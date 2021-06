Freilichtmuseum Ukranenland: Zu Gast bei den Slawen Stand: 12.03.2021 09:54 Uhr Wie lebten die Slawen im heutigen Vorpommern vor mehr als 1.000 Jahren? Antworten gibt es im Ukranenland bei Torgelow. Dort befindet sich der Nachbau einer Siedlung aus dem 9. und 10. Jahrhundert.

Das alte Dorf wurde nach archäologischen Befunden mit Block-, Bohlen- und Flechtwandhäusern originalgetreu rekonstruiert. Mitarbeiter führen in historischer Kleidung durch das Slawendorf und zeigen den Besuchern frühmittelalterliche Handwerkskunst wie Bronzegießen, Töpfern oder Schmieden. Wer mag, kann auch selbst aktiv werden und beispielsweise Messerklingen schmieden, Holzlöffel schnitzen oder Korn mahlen und Fladenbrot backen.

Castrum Turglowe - eine mittelalterliche Festung

Im Hafen des Slawendorfes liegt die mittelalterliche Ostseekogge "Ucra" vor Anker. Sie wurde auf einer Werft, die ebenfalls zum Ukranenland gehört, nach historischem Vorbild gebaut. Untergebracht ist die Werft am Castrum Turglowe, der Ruine der mittelalterlichen Burg Torgelow. Diese steht Besuchern ebenfalls offen. In der Burg gibt eine multimediale Ausstellung Einblicke in den Alltag der Slawen.

Ukranenland Jatznicker Str. 31

17358 Torgelow

Tel. (03976) 20 23 97



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Ukranenlands

Karte: Ukranenland in Torgelow

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 30.07.2020 | 19:30 Uhr