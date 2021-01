Stand: 29.01.2021 15:33 Uhr Beschwerden nach einer Magenverkleinerung behandeln

Mehrere Tausend Menschen jährlich begeben sich freiwillig unter das Messer mit dem Ziel, viel Gewicht zu verlieren: Sie lassen sich einen Magen-Bypass legen. Diese OP ist inzwischen der zweithäufigste geplante chirurgische Eingriff an deutschen Kliniken. Der Chirurg trennt dabei den Magen wenige Zentimeter unterhalb des Anschlusses zur Speiseröhre durch und verbindet den mittleren Teil des Dünndarms direkt mit diesem verbleibenden Mini-Magen. Der größte Teil des Magens sowie der obere Dünndarmabschnitt werden dadurch bei der Passage des Essens umgangen (englisch: bypass).

Diese Prozedur hat zwei gewünschte Folgen: Zum einen ist der Restmagen, der meist nur um die 15 Milliliter fasst, rasch gefüllt - Operierte fühlen sich sehr schnell satt. Zum anderen kann der verkürzte Dünndarm nicht mehr so viel Energie aus der Nahrung aufnehmen. Beides führt zu einer schnellen Gewichtsabnahme: Binnen eines Jahres verlieren die Operierten meist zwei Drittel ihrer überschüssigen Pfunde.

Probleme nach einer Magenverkleinerung

Doch es drohen auch lebenslange Folgen, die weniger erfreulich sind: Vier von fünf Operierten haben dauerhafte und ganz erhebliche Beschwerden. Bauchschmerzen, Blähungen, Übelkeit und Völlegefühl treffen fast jeden Magen-Bypass-Patienten, auch Nährstoffmangel und Muskelschwund treten häufig auf. Sie können zu extremer Schlappheit führen.

Zwei Drittel aller Patienten haben nach der Magenverkleinerung außerdem ein sogenanntes Dumping-Syndrom: Der Speisebrei stürzt unkontrolliert vom Magen in den Dünndarm. Dadurch strömt viel Wasser auf einmal aus den Blutgefäßen in den Darm, und der Blutdruck fällt ab. Schwindelattacken sind die Folge.

Verkürzter Verdauungsweg

Durch die OP wird die Menge der Nahrungsaufnahme reduziert, zusätzlich kommt es zu einer Mangelverdauung auf der künstlich verkürzten Darmpassage. Denn der Darm hat unterschiedliche Aufnahmebereiche für die einzelnen Nährstoffe - bestimmte Bereiche passiert der Nahrungsbrei aber nun nicht mehr. Welches Teilstück bei der OP kurzgeschlossen und welches "trockengelegt" wird, entscheidet der Arzt jeweils individuell, es hängt vom BMI des Patienten und der Gesamtlänge seines Dünndarms ab.

Erst in den tieferen Darmabschnitten kann die Verdauung nun durch die Aufspaltung der Nahrungsbestandteile beginnen. Dem Blut stehen somit weniger Nahrungsbausteine zur Verfügung, mehr unverdaute Nahrung wird in den Dickdarm befördert. Vor allem fetthaltige Nahrung wird schlechter aufgenommen, einige Betroffene bemerken dies durch Fettstühle. Zuckerhaltige Nahrung dagegen kann in größeren Mengen unangenehme Empfindungen wie Schweißausbrüche und Übelkeit auslösen.

Essen und Trinken trennen

Wichtigste Regel für Betroffene: Essen und Trinken müssen komplett voneinander getrennt werden. Menschen mit Magen-Bypass sollten 30 Minuten vor dem Essen oder mindestens 30 Minuten nach dem Essen trinken, und zwar am besten schluckweise. Ein Strohhalm hilft, die Trinkmenge zu dosieren: Optimal sind zehn mittelgroße Gläser, gut über den Tag verteilt.

Öfter essen und auf genügend Eiweiß achten

Nach der OP muss die Nahrungsaufnahme passend dosiert werden: Für den kleinen Magen gibt es etwa sechs Mahlzeiten. Eiweiß sollte die Basis der Ernährung sein - mageres Fleisch, fetter Fisch, Milchprodukte, Eier und Hülsenfrüchte. Das ist wichtig, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken, der durch die massiv verringerte Kalorienzufuhr droht. Als Snack für Zwischendurch geeignet sind Eier, fettarme Käsewürfel oder Vollkornbrot mit Putenbrust - alles eiweißhaltig. Reichlich Bewegung ist unabdingbar, um die Muskelmasse zu erhalten. Denn ein Verlust von Skelettmuskelmasse führt leicht zu früherer Gebrechlichkeit.

Es geht nicht ohne Nahrungsergänzungsmittel

Rechnung tragen müssen Betroffene auch der veränderten Nährstoff-Situation. Da unser Darm für alle Mikronährstoffe - etwa Vitamin D, Mineralstoffe wie Kalzium und Spurenelemente wie Eisen oder Jod - einen ganz speziellen Aufnahmebereich hat und Teilbereiche des Dünndarms von der Nahrung nicht mehr passiert werden, fehlen dem Körper Spurenelemente und Vitamine. Sie müssen als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden, also in Tablettenform. Das bewahrt vor bleibenden Nervenschäden, Knochenbrüchen, Blutarmut und anderen Schäden.

