Ueckermünde: Idyllische Altstadt am Stettiner Haff

Eine hübsche Altstadt, viel Wasser und teils unberührte Natur. Das sind die Pluspunkte von Ueckermünde am Stettiner Haff. Ein ideales Ziel für Natur- und Wassersportfreunde.

Im äußersten Nordosten der Republik, in der Nähe der Mündung der Uecker in das Stettiner Haff fließt, liegt das Seebad Ueckermünde. Besucher sehen dem Städtchen seine lange Tradition an: In der Altstadt rund um den Marktplatz stehen viele restaurierte, gut 100 Jahre alte Gründerzeit-Häuser. Deutlich älter ist die St. Marien Kirche von 1766, deren Turm den Ort überragt. Die Geschichte des Schlosses reicht sogar bis in das 12. Jahrhundert. Einst war es Sitz der pommerschen Herzöge. Philipp I. ließ das Anwesen 1546 als Ersatz für eine baufällige Burg errichten.

Das Schloss bewahrt die Stadtgeschichte

Das spätgotische Gebäude ist eines von wenigen erhaltenen Bauwerken der pommerschen Herzöge in Deutschland. Heute befinden sich im Schloss und einem modernen Anbau das Rathaus sowie ein Museum mit einer Ausstellung über das Stettiner Haff und die Geschichte der Stadt. Ein Aufstieg auf den Schlossturm lohnt sich, denn von dort bietet sich ein weiter Blick bis auf das deutsch-polnische Haff.

Touren auf dem Wasser

Im Stadthafen an der Uecker starten regelmäßig Fahrgastschiffe. Touristen haben die Wahl zwischen Ausflügen über das Haff zur Insel Usedom, in die polnischen Häfen Swinemünde und Stettin oder einer Fahrt auf der Uecker. An den teils unberührten Ufern des Flusses blühen Seerosen und andere seltene Pflanzen. Noch dichter an der Natur ist man bei Ausflügen in den Naturpark am Stettiner Haff mit Kanu, Tretboot oder Floß. Mit ein bisschen Glück entdecken Bootsfahrer Fraßspuren oder die Burg eines Bibers. Selbst Seeadler brüten in dem Gebiet.

Das Stettiner Haff ist ein ideales Revier für Segler, Dutzende Schiffe liegen im Yachthafen am östlichen Uecker-Ufer. Wer kein eigenes Boot besitzt, kann eines chartern oder auf einem historischen Zeesenboot mitsegeln. Jeweils Anfang Juni feiert die Stadt die Haff-Sail, ein Wassersportfest mit vielseitigem Programm.

Zu Fuß oder mit dem Rad in die Umgebung

Auch für Wanderer und Radfahrer ist Ueckermünde ein guter Ausgangspunkt. Mehrere ausgeschilderte Wege beginnen in dem Seebad mit knapp 9.000 Einwohnern. Insgesamt umfasst das Wegenetz einige Hundert Kilometer. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug zu Deutschlands östlichstem Leuchtturm?

Im Sommer lädt zudem ein gut 800 Meter langer Sandstrand am Stettiner Haff zum Baden ein. Zu Fuß erreicht man das sogenannte Strandbad mit der Strandhalle von 1927 aus der Altstadt in einer halben Stunde. Für viele Familien gehört zu einem Ausflug nach Ueckermünde der Besuch des Tierparks. Auf 18 Hektar Fläche leben dort rund 400 Tiere aus 100 Arten.

Abstecher in das Ukranenland

1.000 Jahre in die Vergangenheit reisen können Touristen südlich von Ueckermünde. Im kleinen Ort Torgelow liegt das Ukranenland, ein Freilichtmuseum mit Block-, Bohlen- und Flechtwandhäusern des 9. und 10. Jahrhunderts. Ein Geschichts- und Naturlehrpfad gibt Einblicke in die Slawenzeit.

Karte: Region Stettiner Haff

