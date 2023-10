Die Flensburger Förde - Naturparadies am Wasser Stand: 06.10.2023 17:28 Uhr Die Flensburger Förde ist ein beliebtes Segelrevier, die Landschaft um den Ostseearm ideal für Rad- und Wandertouren. Schöne Strände, hübsche Städte und viel Natur prägen die Urlaubsregion.

Mehr als 40 Kilometer weit schlängelt sich die Flensburger Förde ins Landesinnere. An ihrem Ende und unmittelbar an der Grenze zu Dänemark, die durch das Wasser der Förde verläuft, liegt Flensburg. Vom Hafen der Stadt starten Ausflugsschiffe zu Fahrten auf die Förde oder nach Dänemark. Segler finden in den Jachthäfen Liegeplätze. Flensburg ist auch ein guter Ausgangspunkt für Entdeckungstouren an der Förde. Ein weiteres lohnendes Ausflugsziel ist Glücksburg. Die Stadt ist bekannt für ihr malerisches Wasserschloss. Auch als Seebad hat Glücksburg eine lange Tradition.

Wandern und Radfahren rund um die Förde

Die gesamte Region ist ein Paradies für Radfahrer und Wanderer. Ein weit verzweigtes Netz von befestigten Wegen und schmalen Pfaden durchzieht die reizvolle Landschaft. An der dänischen Grenze beginnt der fast 100 Kilometer lange Fördesteig. Auf ihm gelangt man unter anderem zur Halbinsel Holnis, die die Förde in eine Innen- und die rauere Außenförde teilt. Die Halbinsel ist der nördlichste Punkt der deutschen Ostseeküste und steht unter Naturschutz. Mehrere Wege durchziehen das Gebiet.

Der Fördesteig führt weiter bis zum östlichen Ende der Förde an der Geltinger Birk. Das Naturschutzgebiet ist Heimat zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, darunter allein etwa 200 Vogelarten. Wildpferde und Hochlandrinder werden zur Landschaftspflege eingesetzt. Vier schöne Wanderwege mit Längen zwischen drei und 13 Kilometern führen durch die Birk.

Gendarmenpfad: Wandern an der Grenze

Bereits in Dänemark, am Nordufer der Förde verläuft der Gendarmenpfad. Der Weg, auf dem einst dänische Gendarmen an der Staatsgrenze patrouillierten, ist heute einer der schönsten Küstenwanderwege Dänemarks. Denkmäler und Museen zeugen an dem 74 Kilometer langen Weg vom wechselvollen Verhältnis von Dänen und Deutschen.

