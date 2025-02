Stand: 04.02.2025 11:23 Uhr Chat: Fettleber und Adipositas, ADHS

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Worauf muss ich bei Fettleber und Adipositas beachten? Was hilft bei ADHS? Um diese Themen ging es in Folge 80 bei den Ernährungs-Docs. Nach der Sendung hat Dr. Jörn Klasen Ihre Fragen zu den Themen der Sendung im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

flieder: Ich habe ADHS und MCAS, zusätzlich einige Nahrungsmittelallergien. Ich ernähre mich eigentlich gesund (keine Fertigprodukte, gute Öle u. a.), habe aber große Probleme, meine komplexe Symptomatik in den Griff zu bekommen. Ich brauche dringend baldige Hilfe! Finde aber keine Möglichkeit, diese zeitnah zu bekommen. Haben Sie eine Idee?

Dr. Jörn Klasen: Sie sollten sich wohnortnah einen Ernährungsmediziner suchen. Das können Sie unter www.bdem.de. Da geben Sie Ihre Postleitzahl ein, und Ihnen werden die Ernährungsmediziner in Ihrer Nähe genannt.

Christian: Welche Formula-Shakes können sie empfehlen? Die meisten Shakes, die ich finde, haben viel zu viel Zucker, was ich aufgrund meines Diabetes vermeiden möchte.

Klasen: Es sollte ein medizinisch getesteter Eiweißshake sein.

Jasmin: Welchen Shakes empfehlen Sie denn bei Adipositas?

Klasen: Ich empfehle Ihnen einen medizinisch getesteten Eiweißshake. Das nennt sich Formula. Diesen sollten Sie mit Ihrem Hausarzt abstimmen.

Kai: Wenn ich eine Bestandsaufnahme machen möchte: Welche Blutwerte sind relevant, um sehen zu können, ob ich mich gesund ernähre?

Klasen: Da sollten Sie neben den üblichen Dingen, die Sie mit Ihrem Hausarzt abstimmen können, einen Omega-3-Index bestimmen lassen.

Anna: Haben Sie einen Tipp, wie man Frieden mit dem Essen schließen kann? Ich finde es sehr schwer, Lebensmittel nicht in "gut" und "schlecht" einzuteilen. Ich koche viel selbst, kaum Fertigprodukte. Ich esse aber gern Süßes. Ich weiß, dass ich das noch reduzieren könnte. Doch ich habe in der Vergangenheit oft restriktiv gegessen, hatte Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Jetzt versuche ich, Frieden zu schließen, entspannter zu werden. Doch das finde ich sehr schwierig - auch aufgrund der zahlreichen Instagram-Fitness-Influencer mit ihren "What I eat in a day"-Inhalten...

Klasen: Sie sollten nicht mehr so viel im Netz surfen. Ausreichend Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukte, Nüsse und gute Öle sind die Grundlage für eine gesunde Ernährung. Das Süße sollten Sie nur nach den Mahlzeiten zu sich nehmen.

Anja: Ich möchte weitestgehend auf Zucker verzichten. Für "Süß"speisen oder Kuchen fehlen mir aber die Ideen, womit ich am besten gesund süßen könnte. Was empfehlen Sie?

Klasen: Ahornsirup und in Maßen Honig empfehle ich persönlich.

Tilly10: Ich versuche seit sechs Wochen mit den Rezepten der Ernährungsdocs abzunehmen - die Rezepte schmecken sehr gut und eigentlich funktioniert die Ernährungsumstellung mit Verzicht auf Zucker, Weißmehl gut, leider habe ich seitdem oft Bauchschmerzen (laut Gastroenterologe Reizdarm) und fühle mich stark aufgebläht (vor allem nach Haferflocken, Kichererbsen). Haben Sie einen Tipp für mich?

Klasen: Sie sollten zu dem Essen ein Glas Wasser trinken und insgesamt bei einem Sättigungsgefühl von 80 Prozent aufhören. Nach dem Essen empfehle ich Ihnen, sich ein bisschen zu bewegen.

Unbekannt: Bei ihrem Spezial-Frühstück gibt es 40 Gramm Haferflocken. Ist die Mengen pro Person korrekt?

Klasen: Ja, diese Menge ist korrekt.

Unbekannt: Wie gehe ich denn eine Ernährungsumstellung am besten an, wenn ich mehrere Baustellen habe? Wenn ich gar nicht mehr weiß, was Ursache und Folge ist. Ich habe zum Beispiel Fibromyalgie, Bluthochdruck, Übergewicht, tägliche Kopfschmerzen, Schlafprobleme. Auf welche Ernährung sollte ich mich konzentrieren?

Klasen: Sie sollten einen Ernährungsmediziner aufsuchen, denn Sie brauchen eine Begleitung über einen längeren Zeitraum. Den Ernährungsmediziner finden Sie unter www.bdem.de.

Bettina: Meine Frage wäre, ob ich selbst gemachtes Müsli mit Haferflocken, angemacht mit Joghurt und Quark, auch am Abend essen kann - oder sind das für die Zeit zu viele Ballaststoffe?

Klasen: Wenn Sie das nicht später als drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen essen, ist das in Ordnung.

LULA: Ich habe eine Frage zur Ernährung bei Fettleber, Adipositas und erhöhten Blutfettwerten. Wir kochen sehr oft mit Hafer. Wie viel Gramm Hafer pro Tag ist empfehlenswert? Oder kann man Hafer unbedenklich genießen?

Klasen: Sie sollten möglichst Vollkornhafer zu sich nehmen [Anm. d. Red.: Haferflocken beispielsweise sind immer aus Vollkorn]. Den können Sie eingeweicht, gekocht oder auch mal roh machen. Die Menge sollte 50 Gramm am Tag nicht überschreiten.

3-Takter: Steht Bauchfett im Zusammenhang mit einem hohen LDL-Cholesterin? Ich bin fast im Bereich des Idealgewichts, auch kein hoher Blutdruck.

Klasen: Lassen Sie abklären, ob es sich bei dem hohen LDL-Wert um eine familiäre Hypercholesterinämie handelt. Das können Sie am besten beim Endokrinologen machen lassen.

Doris: Es gibt viele Empfehlungen für gesundes Frühstück und tolle Rezepte dazu. Leider ist mir morgens noch nicht nach Obst oder Porridge. Schaffe es seit Neuestem, einen Apfel zu meinem Vollkornbrot zu essen. Ich esse mittags gesundes Mittagessen. Meine Frage: Ist es auch gut und richtig, wenn man die Frühstücksrezepte als Abendmahlzeit isst? Das wäre dann ja ein salzarmes frisches Essen und macht mir abends keine Probleme. Ich habe nur immer das Gefühl, dass ich es "falsch" mache. Haferflocken, ein Stück Obst, Nüsse, Naturjoghurt sind abends kein Problem und schmecken mit gut. Morgens tue ich mich schwer.

Klasen: Vertrauen Sie da Ihrem individuellen Gefühl, essen Sie das Frühstück ruhig am Abend.

Claudia: Bei der vierwöchigen Fastenphase mit Shakes wurde empfohlen, bei zwei Mahlzeiten Gemüse zu sich zu nehmen. Wie viel Gramm Gemüse empfehlen Sie pro Mahlzeit?

Klasen: Bei zwei Mahlzeiten am Tag sind jeweils 150 bis 200 Gramm Gemüse ideal.

MANGO: Trotz Normalgewicht und veganer Vollwertkost hält sich bei mir (weiblich, 183 Zentimeter, 73 Kilo) hartnäckiges Bauchfett. Auch drei Mal pro Woche Ausdauersport, jeweils 40 Minuten, helfen nicht. Haben Sie einen Tipp, wie es dem Bauchfett noch an den Kragen gehen kann?

Klasen: Da empfehle ich Ihnen unser Buch "Unser Anti-Bauchfett-Programm". Darin finden Sie zahlreiche Ideen.

MONA: Ich bin essgestört (Binge-Eating-Disorder), hab Arthrose im Knie, in der Lenden- und Halswirbelsäule, Schilddrüsenunterfunktion und schaffe einfach keine Ernährungsumstellung. Haben Sie irgendwelche Tipps? Ich war schon in einer Ernährungsklinik.

Klasen: Sehr wahrscheinlich brauchen Sie eine dauerhafte psychotherapeutische Begleitung in Kombination mit einer regelmäßigen Ernährungsberatung.

MSi: Ich habe zwei Fragen zu ADHS/ADS: Ich habe gelesen, dass insbesondere die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fetten wichtig ist. Ist es aus Ihrer Sicht empfehlenswert, Kinder mit ADHS/ADS mit Omega-3-Präparaten oder Omega-3-haltigen Ölen zu versorgen? Zudem habe ich gehört, dass Ritalin wachstumshemmend wirkt. Teilen Sie diese Auffassung und halten Sie die Gabe von Ritalin aus diesem Grunde bei Jugendlichen in der Wachstumsphase für bedenklich?

Klasen: Omega-3-Präparate sind auch bei Kindern durchaus sinnvoll. Allerdings sollte man zuvor den Omega-3-Index im Blut bestimmen lassen. Ritalin wird nur gegeben, wenn die Symptome von ADHS/ADS gravierend sind. Meiner Erkenntnis nach muss man Wachstumshemmungen nicht befürchten.

Jasmin: Sind die schon zusammengestellten Granola-Tüten zu empfehlen oder sind diese meistens zu süß?

Klasen: Meistens sind solche fertigen Produkte zu süß. Sie sollten sich die Granola selbst herstellen.

MANGO: Mit welchem Blutwert kann man sehen, ob eine Insulinresistenz vorliegt?

Klasen: Sie können die Werte für Nüchtern-Insulin und Nüchtern-Glukose bestimmen lassen. Daraus wird der sogenannte HOMA-Index errechnet.

Mai: Ist es möglich, trotz täglicher Einnahme von Kortisontabletten das Gewicht zu reduzieren? Worauf ist besonders zu achten?

Klasen: Zunächst einmal müsste das Behandlungsziel sein, die Menge des Kortisons auf maximal fünf Milligramm täglich zu beschränken. Wenn das gelingt, gelten die Grundregeln für eine Gewichtsabnahme: Ernährungsumstellung, Bewegung, guter Umgang mit Stress und ausreichend Schlaf.

MANGO: Wie kann ich die Schüttelpizza vegan beziehungsweise ohne Ei machen?

Klasen: Nehmen Sie stattdessen Haferdrink [Anm. d. Red.: und ggf. 1 TL Leinsamenschrot, das bindet].

antili: Immer wieder wird von medizinischen Eiweißdrinks gesprochen. Wie bekommt man diese? Ist die dm-Eigenmarke eine gleichwertige Alternative?

Klasen: Nein. Sie sollten das mit Ihrem Hausarzt besprechen, der kann Ihnen diesen sogar verschreiben.

Unbekannt: Unser Sohn wird im März zehn Jahre alt und hat starkes ADHS mit Wutanfällen, sobald das Medikament nachlässt, extreme Schlafstörung und gefährliches Untergewicht. Keiner hilft uns richtig! Er mag nichts an gesunden Lebensmitteln außer Apfel!

Klasen: Sie sollten mit ihm unbedingt einen Ernährungsmediziner in Ihre Nähe aufsuchen, der Sie über eine längere Zeit begleiten kann. Sie können diesen finden unter www.bdem.de.

Unbekannt: Während ich nach einer 45-Kilo-Gewichtsreduktion nun im niederen BMI Bereich (17,4) liege, ist mein Bauchumfang immer noch knapp an 80 Zentimeter. Meine Körpergröße ist 1,65 Meter und mein Grundumsatz mittlerweile bei 1.100 Kilokalorien. Ich bin 50 Jahre alt, weiblich und wiege 48 Kilo. Was raten Sie?

Klasen: Bewegung, Bewegung, Bewegung. Außerdem ist der Bauchumfang mit 80 Zentimetern in Ordnung.

Marianne: Kann erblich bedingter Bluthochdruck und Diabetes auch mittels Ernährung überwunden werden?

Klasen: Allein die Ernährung wird nicht ausreichen. Allerdings ist die Ernährungsumstellung die Grundlage für eine Gesundung, aber unbedingt hinzukommen müssen ausreichende Bewegung, guter Umgang mit Stress, Entspannungsübungen und regelmäßiger Schlaf. Bluthochdruck und Diabetes Typ 2 allerdings sind selten allein durch Vererbung bedingt.

Kathleen: Ich bin 26 Jahre alte und wiege circa 97 Kilo auf 165 Zentimetern. Im Kopf hat es Klick gemacht und ich will auch was ändern, nur leider kann ich mich überhaupt nicht motivieren zum Sport oder Ähnliches und auch eine Ernährungsumstellung fällt mir schwer. Ich fühle mich aber selber so nicht wohl.

Klasen: Jeder ist an erster Stelle für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Diesen Teil können Sie auch nicht delegieren. Für alles Andere können Sie sich einen Ernährungsmediziner unter www.bdem.de suchen. Nutzen Sie den Klick in Ihrem Kopf und legen Sie los.

