster markierte 4,2 Kilometer lange Rundgang führt unter anderem durch die Altstadt mit Leineschloss und Marktkirche sowie zum Neuen Rathaus, der Oper und dem Hauptbahnhof. Bis auf Museen können die Sehenswürdigkeiten am Roten Faden kostenfrei besichtigt werden. Die Touristinformationen am Bahnhof und im Neuen Rathaus halten eine informative Broschüre zu der Route bereit, die allerdings 3 Euro kostet.

Lernen und trainieren in der Natur

Ab in die Natur: Die Eilenriede gehört zu den größten zusammenhängenden Stadtwäldern Europas. In der Waldstation können Besucher 27 Stationen zum Thema "Walderleben zum Anfassen" erkunden. Viele Punkte richten sich speziell an Kinder. Hilfreich ist dabei die kostenlose Broschüre, die am Eingang erhältlich ist. Ein Spaziergang lohnt sich auch durch den kostenlosen Tiergarten in Kirchrode, in dem es Wildschweine, Rot- und Damwild, Rehe, einige Vogelarten sowie seltene Fledermäuse zu sehen gibt. Die Tiere leben teils frei innerhalb des Tiergartens.

Der wilde Tiergarten NaturNah - 09.04.2019 18:15 Uhr Der Tiergarten Hannover ist eines der ältesten Wildgehege Deutschlands. Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen und beobachtet die Pflanzen- und Tierwelt.







3,94 bei 48 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Für Fitness unter freiem Himmel sorgt eine Station mit rund einem Dutzend Trainingsgeräten in der Eilenriede in der Nähe des Pferdeturms. Kinder können auf dem benachbarten Spielplatz an interessanten Geräten spielen. Wer die junge Sportart Discgolf - man versucht, mit einem Frisbee in eine Art Basketballkorb zu treffen - ausprobieren möchte, kann gratis auf zwei Parcours in Roderbruch-Nord und Vahrenheide sein Geschick testen.

In Hannovers südlicher Nachbarstadt Laatzen lädt der Park der Sinne zu einem Spaziergang im Grünen ein. Luft - Wasser - Feuer - Erde: Die vier Elemente können Besucher an verschiedenen Erlebnisstationen mit allen Sinnesorganen wahrnehmen. Der artenreiche Park bietet auch schöne Plätze für ein Picknick.

Bummeln und Feiern am Maschsee

Bildergalerie 11 Bilder Das blaue Auge von Hannover Der Maschsee ist eines der beliebtesten Ausflugsziele Hannovers. Der künstliche See bietet zahlreiche Freizeit-Möglichkeiten. Bildergalerie

Der Maschsee ist ein Ort zum Sehen und Gesehen werden. Rund um den See führt ein etwa sechs Kilometer langer Weg, den Jogger, Inlineskater und Radfahrer gleichermaßen schätzen. Partyfreunde und Musikfans können sich über die kostenlosen Angebote beim Maschseefest freuen. 2019 finden vom 31. Juli bis 18. August rund um den See wieder Dutzende Konzerte, Kleinkunst- und Comedyvorführungen unter freiem Himmel statt. An vielen Wochenenden geht es auf dem See bei Drachenboot- oder Ruderregatten sportlich zu.

Ein geballtes Musikprogramm an einem Tag bietet die Fête de la Musique jeweils am 21. Juni. Auf mehr als 40 Bühnen in der Innenstadt treten Hunderte Musiker aller Sound-Richtungen auf.

Kunst im Grünen

Gartenkunst vergangener Zeiten bewahren die Herrenhäuser Gärten in Hannover. Während ein Besuch des Großen Gartens Eintritt kostet, kann der benachbarte Landschaftspark Georgengarten frei besichtigt werden. Dort finden sich viele lauschige Plätzchen für ein Picknick, einen Grillnachmittag oder zum Sonnen.

Zwischen den westlichen Vororten Ronnenberg und Empelde bietet der LandschaftsKunstPfad Spaziergängern und Radlern überraschende An- und Einsichten. Der vier Kilometer lange Rundweg führt zu interessanten Kunstobjekten im Grünen. So sorgen beispielsweise "Landschaftssofas" mit Tierköpfen für schöne Ausblicke auf die Umgebung

Noch mehr Gratisangebote für Fußballfans: Die Bundesliga-Profis von Hannover 96 trainieren auf den Sportplätzen neben dem Stadion am Maschsee. Sportfreunde können ihnen bei der Arbeit zusehen. Aktuelle Termine auf der Webseite des Vereins.



für Kulturfreunde: Die Hochschule für Musik, Theater und Medien lädt zu zahlreichen Theateraufführungen, Konzerten und Vorträgen ihrer Studierenden und Lehrenden ein. Aktuelle Termine auf der Webseite der Hochschule.



für Belesene: In der zentralen Stadtbücherei und den Stadtteilbibliotheken liegen neben Tausenden Büchern auch aktuelle Zeitungen und Zeitschriften aus. Vor Ort können sie gratis gelesen werden, nur wer etwas ausleihen möchte, muss zahlen. Außerdem stehen im Stadtgebiet mehr als 30 "offene Bücherschränke". Dort kann jeder gebrauchte Bücher einstellen oder andere umsonst mitnehmen.



für alle: Die Website der Stadt Hannover bietet einen aktuellen Veranstaltungskalender. Mit einem Häkchen bei "nur kostenlose Veranstaltungen" filtert er Gratis-Angebote heraus.

Parks, Badeseen und Fahrradtouren

Auch abseits des Maschsees ist Hannover grün: Bei Sonnenschein locken die südlich angrenzenden Ricklinger Teiche zum Baden, zahlreiche Parks sowie die Uferbereiche von Ihme und Leine laden zu einem Picknick ins Grüne ein. Rund um die Stadt gibt es etliche weitere Seen, die einen Sprung ins erfrischende Nass bieten. Dazu gehören der Altwarmbüchener See, Silbersee und Waldsee in Langenhagen, der Hufeisensee in Isernhagen, die Koldinger Seen in der südlichen Leineaue und der Berenbosteler See.

Ein Besuch dort lässt sich bestens mit einer Fahrradtour auf den zahlreichen gut ausgeschilderten Radwegen kombinieren. Eine interessante, etwa 25 Kilometer lange Tour rund um die City bietet der Julius-Trip-Ring. Wer es sportlicher mag, wählt den mindestens 80 Kilometer langen Grünen Ring durch die Region.

Für Nachtaktive: Sterne gucken und Disco

Die Volkssternwarte im bunten Stadtteil Linden lädt am gleichnamigen Berg an jedem Donnerstag von September bis April um 20 Uhr zur Gratis-Himmelsbeobachtung ein. Auch bei bewölktem Himmel ist die Warte geöffnet. Auf Wunsch und bei ausreichender Personenzahl wird eine Führung angeboten oder ein Dia-Vortrag beziehungsweise Film vorgeführt. Für Musikliebhaber gibt es dienstags ein kostenloses Live-Konzert im Unabhängigen Jugendzentrum (UJZ) Glocksee. Nach den - zumeist hörenswerten - Konzerten wird beim "Ruby Tuesday" noch bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert.

Fast umsonst fürs Sightseeing: Eine Stadtrundfahrt muss nicht teuer sein. Die Busse 100 und 200 gelten als Erlebnislinien. An der Ringstrecke liegen viele Sehenswürdigkeiten wie Opernhaus, Fußballstadtion von Hannover 96, Maschsee, Lindener Berg, Lister Meile ... Mit einem Tagesticket für 5,60 Euro können Ausflügler beliebig oft aus- und einsteigen. Die Verkehrsbetriebe Üstra halten ein Faltblatt mit allen interessanten Punkten an der Strecke bereit - auch online.



für die Ferien: Kinder bis 15 Jahre bekommen mit der FerienCard jede Menge Abwechslung in Hannover geboten. Für neun Euro gibt es sechs Wochen lang nicht nur freien Eintritt in einige Schwimmbäder, sondern auch täglich viele Aktionen.



für das ganze Land: Mit dem Schüler-Ferien-Ticket können Schüler im Alter bis 19 Jahren während der Sommerferien beliebig oft kreuz und quer durch ganz Niedersachsen und Bremen sowie bis zum Hamburger Hauptbahnhof fahren. Es gilt in allen Nahverkehrszügen sowie den meisten Stadtbahnen und Bussen. Preis: 33 Euro.

Karte: Kostenlose Sehenswürdigkeiten in Hannover

Stadtporträt Hannover: Grüne Vielfalt statt grauer Einfalt Die historischen Herrenhäuser Gärten, moderne Architektur in der City und ein Museum mit 400 Werken von Picasso: Hannover zeigt sich vielfältig, bunt und lebenswert. mehr Marktkirche: Hannovers größtes Gotteshaus Einst ein Symbol für den Wohlstand der Stadt und bis heute ein Wahrzeichen: Hannovers Marktkirche beeindruckt mit Größe und Schlichtheit. Tipp: eine Turmführung auf 75 Meter Höhe. mehr

Dieses Thema im Programm: NaturNah | 09.04.2019 | 18:45 Uhr