Stand: 11.02.2025 16:10 Uhr Chat: Akne und Reizdarm, Bluthochdruck, Restless Legs

Essen als Medizin: Wie packe ich selbst eine Ernährungsumstellung an? Worauf muss ich bei Akne und Reizdarm achten? Was hilft bei Bluthochdruck und wie ernähre ich mich beim Restless-Legs-Syndrom? Um diese Themen ging es in Folge 81 bei den Ernährungs-Docs.Nach der Sendung hat Dr. Jörn Klasen Ihre Fragen zu den Themen der Sendung im Chat beantwortet. Das Protokoll zum Nachlesen:

Irina: Wie stehen Sie zum Wirkstoff Isotretionin bei Akne? Mir wurde es vorgeschlagen und meine Ernährung ist schon sehr gut. Oder sollte man zuerst eine antiandrogene Pille probieren?

Dr. Jörn Klasen: Isotretionin ist bei Akne sehr wirkungsvoll, kann allerdings auch erhebliche Nebenwirkungen verursachen. Ich empfehle immer zunächst einen ausführliche und intensive Ernährungsberatung. Für die Wirkung der Ernährung gibt es heute zahlreiche wissenschaftliche Belege, etwa durch die Uni München.

Beatrix: Könnte Stress mit innerer Unruhe der Hauptauslöser für Reizdarm sein? Ich ernähre mich seit über fünf Jahren sehr gesund - ähnlich zu Ihren Empfehlungen. Darmbakterien werden auch aufgebaut mit zum Beispiel Lacto- und Bifidobakterienstämmen. Ich habe aber trotzdem permanent einen Blähbauch und Verdauungsbeschwerden. Ich leider sehr darunter

Klasen: Ja, Stress kann schon ein Auslöser für Reizdarm sein. Sie sollten sich dem Thema Entspannungsübungen, Meditation und innerer Ruhe widmen.

Tamara: Mein Mann hatte am 22.01.2025 eine Schlauchmagen-Operation. Wenn er etwas isst, muss er nach fünf bis zehn Minuten ab und zu stark husten und sich mit Schleim und unverdauter Nahrung übergeben. Die operierende Ärztin meinte, es ist kein Reflux. Liegt es daran, dass mein Mann erkältet war oder er nach der Operation ACC-Infusionen bekommen hat und diese jetzt immer noch abklingen? Oder sind es sogenannte "Dumping"?

Klasen: Diese Frage müsste durch einen Gastroenterologen und/oder Ernährungsmediziner geklärt werden. Letzteren finden Sie am besten unter www.bdem.de

Ingrid: Ich habe seit zehn Jahren keine Schilddrüse mehr und seitdem 16 Kilogramm zugenommen. Ich kann aber nur abnehmen, wenn ich überhaupt nichts esse. Angeblich bin ich aber gut eingestellt.

Klasen: Möglicherweise sind Sie immer noch zumindest in einer latenten Hypothyreose. Dieses sollten Sie noch einmal ausführlich mit einem Endokrinologen besprechen.

Leeveke: Warum und wann entscheidet man sich zwischen einem Hafertag oder einem Reistag?

Klasen: Das dürfen Sie nach Ihrem inneren Gefühl entscheiden. Beides ist sehr gut wirksam.

Daniel: Mir wurde in der Uniklinik gesagt, dass ich durch meine Fruktoseintoleranz nie mehr Äpfel essen sollte, weil das den Darm entzünden kann. Ist das wirklich so?

Klasen: Eine Fruktoseintoleranz kann man im Gegensatz zu einer Laktoseintoleranz überwinden. Dazu führt man eine Obstkarenz über vier bis sechs Wochen durch und beginnt danach mit fruktosearmen Obst in kleinen Mengen. So kann man dann die Menge des fruktosearmen Obstes vorsichtig steigern. Schließlich können Sie auch wieder einen Apfel essen, allerdings fangen Sie auch vorsichtig an, zunächst mit einem Viertel.

Laura: Kann man gleichzeitig abnehmen und Muskeln aufbauen? Ich habe schon des Öfteren gelesen, dass immer nur eines von beiden möglich wäre.

Klasen: Das hängt von Ihrem etwaigen Übergewicht ab. Wenn Sie anfänglich einen großen Fettanteil hatten, ist auch beides möglich.

Preetzerin: Ich bin sehr verunsichert, was Kurkuma betrifft. Ist es gefährlich für die Leber, wenn ich täglich einen Esslöffel davon im Müsli esse? Welche Menge kann die Leber schädigen?

Klasen: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde es auf einen Teelöffel täglich begrenzen.

Anke: Sind Algenölkapseln statt Algenöl auch in Ordnung?

Klasen: Sie können natürlich auch Kapseln nehmen. Nur dabei darauf achten, dass die Menge etwa einem Teelöffel Algenöl entspricht, das sind zirka 5 Milliliter.

Mariposa: Mir ist häufig latent übel und mein Magen drückt. Ich habe Colitis ulcerosa, eine Histamin- und eine Laktoseintoleranz. Ich bin aber gut eingestellt und weiß auch eigentlich, was ich vertrage. Was könnte den Magen beruhigen?

Klasen: Zunächst einmal muss man die Ursache der Beschwerden finden. Beispielsweise könnte es sich um eine Magenentleerungsstörung, eine sogenannte Gastroparese handeln. Am besten gehen Sie zur Abklärung zu einem Gastroenterologen.

Thomas: Sind Olivenöl, Avocados oder Brot und Brötchen schlecht bei zu hohen Triglyceriden?

Klasen: Es kommt immer auf die Menge an. Ein bis zwei Esslöffel Olivenöl pro Tag sind genauso wenig ein Problem wie zwei Avocados in der Woche. Bei Brot und Brötchen sollten Sie darauf achten, dass es sich nicht um Weißmehlprodukte handelt. Denn die können, im Übermaß genossen, die Triglyceride steigern.

Doro: Zum Thema Reizdarm oder SIBO [Dünndarmfehlbesiedlung]: Was tun, wenn man zur Vorbereitung für den Lactulose-Test nur Eiweiß essen darf, aber Eiweiß nicht verträgt?

Klasen: Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt, ob er anstelle von Lactulose Glukose verwenden kann.

Leeveke: Ich möchte ein paar Kilo abnehmen und habe heute mit einer Haferkur angefangen. Ich möchte das morgen auch noch mal machen. Bin aber erschrocken, wie viele Kohlenhydrate ich heute zu mir genommen habe. Ist 75 Gramm Hafer pro Mahlzeit dann nicht viel zu viel?

Klasen: Sie sollten, wenn Sie abnehmen möchten, auf maximal drei mal 50 Gramm Hafer am Tag gehen.

Silvia: Muss ich bei Reizdarm unbedingt mit einer FODMAP-Diät starten? Und wo finde ich weitere Informationen dazu?

Klasen: Ja, bei einem Reizdarm sollten Sie eine FODMAP-arme Ernährung durchführen.

Oria: Ich habe Akne und schwere periorale Dermatitis. Was kann man mit Ernährung insbesondere gegen die periorale Dermatitis etwas machen?

Klasen: Sie sollten sich mindestens vier Wochen zuckerfrei, das heißt ohne Zusatz von Zucker ernähren. In dieser Zeit sollten Sie auch auf Milch und Milchprodukte sowie Fleisch verzichten. Wenn Sie nach vier Wochen eine Besserung erleben, können Sie zunächst mit einem Tag Fleisch und dann langsam auch wieder etwas Zucker beginnen.

Marie: Ich ernähre mich gesund: selbst Gekochtes mit sehr wenig Zucker. Lange Essenspausen halte ich ein. Nach diesen Pausen (zehn Stunden oder mehr) bekomme ich sehr oft Sodbrennen und muss dann etwas essen, damit es weggeht. Was kann der Grund für Sodbrennen sein, das viele Stunden nach der letzten Mahlzeit auftritt?

Klasen: Warum machen Sie so lange Essenspausen? Üblicherweise sollten die Pausen nicht länger als vier bis fünf Stunden dauern. Zehn Stunden Pause sind zu lang.

Carolin: Mein Mann hat Tinnitus und Morbus Menière. Er hat über die Jahre festgestellt, dass er Kohlenhydrate (Nudeln, Brot, weißen Reis) schlecht verträgt und dies die Ohrgeräusche verstärkt. Kann es da einen Zusammenhang geben? Oder gibt es Lebensmittel, die klar zu benennen sind? Inzwischen ist er etwas verzweifelt, weil er fast nur noch Salat essen kann. Selbst Obst oder Möhren sorgen zum Teil für verstärktes Rauschen im Ohr. Für Hilfe sind wir dankbar.

Klasen: Dazu sind detailliertere und genauere Untersuchungen notwendig. Das lässt sich hier im Chat nicht klären. Wenden Sie sich an einen Ernährungsmediziner unter www.bdem.de

Helen: Ich leide seit Langem an Magen-Darm-Beschwerden. Bisher wurde ein Reizdarm vermutet, aber nach akuten Schmerzen und viel Diagnostik wurde eine chronische intestinale Pseudoobstruktion (CIPO) festgestellt. Welche Ernährung empfehlen Sie? Habe starkes Untergewicht.

Klasen: Im Grunde genommen ist für Sie das beste Konzept die antientzündliche Ernährung.

Henrieke: Ich versuche seit über einem Jahr schwanger zu werden. Leider bisher ohne Erfolg. Laut meinem Endokrinologen (Schilddrüsenunterfunktion) und meinem Gynäkologen ist hormontechnisch alles in Ordnung. Wie kann ich die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft erhöhen? Gibt es Lebensmittel, die förderlich sind?

Klasen: Die beste Grundlage dafür ist eine gesunde antientzündliche Ernährung. Dort finden Sie auch ein Beispiel, wie es gelungen ist, aber eine Garantie gibt es natürlich nicht.

Netti: Welche Ernährung ist bei Reizdarm bei Kindern am besten? Und wie kann ich bei meinem Kind am besten die Darmflora wieder verbessern?

Klasen: Zunächst muss der Reizdarm mit einer FODMAP-Ernährung behandelt werden, erst danach können Sie die Darmflora wieder aufbauen.

Susan: In der Sendung "Markt" direkt vor Ihrer Sendung wurde vor Nahrungsmitteln mit Raucharoma gewarnt, aufgrund der giftigen PAK. Raucharoma soll bald verboten werden. Sie empfahlen in Ihrer Sendung aber einem Ratsuchenden unter anderem Räuchertofu. Wie passt das zusammen? Was sagen Sie zu Rauchsalz als verfeinerndes Gewürz etwa bei Gemüsegerichten?

Klasen: Ein Problem wird das Raucharoma erst, wenn Sie es regelmäßig zu sich nehmen. So etwas macht man auch nicht mit Räuchertofu. [Anm. d. Red.: Alle kürzlich getesteten traditionell geräucherten Tofus hielten die EU-Grenzwerte für PAK ein. Sie sollten dennoch in Maßen verzehrt werden. Verboten werden soll die industriell hergestellte Zutat "Raucharoma".]

Ines: Meine Tochter hat seit rund eineinhalb Jahren viele Blasenentzündungen. Sie scheint empfänglich für Bakterien zu sein und soll sie sich impfen lassen. Antibiotika sind leider keine Lösung auf Dauer. Was kann sie tun?

Klasen: Sie sollte auf alle entzündungsfördernden Nahrungsmittel verzichten, regelmäßig Blasentee und Cranberrysaft ohne Zuckerzusatz trinken. Unbedingt sollte bei jeder urologischen oder gynäkologischen Untersuchung eine Urinkultur mit Antibiogramm durchgeführt werden.

Kathrin: Ich bin Erzieherin und 62 Jahre alt. Mein Cholesterinwert ist immer zu hoch. Ich hatte Statine [Cholesterinsenker] bekommen, sie aber nicht gut vertragen und Muskelkrämpfe und Schmerzen bekommen. Das geht in meinem Job nicht. Ich habe die Tabletten nicht mehr genommen und mir geht es sehr gut. Nebenbei mache ich dreimal in der Woche Sport: Yoga und Muskelaufbau. Der hohe Wert ist ein erhöhter Wert geworden. Ich soll nun niedrigdosiertes Statin nehmen. Ich will das nicht. Was können Sie mir raten?

Klasen: Es ist sehr gut, dass Sie Sport und Yoga machen. Es gibt verschiedene andere medikamentöse Möglichkeiten. Besprechen Sie das mit Ihrem Arzt, ob beispielsweise Ezetimib oder Bempedoinsäure infrage kommen könnte.

HP: Mein Papa hat enorme Probleme mit der Verdauung (Verstopfung). Es wurden schon sämtliche Tests (Fruktose, Laktose, Sorbit, Spiegelungen) durchgeführt. Leider kam bei keinem Test etwas raus. Zudem wurden einige Lebensmittel nach und nach nicht mehr genommen, um eine Unverträglichkeit festzustellen. Leider konnte auch hier kein eindeutiges Ergebnis erzielt werden. In den nächsten Tagen steht noch eine weitere Spiegelung an, wo der Dünndarm geprüft werden soll. Kann das Ursprungsproblem auf den Dünndarm zurückzuführen sein? Oder gibt es sonst noch irgendwelche Techniken oder Diäten, die man ausprobieren könnte?

Klasen: Insbesondere sollte die Transitzeit durch den Darm gemessen werden, denn im Alter kann die Beweglichkeit des Darmes abnehmen. Um die Beweglichkeit zu verbessern, sind vor allem Ballaststoffe, mindestens 30 Gramm, erforderlich. Wenn man an Ballaststoffe nicht gewöhnt ist, sollte man mit Gemüse, Obst und Vollkornprodukten langsam beginnen.

Weitere Informationen Ernährungstherapie: Welche Lebensmittel helfen? Welche Lebensmittel wirken sich bei meinen Beschwerden günstig aus? Hier gibt's Infos und Listen - auch zum Herunterladen. mehr Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin Der Bundesverband Deutscher Ernährungsmediziner listet auf seiner Homepage die rund 80 zertifizierten Praxen für Ernährungsmedizin in Deutschland. extern Qualifizierte Ernährungsberater (VDOE) Der Berufsverband der Ernährungswissenschaftler bietet eine Suchfunktion für zertifizierte Ernährungsberater bundesweit. extern Diätassistenten (VDD) Der VDD ist der Verband der Diätassistenten in Deutschland. Auf seiner Website kann man nach Experten für eine Diättherapie oder Ernährungsberatung suchen. extern

Dieses Thema im Programm: Die Ernährungs-Docs | 10.02.2025 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Ernährung