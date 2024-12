Bergwerk, Schlösser, Wildtiere: Schöne Weihnachtsmärkte am 3. Advent Stand: 11.12.2024 11:19 Uhr Abseits der großen Städte mit ihren Weihnachtsmärkten finden sich vielerorts in Norddeutschland auch kleine, ungewöhnliche Märkte. Einige haben nur am 3. Adventswochenende geöffnet. Eine Auswahl.

Unter Tage, im Tierpark, im Kloster oder im Schloss: Viele kleine und teilweise ungewöhnliche Märkte öffnen nur an wenigen Tagen und bieten eine ganz besondere Atmosphäre. Eine Auswahl schöner Weihnachtsmärkte in Norddeutschland, die am dritten Adventswochenende vom 13. bis zum 15. Dezember 2024 geöffnet haben.

Weihnachten unter Tage im Bergwerk am Rammelsberg

Regionales Kunsthandwerk, Kulinarisches, eine Wichtelwerkstatt und ein abwechslungsreiches Bühnen- und Unterhaltungsprogramm: All das bietet der "Weihnachtliche Rammelsberg". Das Besondere: Teile des Marktes befinden sich unter Tage in den alten Stollen des historischen Bergwerks Rammelsberg, das als UNESCO-Welterbe unter Schutz steht. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorlesestunden mit dem Weihnachtsmann, Zinnfiguren gießen und eine Tombola. Auf dem Gelände warten Alpakas auf Besuch. Wichtig: Eine direkte Anreise mit dem Pkw ist nicht möglich. Vom Großparkplatz Osterfeld verkehrt ein kostenloser Shuttlebus im 20-Minuten-Takt.

Bergtal 19, 38640 Goslar

Öffnungszeiten: Sa+So 11-18 Uhr

Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro

Weihnachten bei den Tieren im Tierpark Ströhen

Bei der "Entdeckerweihnacht" im Tierpark Ströhen bei Diepholz flanieren Elefanten bei einer täglichen Parade zwischen den rund 30 Ständen mit Kunsthandwerk, lassen sich streicheln und füttern. Kinder können sich schminken lassen und auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen. Beim Ticketkauf erhalten Besucher ein kostenloses Los für die große Tombola.

Tierparkstraße 43, 49419 Wagenfeld-Ströhen

Öffnungszeiten: Do+Fr 16-20 Uhr, Sa+So 14-20 Uhr

Eintritt ab 16 Uhr: Erwachsene 8 Euro, Kinder bis 15 Jahre 4 Euro, am Do für Kinder freier Eintritt

Sternenmarkt in Otterndorf

Die Altstadt des Nordseebads erstrahlt in Lichterglanz und in den weihnachtlich geschmückten Hütten findet sich Schönes zum Verschenken. Für Kinder stehen Basteln, Schminken, Ponyreiten und Stockbrot backen auf dem Programm. Am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 17.30 Uhr findet eine Trecker-Sternenfahrt zum Markt statt.

Kirchplatz, 21762 Otterndorf

Öffnungszeiten: Fr 15-22 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 12-20 Uhr

Eintritt frei

"Lüttje Greetmer Wiehnachtsmarkt" in Greetsiel

An den geschmückten Buden auf dem Marktplatz können Gäste Kunsthandwerk und Kulinarisches erstehen. Am Sonntag kommt der Weihnachtsmann im Fischkutter im Hafen von Greetsiel an und besucht - begleitet von Fackelträgern - den Markt, um die Kinder mit Leckereien zu beschenken.

Am Marktplatz

26736 Greetsiel

Öffnungszeiten: Sa+So 13-19 Uhr

Eintritt frei

Lichterwald und Rock 'n' Roll in Salzgitter

Im Advent erstrahlt vor dem festlich beleuchteten Schloss Salder ein Lichterwald, im Schlosshof sorgen offenes Adventssingen und ein "Rock 'n' Roll & Christmas Concert" (Sa 16-22 Uhr) für Stimmung. Auf dem Programm stehen außerdem weihnachtliches Basteln und ein Kunsthandwerkermarkt mit Keramik, Schmuck und Textilien im Schafstall. Kinder können den Weihnachtsmann treffen und im Schlossgewölbe Märchen hören.

Museumstr. 34, 38229 Salzgitter-Salder

Öffnungszeiten: Sonnabend 13-22 Uhr (Handwerkermarkt bis 20 Uhr), Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt frei

Glückstädter Sternenzauber

In den weihnachtlich dekorierten Holzhütten bieten Aussteller Kunsthandwerk, Back- und Süßwaren und weihnachtliche Geschenkideen an. Am Sonnabend ist Elsa, die Eiskönigin, auf dem Glückstädter Markt zu Gast und auch der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt. Für das weihnachtliche Musikprogramm sorgen unter anderem Santa George mit seiner Gitarre und ein Posaunenchor.

Marktplatz, 25348 Glückstadt

Öffnungszeiten: Fr 14-20 Uhr, Sa 11-21 Uhr, So 11-18 Uhr

Eintritt frei

Schwahlmarkt in Schleswig

Unter den mittelalterlichen Gewölben des Schleswiger Doms findet der traditionsreiche Schwahlmarkt statt. Im Kreuzgang bieten regionale Kunsthandwerker Schönes, Handgemachtes und Regionales an. Dazu gibt es Lesungen, gemeinsames Adventssingen, weihnachtliche Posaunenmusik und einen Lebkuchen-Backwettbewerb.

Dom St. Petri, 24837 Schleswig

Öffnungszeiten: Sa+So 12-18 Uhr, Mo-Fr 14-18 Uhr

Eintritt: 2 Euro (Kinder und Jugendliche frei)

Weihnachtsstimmung im Kloster Rühn

Besinnliche Weihnachtsstimmung hinter historischen Klostermauern bietet der Adventsmarkt in Rühn zwischen Rostock und Schwerin. Rund 60 Kunsthandwerker und Händler bieten Töpferware, Schmuck, Holzspielzeug und viele kulinarische Spezialitäten an. Kinder können den Geschichten einer Märchenerzählerin lauschen, in der Klosterkirche erklingen Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Klosterhof 1, 18246 Rühn

Öffnungszeiten: Sonnabend und Sonntag 10-18 Uhr

Eintritt: 2,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

Weihnachten an der Müritz

Rund um den großen Weihnachtsbaum wartet auf kleine und große Besucher in Waren an der Müritz ein vielseitiges Programm - vom Puppentheater und Basteln über gemeinsames Singen bis zur After-Work-Party. Eine besondere Attraktion ist die traditionelle Gänseverlosung, bei der 110 Gänse auf Gewinner warten.

Neuer Markt, 17192 Waren

Öffnungszeiten: Do ab 17 Uhr, Fr+Sa ab 14 Uhr

Eintritt frei

Himmlisches in Binz auf Rügen

Engel, Licht & Meer heißt das Motto des Weihnachtsmarktes im Ostseebad Binz auf Rügen. Der Kurpark ist festlich geschmückt, in kleinen Häuschen bieten regionale Händler ihre Waren an, auf der Bühne gibt es Livemusik. Kinder können sich auf Puppentheater, einen Spiel- und Basteltreff und Weihnachtsmannbesuche freuen.

Kurpark, 18609 Ostseebad Binz

Öffnungszeiten: Donnerstag 16-20 Uhr, Freitag/Sonnabend 14-22 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr

Eintritt frei

Ludwigsluster Schlossweihnacht

An den weihnachtlich geschmückten Hütten und Ständen auf dem Schlossplatz finden Besucher Geschenkideen, Kunsthandwerk und Leckereien, für die Kinder dreht sich ein Karussell. Auf dem Programm stehen außerdem Puppentheater, Familienführungen durch das Schloss und eine Tombola. Besonderes Highlight ist das traditionelle Weihnachtskonzert in der Schlosskirche am Sonnabend um 15 Uhr (Vorverkauf in der Ludwigslust-Information, Tel. 03874/52 62 51). Den Abschluss bildet an beiden Tagen eine Feuershow (17.30 Uhr).

Schlossfreiheit 1, 19288 Ludwigslust

Öffnungszeiten: Sa+So 14-18 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten