Weihnachtsmärkte im Norden 2024: Termine und Öffnungszeiten

Gebrannte Mandeln, Glühwein und Lichterglanz: In Dutzenden großen und kleinen Orten im Norden öffnen jetzt wieder die Weihnachtsmärkte. Vielerorts geht es am 25. November - einen Tag nach Totensonntag - los, in einigen Städten sogar schon etwas früher. Eine Auswahl von Märkten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.