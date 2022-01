Klimafreundlich und fair: Nachhaltiges Reisen in MV Stand: 21.01.2022 09:51 Uhr Mehr als 70 Prozent aller Urlauber würden beim Reisen gerne auf Nachhaltigkeit achten - aber nur 3 Prozent tun es auch. Rostocker Wissenschaftler sagen: Die vorhandenen Angebote sind zu wenig sichtbar.

von Katja Bülow

Noch herrscht Ruhe im Naturhafen Krummin auf Usedom. Im Sommer aber ist die Gastronomie, in der fast ausschließlich Produkte aus der Region auf den Tisch kommen, fast täglich ausgebucht, so Geschäftsführer Frank Schmidt. Seine Augen leuchten, wenn er erzählt, dass hier jeder Pfahl, der für die Marina ins Wasser gerammt wurde, aus den umliegenden Wäldern stammt, dass die Hausboote von Handwerkern aus der Region gebaut wurden und das Gäste, die mit dem Zug anreisen, selbstverständlich vom Bahnhof abgeholt werden. Nachhaltigkeit ist für ihn zentraler Kern des Unternehmenskonzeptes.

Wunsch und Wirklichkeit – zwei Welten

Wie der kleine, privat bewirtschaftete Hafen am Usedomer Achterwasser, so legen auch eine Reihe weiterer Anbieter in Mecklenburg-Vorpommern Wert darauf, behutsam mit Umwelt, Kultur und Gesellschaft in ihrer Region umzugehen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Maxi Bergel von der Universität Rostock erarbeitet gemeinsam mit ihren Kollegen im Institut für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre eine Studie zum Thema nachhaltiges Reisen. Fast 100.000 Euro hat das Bundesverbraucherministerium dafür zur Verfügung gestellt.

Das Fazit nach fünf Umfragen mit insgesamt mehr als 1.000 Teilnehmern: 70 Prozent aller Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern würden beim Reisen gerne auf mehr Nachhaltigkeit achten. Nach deutschlandweiten Studien tun das dann aber nur 3 Prozent am Ende wirklich - buchen also bewusst zertifizierte Unterkünfte, gehen gezielt in entsprechende Restaurants oder zahlen für Flugreisen eine freiwillige Kompensationssteuer, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.

Dschungel der Angebote und Siegel schwer durchschaubar

Das Problem: 56 Prozent der von den Rostocker Wissenschaftlern Befragten gaben an, sich im Dschungel der Angebote nicht zurechtzufinden und nicht zu wissen, was die unterschiedlichen Siegel bedeuten, die es am Markt gibt. Darüber hinaus hatten viele das Gefühl, die Angebote seien nicht richtig transparent, Versprechungen der Werbenden nicht wirklich glaubwürdig. Dass also nachhaltige Angebote bisher nur zögerlich angenommen werden, liegt in den Augen von Maxi Bergel nicht daran, dass es zu wenig davon gibt. Es sei nur viel zu schwierig, sie auch wirklich zu finden.

Nachhaltigkeit auf Usedom

Immerhin: Die Insel Usedom hat vor einem Jahr ein eigenes Nachhaltigkeitsportalaufgebaut. Unkompliziert und übersichtlich findet der Kunde dort Informationen, wie er umweltfreundlich anreisen und auf der Insel unterwegs sein kann. Es sind nachhaltige Quartiere aufgelistet, wie die hölzernen Strandhäuser in Zinnowitz, die sich eines Tages zerlegen, sortenrein trennen und wieder aufbereiten lassen. Und es gibt etliche Tipps für besondere Naturerlebnisse, regionale Einkaufsmöglichkeiten und Veranstaltungen, bei denen unter anderem kein Einweggeschirr genutzt wird. Wirtschaftswissenschaftlerin Maxi Bergel findet: "Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung." Aber auch dieses Nachhaltigkeitsportal finde eben nur derjenige, der bereits weiß, dass es existiert. Bedauernd zuckt sie die Schultern und kommentiert: "Es gibt bisher kein 'Booking.com/nachhaltig' in Deutschland."

Nachhaltig reisen, aber wie?

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Reihe von Angeboten. So sind mittlerweile mehr als 30 eco-zertifizierte Campingplätze auf dem Markt. Dazu kommen eine Reihe von nachhaltig arbeitenden Ferienanbietern, wie beispielsweise das Haffhus in Ueckermünde, das die gesamte Energie, die dort verbraucht wird, selber herstellt. Informationen dazu gibt es unter anderem beim Tourismusverband MV. Wer einen Überblick über bestehende Ökosiegel bekommen möchte, der wird auf der Internetseite von fairunterwegs fündig. Und die Möglichkeit der CO2-Kompensation gibt es unter anderem bei der gemeinnützigen Klimaschutzorganisation atmosfaire.de.