Serengeti-Park Hodenhagen: Zur Safari in die Heide Stand: 19.07.2023 11:21 Uhr Safari-Land und Freizeitpark: Der Serengeti-Park Hodenhagen in der Lüneburger Heide bietet eine Mischung aus Naturerlebnis und Show. Besucher treffen auf Giraffen, Nashörner und Tiger.

Eine Auto-Safari in der Lüneburger Heide? Der Serengeti-Park Hodenhagen macht es möglich. Mit dem eigenen Pkw fahren Besucher auf einer gut zehn Kilometer langen Strecke durch das Gelände. Auf der "Serengeti-Safari"-Tour begegnen ihnen Giraffen, Nashörner, Zebras, Paviane, Elefanten und viele andere Tiere, die bis an die Autos herankommen können. Kein Gatter trennt die rund 1.500 Tiere von der Fahrbahn. Zu Fuß dürfen Besucher in diesen Teil des Geländes deshalb nicht unterwegs sein.

Bus-Tour durch den Tierpark

Wer keine Kratzer an seinem Wagen riskieren will, kann an einer Bus-Tour durch den Parks teilnehmen, die extra kostet. In einem Doppeldecker geht es in etwa einer Stunde durch das weitläufige Gehege mit Wiesen- und Waldbereichen. Dazu gibt es viele Informationen über die Tiere. Mitarbeiter locken einige der Park-Bewohner mit Futter an den Bus, sodass es zu spannenden Begegnungen mit den exotischen Vierbeinern kommt.

Mit dem Jeep zu Löwen, Nashörnern und Co.

Auch eine "Dschungel-Safari-Tour" führt Besucher dicht an die Tiere heran. Offene Kleinbusse im Safari-Stil fahren zu ausgewählten Stationen der Tierwelt. Zusätzlich rollen die Wagen über eine Gelände-Strecke, die für Privatfahrzeuge nicht zugänglich ist. Dort erleben Besucher außer der Nähe zur Natur einige technische Spezialeffekte.

Auf Dschungel-Safari in die Welt der Affen

Insgesamt gliedert sich der Serengeti-Park in drei "Welten": Neben der sogenannten Serengeti-Safari, bei der die Besucher im Pkw durch die Tierwelt der verschiedenen Kontinente fahren, schickt der Park seine Besucher im zweiten Bereich auf eine Dschungel-Safari. Dieser Teil des Geländes lässt sich zu Fuß erkunden und ist vor allem den Affen gewidmet.

200 Tiere aus rund 20 Affen-Arten, darunter Schimpansen, Weißkopfmakis und Meerkatzen, leben in diesem Parkteil. Die täglichen Fütterungen sind Publikumsmagnete in der Affenwelt. Bis zu 15 Schimpansen gehören zu einer Familie im Amboseli-Affen-Reservat, einer hügligen Sumpflandschaft. Sie ist nur durch einen mit Schilf bewachsenen Wassergraben von den Besuchern getrennt. Nachts und im Winter ziehen sich die Menschenaffen in ihr rund 200 Quadratmeter großes Haus zurück.

Abenteuer-Safari: Freizeitpark mit rasanten Fahrgeschäften

Der dritte große Bereich des Parks ist die sogenannte Abenteuer-Safari, ein Freizeitpark mit Riesenrad, Achterbahn und Kettenkarussell sowie Musik- und Mitmach-Shows. Insgesamt stehen mehr als 40 Fahrgeschäfte bereit, darunter eine Riesenpendel-Schaukel und ein 17 Meter hohe Fallturm. Rasant geht es bei der Big-Foot-Safari mit Monstertrucks zu oder bei einem Action-Parcours mit Quads. In einem Teil des Freizeitparks dreht sich alles ums Wasser: Dort stehen Fahrten mit der Wildwasserbahn und mit wendigen Jet- oder Speedbooten im Mittelpunkt. Wer zusätzlich aktiv sein möchte, kann den Klettergarten ausprobieren.

Safari zu Fuß und Übernachten im Park

Auch zu Fuß lassen sich einige Tiere im Park erleben, einige Gehege sind zudem begehbar. In einem großen Streichelzoo können Kinder Alpakas, Esel und Ziegen hautnah kennenlernen. In der Erdmännchen-Anlage lassen sich die munteren Tiere durch große Glasfronten beobachten. Spielplätze laden zum Toben ein und Kioske, Imbisse sowie ein Restaurant sorgen für Verpflegung. Gäste können auch in verschiedenen Anlagen auf dem Gelände übernachten - in Zelt-Lodges, Holzhütten, umgebauten Doppeldecker-Bussen oder auf einem Stellplatz mit dem eigenen Wohnmobil.

Zuchtprogramm für seltene Tiere und Schulangebot

Der Park kümmert sich auch um die Zucht von Wildtieren. Seit seiner Eröffnung wurden mehr als 40 Breitmaulnashörner im Park geboren. Zudem kamen mehrfach Löwen-Babys zur Welt. Nachwuchs gab es auch bei den Amur-Leoparden, einer sehr seltenen Tierart in freier Wildbahn.

Der Serengeti-Park bietet auch eine "Safari-Schule" für Schulklassen und Jugendgruppen: ein digitales Themen-Angebot für den Unterricht und verschiedene altersgerechte Lernmodule vor Ort.

Benannt nach Savanne in Tansania

Der Serengeti-Park besteht seit 1974 und ist seitdem mehrfach erweitert worden. Namensgeber des Parks ist eine Savanne im ostafrikanischen Tansania. Der dortige Serengeti-Nationalpark gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO. Tierfilmer Bernhard Grzimek sorgte 1959 mit seinem Film "Serengeti darf nicht sterben" dafür, dass das bedrohte Tierparadies weltweit bekannt wurde. Der Dokumentarfilm wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.

Serengeti-Park Hodenhagen Am Safaripark 1

29693 Hodenhagen

Tel.: (05164) 979 90



