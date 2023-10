Baumwipfelpfad: Hoch über der Lüneburger Heide Stand: 12.10.2023 12:10 Uhr Der Baumwipfelpfad in Hanstedt ist eine der Top-Attraktionen in der Region. Auf 23 Metern Höhe bietet der 700 Meter lange Pfad einen tollen Blick über die umliegende Landschaft.

Nicht weniger als den "Heide-Himmel" versprechen die Organisatoren Besuchern des Baumwipfelpfades im Nordwesten der Lüneburger Heide. Auch wenn der höchste Punkt des Pfades, ein 45 Meter hoher Aussichtsturm, ein gutes Stück vom Himmel entfernt bleibt, bietet er einen weiten Blick über die hügelige Heide-Landschaft. Bei gutem Wetter sind sogar die Kräne im Hamburger Hafen zu erkennen.

Interessantes über die Lüneburger Heide erfahren

Der Baumwipfelpfad beginnt auf ebener Erde und führt mit sanfter Steigung durch dichten Nadelwald aufwärts. 20 Lernstationen an dem Pfad vermitteln Besuchern Wissen über die Natur in der Lüneburger Heide. Sie eignen sich für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Sitzbänke auf Plateaus laden zu einer Pause ein. Am Ende des Pfades geht es über zahlreiche Stufen oder mit dem Fahrstuhl noch einmal 20 Meter höher auf den Aussichtsturm. Eine fast 150 Quadratmeter große Plattform bietet dann einen Rundum-Blick.

Hoch über dem Tiergehege

Direkt unter dem hohen Steg aus Metall und Lärchenholz liegen Gehege des Wildparks Lüneburger Heide. So ergeben sich spannende Blicke auf die Bewohner des Parks. Mit etwas Glück können Besucher Luchse, Waschbären und Damwild aus der Vogelperspektive beobachten. Ein besonderes Highlight sind die beiden Wolfsgehege der Grau- und Polarwölfe, die ebenfalls von oben zu sehen sind. Insgesamt 1.200 Tiere aus 140 Tierarten gibt es im Wildpark zu entdecken. Die Öffnungszeiten des Baumwipfelpfades sind an die Zeiten des Parks gekoppelt. Wer bei einem Ausflug beide Orte besuchen möchte, kann ein Kombiticket kaufen.

Regelmäßige Führungen werden angeboten

Wer sich für das Bauwerk interessiert oder mehr über die umliegende Landschaft erfahren möchte, kann an einer der regelmäßig stattfindenden Führungen teilnehmen. Um eine Anmeldung wird aber gebeten. Der Baumwipfelpfad ist barrierefrei. Besucher, die mit dem Auto anreisen, können die Parkplätze am Wildpark nutzen. Außerdem fahren mehrmals täglich Busse aus Lüneburg und Buchholz.

Baumwipfelpfad "Heide-Himmel" Wildpark 1

21271 Hanstedt

Tel. (04184) 89 39 26



Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Baumwipfelpfades

Karte: Baumwipfelpfad "Heide Himmel"

