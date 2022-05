ADHS: Noch immer häufig nicht erkannt Stand: 03.05.2022 17:44 Uhr Konzentrationsprobleme, eine innere Unruhe und emotionale Aufgewühltheit sind unter anderem Symptome bei ADHS. Mitunter wird die Krankheit erst nach Jahrzehnten erkannt. Dabei ist sie gut behandelbar.

Eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) beginnt meistens in der Kindheit oder Jugend. Doch auch Erwachsene können betroffen sein: Bei 30 bis 50 Prozent der an ADHS erkrankten Kinder und Jugendlichen bleiben die Probleme mit Aufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität im Erwachsenenalter bestehen. ADHS kommt weltweit bei geschätzt fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen vor, die Zahl ist nach RKI-Angaben in den vergangenen Jahrzehnten stabil geblieben.

Symptome für Aufmerksamkeitsdefizitstörung im Erwachsenenalter

Bei vielen Erwachsenen wurde die Krankheit ADHS in der Kindheit nicht erkannt. Kommt es im Erwachsenenalter dann zu Auffälligkeiten, können Betroffene sich diese nicht erklären. Viele wenden sich erst an einen Arzt, wenn es zu Konflikten in der Familie oder am Arbeitsplatz kommt, beziehungsweise Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Suchtprobleme auftauchen. Folgende Anzeichen könnten auf eine ADHS hinweisen:

Konzentrationsprobleme, leicht ablenkbar

unfähig Prioritäten zu setzen, verzettelt sich

im Kopf herrscht Chaos

schiebt Aufgaben auf

Tagesplanung fehlt

innere Unruhe, fühlt sich getrieben

ständig in Bewegung (z. B. wippt mit den Füßen, kippelt mit dem Stuhl, trommelt mit den Fingern), ändert häufig die Körperhaltung

sehr schnell und heftig emotional aufgewühlt

handelt ohne über die Folgen nachzudenken (zum Beispiel riskantes Auto-/Radfahren)

fühlt sich schnell angegriffen

fühlt sich schnell gelangweilt und antriebslos

Gefühle und Stimmungen schwanken schnell und stark

depressive Stimmungseinbrüche, Gefühle von Minderwertigkeit, Aussichtslosigkeit und Resignation

emotionale Abgrenzung von anderen Menschen gelingt schlecht

eigene Stimmungen, Gefühle und Bedürfnisse werden schlecht wahrgenommen

Gefühle werden geballt wahrgenommen und können nicht differenziert werden

vergisst zu essen/isst unregelmäßig

kommt häufig zu spät

vergisst/verlegt Dinge

vergisst Termine

verpasst Zug/Bus, vergisst Haltestelle

kauft unüberlegt/spontan ein, ohne Überblick über Kontostand

unordentlicher Haushalt

Sammelwut

kaum Freunde

Liegt es in den Genen?

Was die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung verursacht, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Gene spielen wohl eine große Rolle. Wahrscheinlich liegt bei ADHS eine Stoffwechsel- und Funktionsstörung im Gehirn vor - so die neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen. Vermutlich wird Dopamin, ein Botenstoff, der für die Steuerung von Aktivität, Motivation und Antrieb zuständig ist, zu schnell abgebaut. Die Folge: Signale werden nicht mehr richtig übertragen, Reize unzureichend gefiltert. Bei Menschen mit ADHS funktioniert somit die Informationsverarbeitung zwischen bestimmten Hirnabschnitten nicht reibungslos. Betroffen sind Abschnitte, die für Konzentration, Wahrnehmung und Impulskontrolle zuständig sind.

Die Ursache: Bei ADHS ist das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn verändert. Hier spielen vor allem Dopamin und Noradrenalin eine Rolle - sogenannte Neurotransmitter. Die beeinflussen, wie wir uns fühlen und verhalten. Sie sorgen dafür, dass Signale von einer Nervenzelle zur anderen weitergeleitet werden.

Reize werden nur schlecht gefiltert

Die Wissenschaft geht davon aus, dass im Raum zwischen den Nervenzellen, dem sogenannten synaptischen Spalt, zu wenig Dopamin zur Verfügung steht. Der Grund: Das Dopamin wandert zum Teil wieder zurück in die Präsynapse, wo es herkommt und wird dort abgebaut. Es kommt also nie am Zielort an. So bleibt die Signalübertragung schwach.

Die Folge: Reize werden nur schlecht gefiltert. Es herrscht eine ständige Reizüberflutung. Gedanken können nicht zu Ende gedacht werden, Betroffenen fällt es schwer, sich zu konzentrieren.

ADHS ist gut zu behandeln

Lange Zeit war nicht bekannt, dass es ADHS bei Erwachsenen gibt. Mittlerweile gibt es spezielle Zentren. Ist die ADHS erkannt, werden die Betroffenen individuell behandelt. Manchen reicht schon die Diagnose als Erklärung für die Schwierigkeiten im Leben, ohne weitere Behandlung. Bei anderen wiederum helfen Psychotherapie, Medikamente oder auch Ausdauersport - meistens eine Kombination aus allem.

