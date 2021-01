Nord-Ostsee-Kanal: Schiffe und Schleusen zum Greifen nah Stand: 19.06.2020 11:46 Uhr Der Nord-Ostsee-Kanal erspart Schiffen den langen Weg um die Nordspitze Dänemarks. Für Radfahrer und Spaziergänger ist er ein beliebtes Ausflugsziel mit spektakulären Ausblicken.

Seit 1895 freuen sich nicht nur Kapitäne auf dem Weg von Meer zu Meer, sondern auch Seh-Leute an Land über die Abkürzung. Ihnen bieten sich spektakuläre Perspektiven, wenn riesige Frachter oder Luxusliner durch das schleswig-holsteinische Binnenland zwischen Kiel und Brunsbüttel gleiten. So hat sich der Kanal zu einem beliebten Ausflugsziel mit entsprechender Infrastruktur entwickelt: Auf befestigten Wegen an beiden Ufern kommen Radfahrer und Spaziergänger den Schiffen fast zum Greifen nah und viele Lokale mit Kanalblick locken auch bei schlechtem Wetter Schaulustige an.

Kilometerlange Brücken queren den Kanal

Wer den Kanal auf maritime Art kennenlernen möchte, kann selbst auf ein Schiff steigen. Mehrere Reedereien haben Touren unterschiedlicher Länge im Programm. Jährlich passieren Zehntausende Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal, der als meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt gilt. Von Mai bis Oktober sind meist viele Passagierschiffe zwischen Nord- und Ostsee unterwegs, darunter auch Luxusliner.

Für herrliche Ausblicke auf den Kanal sorgen die zehn Brücken. Die teils spektakulären Bauwerke heben sich hoch aus der flachen Landschaft, damit Schiffe mit bis zu 40 Meter hohen Aufbauten den Kanal nutzen können. Als besonders interessant gelten die Levensauer Hochbrücke sowie die Eisenbahn-Hochbrücke Hochdonn mit einer Gesamtlänge von 2,2. Den Längenrekord hält mit 2,8 Kilometern jedoch die Straßenbrücke im Verlauf der Bundesstraße 5 bei Brunsbüttel.

Rendsburg: Hochbrücke mit Schwebefähre

Die imposanteste Kanalbrücke ist aber wohl 2,2 Kilometer lange Eisenbahn-Hochbrücke in Rendsburg: Die 42 Meter hohe Stahl-Konstruktion wurde von 1911 bis 1913 erbaut und gilt noch heute als eine der bedeutendsten und größten Brücken Europas. An ihrem höchsten Punkt befindet sich eine Aussichtsplattform, von der Besucher einen großartigen Ausblick auf die Wasserstraße und das Umland haben.

Gleich neben der Eisenbahnbrücke am nördlichen Kanalufer empfängt eine Begrüßungsanlage täglich von 10 bis 20 Uhr alle Schiffe mit Flagge und Nationalhymne ihres Heimatlandes.

Rudermarathon mit Spitzenbooten

Ein Highlight für Sportfreunde ist der Schleswig-Holstein Netz Cup der Ruderer auf dem Nord-Ostsee-Kanal, der jährlich im Herbst stattfindet. Er gilt als härtester Ruder-Marathon der Welt, bei dem 12,5 Kilometer gefahren werden. Hochkarätige internationale Achter-Teams messen ihre Kräfte auf der Strecke von der Fähre Breiholz bis zum Ziel an der Eisenbahnbrücke in Rendsburg.

Freibad mit Aussicht auf Traumschiffe

Wer sich im Sommer mit einem Bad im Kanal erfrischen möchte, kann dies in "Klein Westerland" tun, der einzigen Badestelle an der internationalen Schifffahrtsstraße. Sie liegt in Hochdonn, etwa zwei Kilometer nördlich der Hochbrücke. Dort gibt es auch einen Campingplatz.

Wie funktionieren die Schleusen?

Nicht nur der Kanal, sondern auch die Schleusen sind sehenswert. Sie bestehen derzeit an beiden Enden aus je zwei Doppelschleusen. Allerdings sind sie inzwischen sehr alt, zum Teil marode und werden über Jahre saniert. Die kleineren, älteren Schleusen stammen noch aus dem Jahr 1895, die größeren "neuen" Schleusen sind von 1914. Um die vorhandenen Schleusen zu entlasten und damit es während der Sanierung der alten Schleusen nicht zu Engpässen kommt, wird in Brunsbüttel eine fünfte Schleusenkammer gebaut. Voraussichtlich Ende 2026 soll sie eingeweiht werden.

In Brunsbüttel bietet das Kanalmuseum Atrium Besuchern die Möglichkeit, alles über die Funktionsweise der riesigen Anlage zu erfahren. Außerdem finden regelmäßig Führungen statt. In Kiel-Holtenau gibt es derzeit keine Führungen. Von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit hat allerdings eine Aussichtsplattform geöffnet, die einen direkten Blick auf die großen Schleusen, die Holtenauer Hochbrücke und den Binnenhafen bietet.

Nord-Ostsee-Kanal in Zahlen Länge: 98,6 Kilometer

Eröffnung: 21.6.1895

Brücken: 10

Wasserbreite: 162 Meter, stellenweise 102,5 Meter

Breite der Sohle: 90 Meter, stellenweise 44 Meter

Wassertiefe: 11 Meter

Schleusen: Die älteren Schleusen haben eine Länge von 125 Metern und sind 22 Meter breit, eine Schleusung dauert 30 Minuten. Die neueren Schleusen sind 310 Meter lang und 42 Meter breit, hier dauert eine Schleusung 45 Minuten.

Passagen 2019: knapp 29.000

Fahrzeit für Schiffe: etwa acht Stunden

Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h

Beispiel Streckenvorteil: Bremen-Kiel: Um Skagen (Dänemark) herum: 602 Seemeilen, durch den Kanal: 169 Seemeilen.

Karte: Nord-Ostsee-Kanal von Kiel bis Brunsbüttel

